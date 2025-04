Đã có 685 doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý 1 tăng mạnh 50,8%, Ngân hàng dẫn dắt

Tính đến ngày 28/04/2025 đã có 685 doanh nghiệp đại diện 40% vốn hóa trên 3 sàn công bố kết quả kinh doanh quý 1/2025 và 556 doanh nghiệp 58% vốn hóa công bố kế hoạch kinh doanh 2025, theo thống kê từ Yuanta.

Trong đó, doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý 1/2025 toàn thị trường tăng lần lượt khoảng 20,1 và 50,8% so với cùng kỳ, trên mức nền thấp 2024. Trong đó, nhiều tín hiệu tích cực từ các ngành Truyền thông, Bất động sản và Bán lẻ, trong khi một số ngành như Hàng cá nhân lại gặp khó khăn.

Một số ngành đáng chú ý có tỷ lệ vốn hóa các doanh nghiệp công bố cao: Ngành ngân hàng ghi nhận lợi nhuận sau thuế của 13/27 ngân hàng tăng 21% so với cùng kỳ, tăng trưởng ổn định dù mặt bằng lãi suất ở mức thấp những tháng đầu năm.

Trong đó, một số ngân hàng có mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế khả quan như SSB (190,7%), MBB (44,3%), STB (37,2%), HDB (35,6%), VPB (25,2%).

Ngành Chứng khoán: Đã có khoảng 37/44 công ty chứng khoán công bố kết quả kinh doanh, lợi nhuận sau thuế nhìn chung suy giảm 4,2% so với cùng kỳ bất chấp tỷ lệ cho vay margin toàn thị trường tiếp tục tăng cao đạt 257,5 nghìn tỷ, tăng 36,3%% so với cùng kỳ, 6% so với quý liền kề trước đó và chiếm khoảng 4,4% vốn hóa hai sàn và VN-Index duy trì đà tăng tốt trong Q1/2025 3,2% đầu năm tới 31/3/2025, thời điểm Mỹ chưa công bố thuế đối ứng.

Lợi nhuận sau thuế của các công ty chứng khoán cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa công ty chứng khoán lớn và nhỏ. Các công ty chứng khoán lớn như MBS, VCI, VIX, CTS và FTS ghi nhận kết quả tích cực nhờ vào mảng cho vay ký quỹ và tự doanh hiệu quả. Trong khi đó, các công ty chứng khoán nhỏ gặp khó khăn như ORS, BMS.

Ngành Công nghệ thông tin: 8/29 doanh nghiệp chiếm 91,2% vốn hóa đã công bố kết quả kinh doanh, lợi nhuận sau thuế tăng 19,8% so với cùng kỳ. Chủ yếu do đóng góp từ FPT tăng 20,1%, còn lại các công ty khác trong ngành đã công bố kết quả kinh doanh đa phần tiêu cực.

Ngành Truyền thông: 18/39 doanh nghiệp chiếm 70,5% vốn hóa đã công bố kết quả kinh doanh với lợi nhuận sau thuế tăng 12,364% do sự tăng trưởng đột biến từ VEF. VEF ghi nhận lợi nhuận sau thuế Q1/2025 đạt 14.873,34 nghìn tỷ, doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu do ghi nhận doanh thu từ chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Global Gate và tăng doanh thu tài chính từ hoạt động hợp tác kinh doanh.

Dù hầu hết các doanh nghiệp đều quan ngại vấn đề thuế quan sẽ tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới hoạt động kinh doanh trong năm 2025, nhưng hầu hết các doanh nghiệp vẫn đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ở mức cao. Điển hình như lĩnh vực chứng khoán kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 20,9%, dù quý 1/2025 lợi nhuận sau thuế giảm 4,2% so với cùng kỳ; Oto phụ tùng tăng 77,8%; Bán lẻ tăng 30,8; Ngân hàng tăng 17,6%.

Trước đó, Chứng khoán MBS đưa ra dự báo lợi nhuận toàn thị trường có thể ghi nhận mức tăng trưởng 17% so với cùng kỳ trong Q1/2025 trên mức nền đang cao dần hỗ trợ bởi môi trường lãi suất thấp và sản xuất tiêu dùng tiếp tục phục hồi.

Trong quý 1/2025, lợi nhuận ngành ngân hàng dự báo tăng trưởng 15% so với cùng kỳ nhờ tín dụng đã bắt đầu tăng tốc ngay từ đầu năm. Các ngành đạt mức tăng trưởng lợi nhuận quý 1 nổi bật gồm Bất động sản tăng 719%, khu công nghiệp tăng 61%, năng lượng tăng 41%.

Một số ngành ước tính tăng trưởng lợi nhuận giảm như hàng không giảm 46% so với cùng kỳ do cùng kỳ năm ngoái có lợi nhuận đột biến hay dầu khí giảm 27% do giá dầu suy giảm so với cùng kỳ.