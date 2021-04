Dự kiến lợi nhuận 2021 tăng nhẹ, Safoco vẫn nâng cổ tức lên 40%

CTCP Lương thực thực phẩm Safoco (Safoco – mã SAF) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.



Theo đó, năm 2021, Safoco đặt mục tiêu doanh thu 1.085 tỷ đồng với tổng sản lượng bán ra 15.500 tấn sản phẩm. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 59,5 tỷ đồng. Ở mức kế hoạch này, doanh thu và lợi nhuận năm 2021 của Safoco chỉ tăng lần lượt 0,2% và 1% so với năm 2020.

Năm 2021, tỷ lệ cổ tức 40%, trong đó 30% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

Theo bà Phạm Thị Thu Hồng, Tổng giám đốc Safoco, trong năm 2020 do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đối với tất cả các doanh nghiệp trong nước cũng như Safoco, nhưng trong "nguy có cơ" đối với những công ty kinh doanh sản xuất mì gói, nui, bún, bánh tráng các loại và sữa, nước uống… Do đó, sản lượng bán ra của Safoco tăng hơn 12,4% so với cùng kỳ 2019.

Năm 2021, tình hình thế giới phức tạp, dự kiến giá nguyên phụ liệu tăng từ 10-20% cũng ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản phẩm bán ra, thị trường xuất khẩu cũng không kém phần khó khăn, nhất là tình trạng khan hiếm container để xếp hàng hoặc khu lấy được container không có chỗ để xếp hàng lên tàu, hiện nay lượng đã sản xuất vẫn tồn đọng ở công ty còn rất lớn đang chờ xuất khẩu.

Khó khăn nữa là thời tiết trong nước báo động nắng nóng đang ở mức kỷ lục, nên hoạt động mau bán trên thị trường vẫn trầm lắng, chưa sôi động.

Do đó, kết thúc quý I/2021, Safoco ghi nhận đạt 295 tỷ đồng doanh thu, chỉ tăng nhẹ 2 tỷ đồng so với cùng kỳ 2020, nhưng lợi nhuận trước thuế lại tăng trưởng 11,2% lên mức 16,9 tỷ đồng và đã hoàn thành 28,4% mục tiêu kế hoạch năm.

Năm 2020, Safoco trả cổ tức 30% bằng tiền mặt, tổng doanh thu đạt 1.082 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 1,4% so với năm 2019, vượt 1,1% kế hoạch doanh thu. Lợi nhuận trước thuế tăng 11,6% so với cùng kỳ, đạt 58,9 tỷ đồng, và vượt 7% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đặt ra cho cả năm.