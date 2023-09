Dòng tiền bốc hơi, cổ phiếu nhỏ có lợi thế

Thanh khoản phiên chiều nay có tín hiệu phục hồi, giao dịch tăng khoảng 25% so với phiên sáng nhưng tổng thể cũng chỉ chưa tới 7.500 tỷ đồng trên hai sàn. Giao dịch quá ít khiến hôm nay HoSE và HNX lập đáy thanh khoản trong 3 tháng với hơn 13.500 tỷ đồng khớp lệnh. Trong bối cảnh thanh khoản kém, nhóm vốn hóa nhỏ, giao dịch ít lại có lợi thế, thậm chí 11 mã kịch trần, gần trăm mã khác tăng hơn 1% và blue-chips chỉ đóng góp 4 mã.

VN-Index kết phiên may còn tăng được 1,72 điểm so với tham chiếu. Phần lớn thời gian của đợt ATC, chỉ số này dự kiến đóng cửa ở vùng đỏ, do có nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn xuất hiện lực bán đè giá.

VIC chốt đợt khớp lệnh liên tục tăng 4,78% nhưng ATC bị gần 624 ngàn cổ đè xuống còn tăng 4,11%. VHM cũng co lại 4 bước giá ở đợt này, đóng cửa còn tăng 2,25%. VRE tương tự, mất 4 giá, chốt tăng 2,55%. Đây là 3 cổ phiếu có ảnh hưởng nhất tới thị trường phiên này cho tới trước khi đóng cửa. Thiếu đi một phần sức mạnh của các trụ, VN-Index để mất khoảng 3 điểm so với mức chốt đợt khớp lệnh liên tục.

Chỉ số VN30-Index đóng cửa cũng chỉ còn tăng 0,15%, độ rộng 10 mã tăng/14 mã giảm. Dù vậy 7/10 cổ phiếu đỡ điểm số nhiều nhất vẫn là các mã thuộc nhóm VN30. Các blue-chips dù quá yếu và giằng co lẫn nhau khiến thị trường không bùng nổ được, nhưng vẫn là yếu tố giữ nhịp quan trọng.

Diễn biến chỉ số VN-Index hôm nay.

Trong bối cảnh thị trường lình xình như vậy, lợi thế bắt đầu nghiêng về các cổ phiếu vừa và nhỏ, nhất là các mã thanh khoản trung bình tới thấp. Độ rộng sàn HoSE cuối phiên ghi nhận 277 mã tăng/212 mã giảm thì trong 33 mã tăng trên 3% thì chỉ có 7 mã thanh khoản trên 10 tỷ đồng. Đó là LH tăng 6,87% với 23,3 tỷ; NHH tăng 6,73% với 22 tỷ; GEG tăng 6,35% với 58,2 tỷ; FIR tăng 5,02% với 15,8 tỷ; FRT tăng 4,46% với 144,3 tỷ; VIC tăng 4,11% với 640,2 tỷ; BCM tăng 3,42% với 12,8 tỷ.

Vùng biên độ tăng quanh 2% ngoài vài mã VN30 là VRE, VPB, VHM thì cũng toàn các mã trung bình tới nhỏ đạt thanh khoản tốt như SZL, CII, DIG, NTL. Có thể thấy nhóm cổ phiếu bất động sản xuất hiện khá dày trong nhóm thanh khoản cao nhất cũng như nhóm tăng giá tốt nhất. Chỉ số VNREAL sàn HoSE đóng cửa tăng 1,65%, mạnh nhất trong số các chỉ số nhóm ngành. Dĩ nhiên điều này không có nghĩa là tất cả các mã bất động sản đều mạnh như nhau, thậm chí có hàng chục mã vẫn giảm mạnh như TCH, VRC, TDH, IDJ, KBC, NVL, HDC…

Sự phân hóa là điều đang xảy ra, một phần vì dòng tiền đang không tốt. Giá cổ phiếu chịu ảnh hưởng bởi yếu tố giảm bán hơn là có lực cầu mạnh. Do đó tùy từng mã, hoặc giá đã giảm nhiều tự tạo áp lực cắt lỗ, hoặc giá đã giảm sâu trước đó và bán tháo đã dừng lại mà giá biến động khác nhau. Thêm nữa, khi tiền hạn chế thì không thể dàn trải ra hầu hết các cổ phiếu được.

Hôm nay là phiên chốt NAV quý 3, nhưng diễn biến thị trường không thật sự tốt. Đã không có đợt kéo giá hưng phấn nào, thậm chí dòng tiền còn đứng ngoài. Thêm nữa khối ngoại có một ngày xả lớn với mức rút ròng 536,9 tỷ đồng trên sàn HoSE. Trên HNX khối này có giao dịch mua ròng 107 tỷ đồng ở HUT. Tổng giá trị giải ngân trên HoSE của khối này chiếm khoảng 7,4% giao dịch của sàn, bán ra chiếm 11,2%.

Ba phiên đầu tuần này nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận mua ròng 1.772 tỷ đồng và hai phiên cuối tuần bán ròng khoảng 950 tỷ đồng với cổ phiếu sàn HoSE. Đây có thể là kết quả của các giao dịch lướt sóng ngắn hạn.