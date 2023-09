Thắng lớn với chứng khoán Việt, một quỹ ngoại đánh giá VN-Index sẽ tăng tích cực nhờ lợi nhuận cải thiện

Cập nhật về hiệu suất đầu tư trong tháng 8 vừa qua, Vietnam Holding Limitd (VNH) cho biết bất chấp biến động chứng khoán trong suốt tháng, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn nổi bật so với các thị trường chứng khoán toàn cầu, vốn chứng kiến ​​tháng tồi tệ thứ hai trong năm.

Chỉ số VN-Index đã tăng +19,2% trong 8 tháng đầu năm 2023, vượt trội so với các nước láng giềng trong khoảng thời gian dài với SET của Thái Lan và JCI của Indonesia lần lượt giảm -7,1% và chỉ tăng +3,4% trong cùng kỳ. Công nghệ và dịch vụ tài chính là những lĩnh vực hoạt động hiệu quả nhất của Việt Nam, mặc dù công nghiệp, tiêu dùng và bất động sản cũng tiếp tục tăng mạnh (liên tục kể từ tháng 5) và tiếp tục giao dịch ở mức định giá hấp dẫn so với các công ty cùng ngành trong khu vực.

Cổ phiếu lớn nhất của VNH là FPT, đây là cổ phiếu có thành quả tốt nhất cả nước trong tháng 8, tăng 12,3%. Tính từ đầu năm đến nay, hiệu suất của quỹ đã tăng 24,3%, ngang bằng với Chỉ số Vietnam All Share Index, nhưng vượt xa đáng kể so vvới các công ty cùng ngành niêm yết tại London.

VNH kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục diễn biến tích cực trong thời gian tới do môi trường lãi suất tiếp tục ở mức thấp và thu nhập của công ty sẽ được cải thiện trong các quý sắp tới. Mặc dù thị trường sẽ có biến động cao do có sự tham gia đáng kể của các nhà đầu tư cá nhân nhưng quỹ coi đây là yếu tố tích cực cho sự phát triển lâu dài của thị trường chứng khoán Việt Nam.

"Mặc dù định giá đã tăng trong năm nay nhưng điều này được bù đắp bằng triển vọng tích cực về tăng trưởng thu nhập trong thời gian còn lại của năm 2023 và đến năm 2024", VNH nhấn mạnh.

Ngoài ra, sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam đang đẩy nhanh việc triển khai hệ thống giao dịch KRX mới - dự kiến ​​vào tháng 12 năm 2023 - để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các sản phẩm mới, tạo điều kiện cho mức độ giao dịch cao hơn, thanh toán nhanh hơn... Đây được nhiều người coi là một trong những bước quan trọng để Việt Nam nâng hạng lên thị trường mới nổi và được săn đón trong chỉ số MSCI EM Index.

Trước đó trong tháng 8, VN-Index tăng trưởng tích cực trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam tăng cường quan hệ song phương với nhiều quốc gia. Tổng thống Joe Biden đã tới Hà Nội và đánh dấu quan hệ ngày càng tốt đẹp hơn giữa hai nước khi nâng cấp trở thành "đối tác chiến lược toàn diện". Việt Nam hiện cũng có 'quan hệ đối tác chiến lược toàn diện' với Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc và đang chuẩn bị nâng cấp quan hệ ngoại giao với Australia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào cuối năm nay.

Những thỏa thuận này đã dẫn đến tăng cường hoạt động sản xuất và FDI tại Việt Nam, với cuộc khảo sát Chỉ số nhà quản lý mua hàng tháng 8 của S&P Global cho thấy số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu và sản xuất mới cải thiện so với tháng đầu tiên sau 5 tháng sụt giảm liên tiếp do nền kinh tế toàn cầu hạ nhiệt. Nhu cầu tăng trưởng đối với các sản phẩm chủ chốt như điện tử và dệt may.

Một khoảnh khắc đáng chú ý khác vào tháng 8 là khi nhà sản xuất xe điện VinFast ra mắt đầy kỷ niệm trên Global Select Market của Nasdaq, trở thành công ty Việt Nam lớn nhất tính theo vốn hóa thị trường.