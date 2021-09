Doanh nghiệp chưa đánh giá cao ứng dụng công nghệ trong quản lý nhân sự

Nhận định này được VietnamWorks – website giới thiệu việc làm trực tuyến thuộc Navigos Group đưa ra trong báo cáo vừa phát hành “Áp dụng công nghệ quản trị nhân sự cho doanh nghiệp”.

Theo khảo sát của VietnamWorks, nhu cầu sử dụng ứng dụng công nghệ quản trị nhân sự với doanh nghiệp chỉ ở mức tương đối, với 58% doanh nghiệp trả lời không và chỉ 42% có nhu cầu áp dụng.

Điều này cho thấy, phần lớn doanh nghiệp trong nước hiện nay chỉ chú trọng tập trung vào nguồn lực, việc áp dụng công nghệ trong quản lý nhân sự chưa được đánh giá cao đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Mặc dù vậy, báo cáo cho thấy có 36% doanh nghiệp đồng ý đầu tư ngân sách lớn đến 500 triệu đồng vào việc phát triển công nghệ, 27% đồng ý mức ngân sách từ 50 - 200 triệu đồng, 23% đồng ý ngân sách dưới 50 triệu đồng. Dẫn chứng này cho thấy, các doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư ngân sách cho công nghệ quản trị nhân sự nếu thấy công nghệ thật sự hữu ích.

Ngoài ra, có 36% doanh nghiệp chọn sử dụng công nghệ quản trị nhân sự cho toàn bộ quy trình của công ty. Phần còn lại chọn áp dụng công nghệ vào một vài phần trong quy trình quản trị nhân sự theo mức độ ưu tiên, lần lượt là hệ thống thông tin nhân sự, quản lý và tính toán ngày công, phê duyệt nghỉ phép và công tác, quản lý thời gian làm việc và trang thông tin nhân sự của nhân viên.

VietnamWorks đánh giá, doanh nghiệp rất coi trọng việc áp dụng công nghệ trong quản trị nhân sự khi áp dụng cho toàn bộ quy trình. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp chỉ áp dụng cho một hoặc vài phần của quy trình với những lý do khách quan như: chưa có ngân sách cho việc quản lý toàn phần, sợ lộ thông tin do chưa đủ tin tưởng về bảo mật của công ty cung cấp phần mềm, hoặc cần thời gian và công sức để làm quen công nghệ từng phần…

Các doanh nghiệp cũng đạt được những lợi ích lớn khi sử dụng công nghệ như: tăng hiệu quả làm việc của phòng nhân sự, theo dõi tiến độ công việc, khen thưởng và quản lý toàn diện lực lượng lao động.

Công nghệ còn giúp cho doanh nghiệp giảm được chi phí hoạt động và quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh của mình, đặc biệt là thông qua việc cải tiến quy trình, cải tiến sản phẩm dịch vụ và nâng cao năng suất lao động.

Tuy nhiên, theo VietnamWorks, việc áp dụng công nghệ hay không phụ thuộc rất nhiều vào tầm nhìn chiến lược của Hội đồng Quản trị doanh nghiệp.

Với những doanh nghiệp chưa hoặc không áp dụng công nghệ trong quản trị nhân sự, lý do chưa có sự định hướng từ Hội đồng Quản trị chiếm 28%, có 26% do phòng nhân sự chưa có kế hoạch sử dụng. Những lý do khác đến từ chi phí đầu tư quá cao và chưa có định hướng từ công ty mẹ.

Ngoài ra, có những doanh nghiệp quy mô nhỏ nên không muốn áp dụng và có một số đang trong quá trình tìm hiểu việc áp dung công nghệ vào quản trị nhân sự nói riêng và quản trị kinh doanh nói chung.

Trong bối cảnh đó, VietnamWorks nhận định, việc quản lý hiệu quả nguồn lực bằng công nghệ vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn đối với các nhà quản trị. Để áp dụng công nghệ một cách hiệu quả, VietnamWorks khuyến nghị, việc xây dựng hệ thống quản trị nhân sự giúp cung cấp cái nhìn rõ ràng và chính xác nhất về tình hình nhân sự cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, tin học hóa trong quản lý nhân sự, giúp nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm thời gian và nguồn lực…