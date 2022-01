Dự án Sài Gòn Bình An đổi tên thành The Global City khi về tay Masterise Homes

Mới đây website của Masterise Homes đã hé lộ thông tin về một dự án mới mang tên The Global City tọa lạc tại trung tâm Tp.HCM. Theo tìm hiểu, đây chính là siêu dự án tỷ đô có tên cũ là Khu đô thị Sài Gòn Bình An. Dự án có quy mô rộng 117 ha, nằm cạnh khu phức hợp Saigon Sports City và tiếp giáp với cao tốc Long Thành - Dầu Giây.

HỒI SINH SAU HƠN 20 NĂM

Dự án được UBND Tp.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư trên khu đất có tổng diện tích 120 ha nằm trên địa bàn phường An Phú vào tháng 1/1999. Sau đó, dự án được chấp thuận thêm phần tiện ích sân golf An Phú, nâng diện tích dự án tăng lên 137,4 ha vào năm 2000. Trên cơ sở này dự án có quyết định thu hồi, giao đất cho SDI Corp từ tháng 1/2001. Lúc này, dự án có tên gọi là khu liên hợp sân golf, thể dục thể thao và nhà ở, có tên thương mại là Saigon Golf Country Club and Residences.

Sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, tổng diện tích khu đất còn khoảng 117,4 ha theo Quyết định số 6296/QĐ-UBND về phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 ngày 30/11/2015.

Sau hơn 20 năm triển khai, đến ngày 18/3/2021, nhà thầu An Phong Construction đã tổ chức khởi công dự án. Theo ghi nhận, hiện nhiều hạng mục hạ tầng nội khu của dự án Sài Gòn Bình An đã được xây dựng.

Các hoạt động thi công của An Phong tại dự án đã bắt đầu từ hồi tháng 3/2021. Ảnh: Internet.

Đến khoảng tháng 8/2021, dự án được đồn đoán về tay “ông lớn” Masterise khi SDI thay đổi đăng ký kinh doanh và chuyển giao nhân sự nắm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Theo thống kê, tính đến nay tổng cộng giá trị huy động qua trái phiếu liên quan đến dự án được lên kế hoạch và thực hiện trong giai đoạn 2021 và những ngày đầu năm 2022 lên tới 22.075 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD).

Đến những ngày cuối tháng 1/2022 vừa qua, trước dịp Tết Nguyên đán, Masterise Homes bất ngờ hé lộ về một dự án mới mang tên The Global City. Theo thông tin của các đơn vị phân phối dự án, đây chính là tên thương mại mới của dự án Sài Gòn Bình An.

Website Masterise Homes công bố về The Global City. Ảnh chụp website.

Với tên gọi mới, dự án được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu, mang tính biểu tượng của khu vực Đông Nam Á với nhiều phân khu: chung cư, thấp tầng, villa, nhà ở xã hội, trường học, bệnh viện, thương mại bán lẻ v.v. Với lợi thế về quỹ đất rộng lớn, hệ thống hạ tầng giao thông tương đối hoàn chỉnh, dự án The Global City được kỳ vọng là một điểm nhấn về một khu đô thị hiện đại và quy hoạch bài bản của thành phố Hồ Chí Minh, trở thành một khu đô thị lõi có hấp lực mạnh mẽ ở khu Đông.

LỘT XÁC DƯỚI BÀN TAY CỦA ĐƠN VỊ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN MỚI

Trong nhiều năm qua, Masterise Homes đã vươn lên trở thành thế lực mới trong ngành bất động sản. Công ty này đã thực hiện mua gom hàng loạt dự án với vị trí đắc địa, nhất là tại TP HCM để phục vụ chiến lược phát triển bất động sản cao cấp và hàng hiệu của mình. Trong đó có thể kể đến một số dự án đáng chú ý như Grand Marina, Saigon tại trung tâm quận 1 và The Grand Hanoi trên khu đất vàng Hàng Bài. Đây là 2 dự án gắn liền với mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Masterise Homes và tập đoàn.

Marriott International - tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới và cũng là đơn vị dẫn đầu quy mô danh mục bất động sản hàng hiệu trên toàn cầu.

Chiến lược hợp tác với những tên tuổi hàng đầu thế giới đó cũng được Masterise Homes áp dụng trong dự án The Global City. Được biết, đối tác thiết kế của khu đô thị này là Foster and Partners - tập đoàn thiết kế, kỹ sư và kiến trúc lớn nhất Anh Quốc, do kiến trúc sư Norman Foster thành lập.

Ông là kiến trúc sư nổi tiếng hàng đầu thế giới, đã từng giành giải thưởng Pritzker - giải thưởng danh giá trong ngành kiến trúc vào năm 1999. Ông cũng là cha đẻ của nhiều công trình biểu tượng của kiến trúc thế giới như tòa nhà The Gherkin (London), tháp Hearst Tower (New York), công viên Apple (Mỹ), sân bay quốc tế Bắc Kinh (Trung Quốc), thậm chí là nơi ở trên mặt trăng cho các nhà nghiên cứu và phi hành gia.

Dự án biểu tượng The Gherkin của thành phố London do Norman Foster thiết kế. Ảnh: Unsplash.

Với sự tham gia của Foster and Partners - đơn vị chuyên thiết kế các công trình và siêu dự án quy mô lớn trên khắp thế giới, The Global City dự kiến sẽ được quy hoạch bài bản trở thành một khu đô thị tích hợp cảnh quan hiện đại, ấn tượng; công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và thiết kế sang trọng đẳng cấp quốc tế.

Dự án sẽ được phát triển theo xu hướng thế giới của các thành phố toàn cầu hiện đại và phát triển vượt bậc như Dubai, Singapore v.v., trở thành một khu “downtown” mới của Tp.HCM với cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, tiện ích đa dạng, cao cấp và một dấu ấn phong cách sống riêng của những cư dân toàn cầu.

Dự kiến The Global City sẽ được hoàn thành trong 48 tháng. Hiện dự án đang có kế hoạch ra mắt các sản phẩm shophouse trong giai đoạn đầu tiên, thu hút nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư trong phân khúc cao cấp.