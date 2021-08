Đổi cách đăng ký, cấp mã QR tự động cho phương tiện vận tải hàng hoá

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản số 6102/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT gửi các Sở giao thông vận tải các tỉnh về triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa.

Hệ thống cấp giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa có mã QR trên địa chỉ: http://luongxanh.drvn.gov.vn không tiếp nhận đăng ký và cập nhật thông tin từ 18h ngày 26/8. Để đăng ký mới, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải truy cập địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn. Sau khi nhận được mã QR mới, đề nghị in và dán lên xe.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao Sở Giao thông vận tải các tỉnh thông báo, tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn về việc vận hành phần mềm kê khai thông tin giấy nhận diện cho phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ phòng chống dịch Covid-19.

Các Sở Giao thông vận tải tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và ý kiến của người dân, doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn trong quá trình vận hành phần mềm gửi về Tổng cục Đường bộ để xem xét, xử lý, hoàn thiện.

Theo bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các xe đã được cấp mã QR trước thời điểm 18h ngày 26/8 vẫn tiếp tục được sử dụng đến khi hết hiệu lực. Sau khi hết hiệu lực đề nghị truy cập địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn để cập nhật thông tin và để nhận mã QR mới để in và dán lên xe.

Trước đó, ngày 25/8, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết Tổng cục Đường bộ phối hợp Viettel nâng cấp phần mềm cấp giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa trực tuyến cấp độ 4.

Doanh nghiệp khai xong là được cấp thẻ tự động chứ không phải chờ tối đa 24 tiếng như trước nữa. Trường hợp phần mềm có lỗi thì sẽ có người xử lý cấp thẻ cho doanh nghiệp trong vòng 12 tiếng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng cho biết Bộ Giao thông vận tải đã thống nhất chuyển giao phần mềm này cho Bộ Công an sử dụng. Như vậy, Bộ Công an sẽ tích hợp với dữ liệu quản lý dân cư để cấp thẻ và hậu kiểm vì Bộ Công an có lực lượng xử lý vi phạm của tài xế, chủ xe.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị các bộ, ngành và tỉnh, thành thời điểm này phải coi tất cả hàng hóa đều là thiết yếu. Các tuyến đường bộ, đường thủy là “luồng xanh” để phục vụ vận chuyển hàng hóa.

Tất cả phương tiện vận chuyển hàng hóa đều được lưu thông; cấp mã QR là để tạo ưu tiên khi qua chốt, chỉ tiền kiểm, hậu kiểm và xử lý nghiêm minh với các vi phạm. Khi tổ chức kiểm soát phải đảm bảo không được để ùn tắc giao thông kéo dài, nghiêm trọng.

Nếu xảy ra ùn tắc phải xả chốt ngay để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh, gây bức xúc cho lái xe và ách tắc hàng hóa. Việc cấp mã QR phải tự động toàn bộ, lái xe, chủ phương tiện chủ động cập nhật thông tin nếu có sự thay đổi mà không cần phải làm lại hồ sơ cấp mã QR.