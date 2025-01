Dự báo kinh tế Ấn Độ yếu nhất kể từ sau đại dịch Covid

Bộ Thống kê Ấn Độ vừa dự báo tăng trưởng kinh tế của quốc gia này trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2025 là 6,4%, giảm đáng kể so với 8,2% của năm trước đó. Con số này cũng tương đồng với mức dự báo bình quân 6,5% của các nhà kinh tế trong một khảo sát gần đây của hãng tin Bloomberg.

Nếu dự báo này chính xác, đây sẽ là mức tăng trưởng yếu nhất của nền kinh tế Ấn Độ kể từ sau đại dịch Covid-19 trong bối cảnh người tiêu dùng nước này giảm chi tiêu, còn đầu tư công sụt giảm. Số liệu thống kê chính thức cho thấy tăng trưởng GDP quý 3 của nước này đạt 5,4%, thấp hơn nhiều so với dự báo tăng 7% mà Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) đưa ra.

Các số liệu mới nhất củng cố thêm cho mối lo ngại rằng tốc độ tăng trưởng thuộc hàng đầu thế giới của kinh tế Ấn Độ đang bắt đầu hạ nhiệt. Điều này khiến Thủ tướng Narendra Modi đối mặt nhiều thách thức để đạt mục tiêu tham vọng đưa đất nước tỷ dân trở thành nền kinh tế phát triển và tạo ra việc làm cho hàng triệu người trẻ gia nhập lực lượng lao động mỗi năm.

Trong năm qua, người tiêu dùng Ấn Độ thắt chặt chi tiêu do tiền lương giảm trong khi lạm phát tăng vọt. Một số công ty bán lẻ lớn tại nước này đã bắt đầu chứng kiến lợi nhuận sụt giảm. Đây là một tín hiệu đáng lo ngại bởi chi tiêu của các hộ gia đình và doanh nghiệp đóng góp khoảng 60% GDP Ấn Độ. Bên cạnh đó, New Delhi cũng chi tiêu ít hơn dự toán ngân sách, một phần do các cuộc bầu cử kéo dài nhiều tuần. Tất cả những yếu tố này góp phần làm suy giảm tăng trưởng kinh tế tại đất nước đông dân nhất thế giới.

Các nhà phân tích dự báo kinh tế Ấn Độ sẽ vẫn chịu áp lực lớn trong những tháng tới do căng thẳng địa chính trị và thay đổi chính sách thuế quan của Mỹ sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức ngày 20/1 tới.

Áp lực đang dồn lên tân Thống đốc RBI Sanjay Malhotra để bắt đầu hạ lãi suất và đảo ngược chủ trương thắt chặt của người tiền nhiệm Shaktikanta Das. Dưới thời ông Das, RBI duy trì một mức lãi suất trong gần 2 năm bất chấp ngày càng nhiều người kêu gọi nới lỏng chính sách để thúc đẩy tăng trưởng.

Trong một báo cáo vào tháng trước, ông Malhotra nói rằng kinh tế Ấn Độ có thể phục hồi trong những tháng tới nhờ niềm tin mạnh mẽ của người tiêu dùng và doanh nghiệp. Dự kiến cuộc họp chính sách đầu tiên năm nay của RBI sẽ diễn ra vào ngày 7/2 tới. Dự báo tăng trưởng GDP mới nhất của Bộ Thống kê Ấn Độ sẽ là một cơ sở để đánh giá các ưu tiên chi tiêu trong kế hoạch ngân sách sắp tới của Chính phủ.

Nằm trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Chính phủ Ấn Độ đang cân nhắc một kế hoạch trợ cấp mới trị giá ít nhất 230 tỷ rupee (tương đương 2,7 tỷ USD) cho các nhà sản xuất linh kiện điện tử trong nước và giảm thuế quan đối với hàng nhập khẩu để thúc đẩy lĩnh vực sản xuất trong nước, nhất là sản xuất điện thoại thông minh (smartphone) cho những công ty như Apple. Lĩnh vực sản xuất phát triển nhanh đang là một động lực tăng trưởng của kinh tế Ấn Độ, bên cạnh yếu tố nhân khẩu học thuận lợi và ổn định chính trị.

Dù dự báo suy giảm tăng trưởng, Ấn Độ vẫn được đánh giá sẽ là một trong những nền kinh tế mới nổi tăng trưởng nhanh nhất thế giới năm 2025. Ngân hàng Mỹ Goldman Sachs nhận định GDP của nước này sẽ đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 6,5% trong giai đoạn 2025-2030.