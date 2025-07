Công an TP Đà Nẵng khởi tố 7 đối tượng tại Phòng khám Đa Khoa Quốc tế Đà Nẵng về hành vi “Lừa dối khách hàng”

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Đà Nẵng, ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 07 đối tượng là Quản lý nhân sự và nhân viên tại Phòng khám Đa Khoa Quốc tế Đà Nẵng về hành vi “Lừa dối khách hàng”.

Trong số 7 đối tượng bị khởi tố, có 4 đối tượng bị bắt tạm giam gồm Trương Thị Hạ Liên (SN 1976), trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng; Nguyễn Thị Mỵ (SN 1985), trú phường Kim Liên và Nguyễn Kim Hoàng Yến (SN 1980), trú phường Đan Phượng, cùng TP Hà Nội; Lê Thị Nhung (SN 1992), trú xã Thọ Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

3 đối tượng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Trương Thị Kim Lụa (SN 1995), trú phường Hòa Xuân; Võ Thành Trung (SN 1993), trú phường Liên Chiểu và Bùi Thị Thuận (SN 1994), trú phường Hải Châu, cùng TP Đà Nẵng.

Theo cơ quan Công an, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng hoạt động với pháp nhân là Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, chuyên tiếp nhận bệnh cắt bao quy đầu, yếu sinh lý, bệnh lây qua đường tình dục, phá thai,…

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng phát hiện Phòng khám tuyển dụng một số bác sỹ nhưng chỉ đăng ký trên giấy tờ, không trực tiếp khám, điều trị; đồng thời cũng tuyển dụng một số nhân viên ngoài không có chứng chỉ, bằng cấp về y tế theo quy định (thậm chí có đối tượng chưa học hết lớp 12) để giả bác sỹ trực tiếp thăm khám, ra y lệnh cho bệnh nhân.

Để đối phó với cơ quan chức năng, phòng khám này yêu cầu mỗi khi có đoàn kiểm tra đột xuất thì số nhân viên là “bác sỹ” giả phải nhanh chóng rời khỏi phòng khám theo lối ra đã được phòng khám thiết kế sẵn, số này sau đó được thay thế bằng bác sĩ có chứng chỉ hợp pháp.

Giấy phép hành nghề đứng tên một số bác sĩ đủ điều kiện, nhưng theo điều tra, số bác sĩ này hiếm khi có mặt tại cơ sở.

Để rút hầu bao của khách hàng, phòng khám này đã chỉ đạo nhân viên “vẽ bệnh”, đưa thông tin không đúng về từng khâu thủ thuật để kích giá các gói dịch vụ, mục đích là làm cho khách hàng hoang mang mà chọn gói có dịch vụ có giá tiền cao hơn rất nhiều so với thực tế.

Bên cạnh đó, khi khách hàng chọn các gói thấp thì trong quá trình thực hiện thủ thuật, nhân viên ở đây sẽ tìm cách gây đau đớn hoặc gây hoang mang bằng cách đưa ra những biến chứng về bệnh để khách hàng chuyển sang gói dịch vụ với giá tiền cao nhất (giá từ 5 đến 30 triệu đồng)…

Với thủ đoạn nêu trên, bước đầu cơ quan điều tra xác định Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng đã thu lợi bất chính số tiền gần 376 triệu đồng của 17 khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại cơ sở Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi sai phạm liên quan đến Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng.

Vì vậy, Cơ quan điều tra thông báo cho ai là bị hại của Phòng khám nêu trên thì liên hệ qua Đội 4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng.