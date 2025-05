Dự kiến địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng tại 6 thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Nội vụ đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nội vụ, hiện đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Liên quan đến nhiệm vụ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động kể từ ngày 1/7/2025, Bộ Nội vụ cho biết dự thảo Nghị định đã ban hành Phụ lục danh mục địa bàn các xã (giữ nguyên trạng hoặc hình thành mới sau ngày 1/7/2025), để áp dụng mức lương tối thiểu theo 4 vùng quy định tại Nghị định số 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Cũng theo phụ lục danh mục địa bàn các xã ban hành kèm theo dự thảo Nghị định, đã quy định rõ địa bàn các xã áp dụng mức lương tối thiểu vùng của 6 thành phố trực thuộc Trung ương.

Cụ thể, tại Thành phố Hà Nội, lương tối thiểu vùng II gồm các xã: Phương Dực, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Vân Đình, Ứng Thiên, Hòa Xá, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Phúc Sơn, Hương Sơn, Minh Châu, Quảng Oai, Vật Lại, Cổ Đô, Bất Bạt, Suối Hai, Ba Vì, Yên Bài, Phúc Thọ, Phúc Lộc, Hát Môn, Đan Phượng. Lương tối thiểu vùng I gồm các xã, phường còn lại.

Tại Thành phố Hải Phòng, lương tối thiểu vùng II áp dụng gồm: Đặc khu Bạch Long Vĩ; các phường: Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Kinh Môn, Nguyễn Đại Năng, Trần Liễu, Bắc An Phụ, Phạm Sư Mạnh, Nhị Chiểu và các xã Nam An Phụ, Nam Sách, Thái Tân, Hợp Tiến, Trần Phú, An Phú, Hà Nam, Cẩm Giang, Cẩm Giàng, Tuệ Tĩnh, Mao Điền, Kẻ Sặt, Bình Giang, Đường An, Thượng Hồng, Gia Lộc, Yết Kiêu, Gia Phúc, Trường Tân, Tứ Kỳ, Tân Kỳ, Đại Sơn, Chí Minh, Lạc Phượng, Nguyên Giáp, Phú Thái, Lai Khê, An Thành, Kim Thành.

Các xã Thanh Hà, Hà Tây, Hà Bắc, Hà Đông, Ninh Giang, Vĩnh Lại, Khúc Thừa Dụ, Tân An, Hồng Châu, Thanh Miện, Bắc Thanh Miện, Hải Hưng, Nguyễn Lương Bằng, Nam Thanh Miện, dự kiến áp dụng lương tối thiểu vùng III. Các xã, phường còn lại áp dụng lương tối thiểu vùng I.

Tại Thành phố Huế, lương tối thiểu vùng II, gồm các phường: Thuận An, Hóa Châu, Mỹ Thượng, Vỹ Dạ, Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân, Kim Long, Hương An, Phú Xuân. Các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5 áp dụng lương tối thiểu vùng IV. Các xã, phường còn lại áp dụng lương tối thiểu vùng III.

Tại Thành phố Đà Nẵng, lương tối thiểu vùng II dự kiến áp dụng đối với các phường: Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, Hải Vân, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hòa 30 Xuân, Tam Kỳ, Quảng Phú, Hương Trà, Bàn Thạch, Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây, và các xã: Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà, Đặc khu Hoàng Sa, Tân Hiệp.

Lương tối thiểu vùng III dự kiến áp dụng với các phường: Điện Bàn, Điện Bàn Đông, An Thắng, Điện Bàn Bắc, và các xã: Núi Thành, Tam Mỹ, Tam Anh, Đức Phú, Tam Xuân, Tam Hải, Tây Hồ, Chiên Đàn, Phú Ninh, Thăng Bình, Thăng An, Thăng Trường, Thăng Điền, Thăng Phú, Đồng Dương, Quế Sơn Trung, Quế Sơn, Xuân Phú, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Nghĩa, Nam Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Điện Bàn Tây, Gò Nổi, Đại Lộc, Hà Nha, Thượng Đức, Vu Gia, Phú Thuận. Các xã, phường còn lại sẽ áp dụng lương tối thiểu vùng IV.

Lao động làm việc trong ngành dệt may. Ảnh: Mạnh Dũng.

Với Thành phố Hồ Chí Minh, lương tối thiểu vùng III, gồm các xã: Ngãi Giao, Bình Giã, Kim Long, Châu Đức, Xuân Sơn, Nghĩa Thành, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Bàu Lâm, Phước Hải, Long Hải, Đất Đỏ, Long Điền và đặc khu Côn Đảo.

Lương tối thiểu vùng II áp dụng gồm các xã: Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ, và các phường: Phước Thắng, Bà Rịa, Long Hương, Tam Long. Các xã, phường còn lại sẽ áp dụng lương tối thiểu vùng I.

Tại Thành phố Cần Thơ, lương tối thiểu vùng II sẽ áp dụng với các phường: Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An, An Bình, Thới An Đông, Bình Thủy, Long Tuyền, Cái Răng, Hưng Phú, Ô Môn, Thới Long, Phước Thới, Trung Nhứt, Thốt Nốt, Thuận Hưng, Tân Lộc, Sóc Trăng.

Các xã: Phong Điền, Nhơn Ái, Trường Long, Thới Lai, Đông Thuận, Trường Xuân, Trường Thành, Cờ Đỏ, Đông Hiệp, Thạnh Phú, Thới Hưng, Trung Hưng, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trinh, Thạnh An, Thanh Quới, Hỏa Lựu, Đông Phước, Thanh Xuân, Tân Hòa, Trường Long Tây, Châu Thành, Phú Hữu, Vĩnh Hải, Lai Hòa và các phường Vị Thanh, Vị Tân, Đại Thành, Ngã Bảy, Phú Lợi, Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Khánh Hòa, Ngã Năm, Mỹ Quới, sẽ áp dụng lương tối thiểu theo vùng III.

Bộ Nội vụ đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định trong tháng 6/2025 và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2025 để phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Lương tối thiểu vùng hiện hành đang được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ với 4 vùng lương. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng hiện ở vùng I là 4,96 triệu đồng/tháng; vùng II là 4,41 triệu đồng/tháng; vùng III là 3,86 triệu đồng/tháng; vùng IV là 3,45 triệu đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu theo giờ tương ứng tại vùng I là 23.800 đồng/giờ, vùng II là 21.200 đồng/giờ, vùng III là 18.600 đồng/giờ, vùng IV là 16.600 đồng/giờ.

Theo quy định, mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, và được Chính phủ công bố dựa trên khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.