Tăng cường đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động trong mùa mưa bão năm 2025

Để tăng cường tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, giảm thiểu các vụ tai nạn lao động, đặc biệt là các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng do sạt, lở đất đá trong mùa mưa bão, Cục Việc làm (Bộ Nội Vụ) vừa ban hành công văn gửi Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động mùa mưa bão.

Theo Cục Việc làm, thời gian qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra những vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng do mưa, lũ, sạt lở đất đá, làm chết và bị thương nhiều người.

Đặc biệt, vụ tai nạn lao động do sạt, lở đất đá xảy ra ngày 16/5/2025 tại công trường thi công đập bê tông A1, dự án công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A, bản Lả Nhì Thàng, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, hậu quả làm 5 người chết và 4 người bị thương.

Các nạn nhân là công nhân của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Xây dựng Dũng Phúc Lộc (nhà thầu thi công), Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia đã có Công điện chỉ đạo thực hiện.

Nhằm tăng cường tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, giảm thiểu các vụ tai nạn lao động, đặc biệt là các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng do sạt, lở đất đá trong mùa mưa bão, Cục Việc làm đề nghị Sở Nội vụ các địa phương tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quán triệt, triển khai Công điện số 51/CĐ-TTg ngày 21/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Thực hiện công văn của Bộ Nội vụ về việc tăng cường đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt trong mùa mưa bão, theo tinh thần Công điện của Thủ tướng Chính phủ, văn bản chỉ đạo Bộ, ngành, và hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2025.

Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các thành phần doanh nghiệp chủ động tự kiểm tra, lập kế hoạch quản trị rủi ro, đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động. Đồng thời, đưa vào trong nội quy, quy trình làm việc của đơn vị theo quy định tại Thông tư số 07/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ).

Các địa phương cũng cần rà soát, kiểm tra việc xây dựng và triển khai kế hoạch phòng ngừa, ứng phó rủi ro thiên tai và tai nạn lao động tại các cơ sở lao động thuộc phạm vi quản lý.

Trong đó, cần chú trọng lập phương án quản trị rủi ro, phương án đảm bảo an toàn thi công trong lĩnh vực xây dựng, điện lực, giao thông, thủy lợi,... khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi xảy ra mưa lớn, gió mạnh, sạt lở đất, đá, ta luy từ trên cao, ngập úng, lốc xoáy...

Sở Nội vụ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra việc tuân thủ quy định về an toàn vệ sinh lao động. Yêu cầu khắc phục ngay các hành vi vi phạm hoặc điều kiện lao động nguy hiểm, không đảm bảo an toàn.

Cùng với đó, các địa phương cần thường xuyên cập nhật và báo cáo tình hình tai nạn lao động (nếu có), đặc biệt là các vụ tai nạn nghiêm trọng, về Bộ Nội vụ (qua Cục Việc làm), để kịp thời chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.