“Đua” cùng thế giới, giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm sâu

Kết thúc cuộc họp chính sách cuối cùng của năm 2023, Chủ tịch FED Jay Powell thông báo giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức cao nhất 22 năm, đồng thời, xác nhận cơ quan này đã hoàn thành chu kỳ thắt chặt tiền tệ trong 2 năm vừa qua và sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trở lại trong năm 2024.

Hầu hết các thành viên của FED đều dự kiến lãi suất chính sách có thể giảm về mức 4,5% - 4,75% vào cuối năm sau từ mức 5,25% - 5,5% hiện tại, tương ứng với 3 đợt cắt giảm lãi suất (0,25% mỗi đợt).

Chủ tịch Powell cho biết FED nhận thức được rủi ro duy trì lãi suất cao quá lâu sẽ khiến nền kinh tế trì trệ vì vậy FED sẽ không đợi cho đến khi lạm phát quay trở lại mức 2% mới bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Nếu tốc độ tăng giá tiêu dùng chậm hơn đi cùng với tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh trong những tháng sắp tới sẽ là lý do quan trọng thúc đẩy FED thực hiện việc cắt giảm lãi suất. Dự báo với những kết quả vào tối qua, FED dường như đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống lạm phát của mình và khởi động cho chu kỳ nới lỏng tiền tệ tiếp theo. Với tiến độ hạ nhiệt của lạm phát hiện tại trong khi kịch bản hạ cánh mềm của nền kinh tế Mỹ ngày một rõ ràng hơn, nhiều khả năng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên có thể đến vào tháng 3/2024 (75% khả năng) hoặc tháng 5 (hơn 90% khả năng). Kịch bản này có thể giúp nền kinh tế Mỹ ổn định trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào tháng 11/2024.

Chỉ số USD-Index.

Những thông tin này đã khiến USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác về mức 102,6 theo ghi nhận lúc 10h30 (giờ Việt Nam), mức thấp nhất kể từ ngày 30/11.

Ở trong nước, sáng 14/12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.945 VND/USD, giảm 9 đồng so với hôm qua.

Với biên độ +/- 5% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 25.142 VND/USD và tỷ giá sàn là 22.747 VND/USD.

Theo khảo sát của VnEconomy, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại giảm sâu so với phiên hôm qua, mức giảm cao nhất là 80 đồng ở cả 2 chiều mua vào – bán ra.

Cụ thể, tại Vietcombank, giá USD giảm 30 đồng ở cả 2 chiều, lần lượt là 24.020 VND/USD mua vào và 24.390 VND/USD bán ra.

Ngân hàng BIDV niêm yết giá USD mua vào là 24.050 VND/USD, bán ra 24.350 VND/USD, giảm 80 đồng ở cả 2 chiều so với phiên 13/12.

Giá mua vào USD tại TPBank là 24.000 VND/USD, giảm 73 đồng, bán ra 24.440 VND/USD giảm 57 đồng so với phiên 13/12.

Tại Agribank, giá USD ở mức 24.020 VND/USD mua vào và 24.360 VND/USD bán ra, giảm 50 đồng ở cả 2 chiều.

Tại Vietinbank, giá USD mua vào giảm 52 đồng, ở mức 23.973 VND/USD nhưng giá USD bán ra giảm tới 92 đồng, ở mức 24.393 VND/USD.

Tỷ giá USD/VND tại một số ngân hàng thương mại vào sáng 14/12/2023.

Giá USD trên thị trường tự do giảm 30 đồng ở cả 2 chiều mua vào bán ra so với phiên 13/12, lần lượt là 24.640 VND/USD và 24.740 VND/USD. Tuy tỷ giá chợ đen phiên 14/12 giảm so với phiên trước nhưng vẫn ở mức cao tương đương thời điểm cuối tháng 11.

Trong tháng 11/2023, tỷ giá USD/VND giảm 1,2% so với tháng trước – đưa mức tăng của tỷ giá kể từ đầu năm thu hẹp về 2,7%. Ngược lại, tỷ giá trên thị trường tự do có chiều hướng trái ngược khi tăng nhẹ 50 đồng trong tháng, tạo áp lực dòng tiền đầu cơ giữa 2 thị trường ngân hàng và chợ đen.