Dự báo tăng trưởng tín dụng sẽ đạt 18% trong năm nay

Chứng khoán MBS vừa đưa ra nhận định về tỷ giá trong bối cảnh lo ngại về thuế quan vẫn còn đó.

Mặc dù chỉ số DXY đã giảm mạnh 9,7% từ đỉnh năm 2025, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng vẫn duy trì ở ngưỡng cao trong tháng 4. Việc tỷ giá neo ở mức cao một phần được cho là do các yếu tố: Thứ nhất, trong tháng 4, Kho bạc Nhà nước tiếp tục chào mua USD từ các Ngân hàng Thương mại với tổng trị giá 110 triệu USD, qua đó cũng đã phần nào khiến nguồn cung ngoại tệ càng bị thắt chặt.

Thứ hai, trong bối cảnh tình hình thương mại đối mặt với nhiều bất ổn liên quan đến các chính sách thuế quan khó đoán định từ phía Mỹ, nhu cầu ngoại tệ của các doanh nghiệp thường có xu hướng tăng.

Cuối cùng, việc lãi suất liên Ngân hàng giảm mạnh về mức đáy 13 tháng vào cuối tháng đã khiến chênh lệch lãi suất VND – USD đảo chiều âm ở mức cao nhất kể từ đầu năm tới nay. Do đó, các yếu tố trên đã gây sức ép đáng kể lên tỷ giá. Theo đó, tỷ giá liên NH tăng 1.4% so với cuối tháng 3 lên mức 25,994 VND/USD (+2.1% so với đầu năm). Tỷ giá trên thị trường tự do tăng lên mức 26,470 VND/USD, trong khi tỷ giá trung tâm niêm yết tại 24,956 VND/USD, tương ứng mức tăng lần lượt 2,8% và 2,5% so với đầu năm 2025.

MBS kỳ vọng tỷ giá sẽ dao động trong khoảng 25.500 – 26.000 VND/USD trong năm 2025 khi các kế hoạch nới lỏng tài khóa của chính quyền mới, kết hợp với các chính sách nhập cư chặt chẽ hơn, cùng với lãi suất cao và chủ nghĩa bảo hộ tương đối cao của Mỹ, dự kiến sẽ hỗ trợ cho việc gia tăng giá trị của đồng USD trong năm 2025.

Ngoài ra, các chính sách thuế quan khó đoán định từ phía Mỹ dự kiến sẽ tạo ra nhiều thách thức cho hoạt động xuất khẩu, thu hút FDI của Việt Nam trong thời gian tới và có thể gây áp lực lên dự trữ ngoại hối - vốn đã khá khiêm tốn của Việt Nam sau khi phải bán ra hơn 9 tỷ USD vào năm ngoái.

Tuy nhiên, cho tới nay các yếu tố nội tại vẫn đang ghi nhận những kết quả tích cực như: thặng dư thương mại (~3,79 tỷ USD trong 4T2025), vốn FDI giải ngân (6,74 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ) và sự phục hồi của lượng khách du lịch quốc tế tăng 23,8% so với cùng kỳ trong 4 tháng năm 2025. Theo đó, điều này được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho đồng VND.

Sau khi hàng loạt ngân hàng giảm lãi suất trong hai tháng vừa qua, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục duy trì xu hướng đi xuống nhưng đã chậm lại. Trong tháng 4, có gần 10 nhà băng hạ lãi suất với mức giảm 0,1% - 0,5%/năm đối với nhiều kỳ hạn.

Ở chiều ngược lại, thị trường cũng đã ghi nhận một vài ngân hàng tư nhân có quy mô vừa và nhỏ tăng lãi suất đầu vào trong bối cảnh nhu cầu tín dụng có dấu hiệu phục hồi tích cực. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết quý 1, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 3,93% - cao gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tuy vậy, nhìn chung số lượng ngân hàng giảm lãi suất hiện vẫn đang chiếm ưu thế. Đến cuối tháng 4, trung bình lãi suất kỳ hạn 12 tháng của nhóm NHTM đã giảm 12 điểm cơ bản về mức 4,93%, trong khi lãi suất của nhóm các NHTM quốc doanh vẫn giữ ở mức 4,7%.

Dự báo lãi suất đầu vào dao động ở mức 5,5% - 6% vào cuối năm 2025. Mặc dù gần đây lãi suất huy động đang trên đà giảm, tuy nhiên lãi suất đầu vào sẽ tăng dần về cuối năm với kỳ vọng rằng nền kinh tế sẽ tăng trưởng tích cực và tăng trưởng tín dụng sẽ đạt hoặc thậm chí vượt mục tiêu đề ra là 16%.

Tính đến cuối tháng 3, dư nợ tín dụng toàn hệ thống tăng 3,93% so với cuối năm 2024 – cao gấp 2,5 lần so với mức tăng 1,42% của tháng 3/2024, cho thấy nhu cầu vốn đang dần phục hồi.

Dự báo tăng trưởng tín dụng trong năm nay sẽ đạt 17 – 18%, được thúc đẩy bởi: sự phục hồi của ngành sản xuất và tiêu dùng nội địa, và việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Dựa vào các yếu tố trên, MBS dự báo lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các NHTM lớn sẽ dao động quanh mức 5,5% - 6% trong năm 2025.