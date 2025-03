Ecoland đồng hành cùng nhà sáng lập Ecopark trong dự án Eco Retreat

ECOLAND - ĐỐI TÁC ĐỒNG HÀNH CỦA ECOPARK TỪ NHỮNG NGÀY ĐẦU

Sàn giao dịch bất động sản Ecoland được thành lập năm 2013 và đã là đối tác đồng hành cùng Ecopark từ những ngày đầu. Hiện Ecoland cũng là đối tác đồng hành với nhà sáng lập Ecopark tại dự án Eco Central Park (Nghệ An).

Đơn vị chuyên phân phối các sản phẩm nằm trong khu đô thị như chung cư, nhà phố và biệt thự, trở thành đối tác phân phối của nhiều chủ đầu tư lớn trên thị trường.

Kiên định theo đuổi dòng bất động sản cao cấp, Ecoland không chỉ đề cao các tôn chỉ nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa, mà còn muốn mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Bên cạnh phân phối, hiện Ecoland có rất nhiều hoạt động phục vụ cho hệ sinh thái bất động sản như định giá tài sản, nghiên cứu thị trường, tư vấn đầu tư, quản lý vận hành…

Với sự chuyên nghiệp và hiệu quả, Ecoland tiếp tục trở thành một trong những nhà phân phối uy tín và triển vọng của nhà sáng lập Ecopark trong các dự án mới. Việc tiếp tục được lựa chọn trở thành đại lý phân phối dự án Eco Retreat của nhà sáng lập Ecopark tiếp tục minh chứng cho mối quan hệ bền chặt giữa hai bên, đồng thời cho thấy những giá trị nội lực cũng như kinh nghiệm của Ecoland.

Bà Đỗ Hương Giang - Giám đốc Dự án chia sẻ, từ khi tiếp cận dự án Eco Retreat, cả đội ngũ đã có những ấn tượng đặc biệt về concept sản phẩm cũng như sẽ được trao một ngôi nhà, một không gian sống chất lượng, tăng cường sức khỏe tới khách hàng. “Chúng tôi hào hứng và chờ đợi việc trở thành một phần trong việc phát triển khu đô thị, mà ở đó mọi người gắn kết như một cộng đồng vững mạnh”, bà Giang chia sẻ.

LẦN ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN ĐÔ THỊ TRỊ LIỆU, PHỤC HỒI, TÁI TẠO DÀNH CHO MỌI LỨA TUỔI

Là dấu ấn tiếp theo của nhà sáng lập Ecopark tại miền Nam, Eco Retreat có tổng diện tích 220 ha, được thiết kế để trở thành một khu rừng trị liệu đầu tiên tại Việt Nam, mang đến trải nghiệm sống retreat mỗi ngày với những liệu pháp trị liệu, phục hồi, tái tạo đa dạng cho nhiều thế hệ.

Tại Eco Retreat, cư dân sẽ được trở về với chính mình bằng phiên bản tốt nhất bởi khi được retreat (trị liệu, tái tạo, phục hồi), mỗi người cảm nhận được sự tác động sâu sắc của thiên nhiên đến sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và sức khỏe trí tuệ.

Với 55% diện tích dành cho cảnh quan, bao gồm 8 tầng thực vật đến từ 300 loài khác nhau, dự án tạo thành hệ sinh thái rừng trị liệu, tái tạo, phục hồi bền vững. Đặc biệt, retreat circle bao quanh vùng lõi của dự án được thiết kế thành 20 chủ đề retreat đa dạng, đáp ứng 2 tiêu chí quan trọng là đan xen các liệu trình retreat dành cho nhiều thế hệ và bất kỳ căn nhà nào cũng dễ dàng kết nối vào retreat circle trong cự li không quá 200m.

Eco Retreat mang đến cho từng cư dân giá trị khác biệt, không chỉ là các liệu pháp retreat, mà cư dân còn cảm nhận rõ rệt từng không gian rộng lớn của thiên nhiên chính là khu rừng retreat của riêng mình. Điều này cũng xuất phát từ kinh nghiệm sống thọ, sống khỏe của người Nhật.

Từ hàng nghìn năm qua, người Nhật đã xem các liệu pháp retreat giữa thiên nhiên là một bí quyết chăm sóc sức khỏe bền vững. Năm 1982, Nhật Bản đã đưa phương pháp tắm rừng vào chương trình y tế quốc gia để nâng cao sức khỏe cho toàn dân. Trong đó, các khu rừng đạt chuẩn retreat của Nhật thường được đề cao không gian đa dạng thảm thực vật, đặc biệt có mặt nước để cân bằng sinh thái, đạt được tiêu chuẩn không khí thanh khiết và giàu ion âm.

Tại Eco Retreat, thấu hiểu giá trị và ý nghĩa của dòng nước sinh thái là cội nguồn sự sống, nhà sáng lập Ecopark đã xử lý dòng nước bền vững bằng phương pháp sinh thái và đưa mặt nước vào nội khu để đảm bảo tính chủ động trong kiểm soát dòng nước, chất lượng nước và chất lượng cảnh quan ven bờ, mang đến giá trị retreat hoàn hảo về thị giác và không gian trị liệu dành cho cư dân.

Ngoài hồ Thiên Nga rộng 12ha, tại Eco Retreat còn có dòng sông nội khu Retreat River dài 6km uốn lượn, tạo ra không gian mát mắt và tăng cường trải nghiệm tắm rừng trong từng bước chân.

Sự chuẩn bị cho những căn nhà giữa khu rừng trị liệu, tái tạo, phục hồi Eco Retreat được nhà sáng lập Ecopark dành nhiều tâm huyết khi đã phát triển vườn ươm và tập hợp những cây cổ thụ, đại thụ rợp bóng mát cho khu vực retreat circle. Ngay khi dự án đưa vào bàn giao vận hành, cư dân sẽ được trải nghiệm không gian của rừng trị liệu đích thực.

Hướng đến sự kết nối nhiều thế hệ thông qua chuẩn sống retreat, dự án còn nghiên cứu bộ chỉ số phát triển toàn diện nhằm mang lại giải pháp retreat phù hợp cho từng thế hệ. Độ tuổi trẻ nhỏ cần cải thiện hệ vận động, hệ miễn dịch, nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và óc quan sát, các con sẽ tìm thấy những liệu pháp retreat để phát triển tại khu vườn vận động, vườn thể chất, vườn trí tuệ. Không chỉ retreat dành cho trẻ em, 20 chủ đề đa dạng tại retreat circle mang lại liệu pháp retreat cho tuổi teen, người lớn và người cao tuổi.

