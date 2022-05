Elitez by Astral City đón sóng tăng trưởng từ đại lộ thương mại Bình Dương

Không chỉ là trục giao thông huyết mạch kết nối Bình Dương với Tp.HCM, Bình Phước và các tỉnh khu vực Tây Nguyên, QL13 (địa phận Thuận An) còn được quy hoạch thành đại lộ thương mại - dịch vụ - tài chính lớn nhất Bình Dương. Thuộc nhóm công trình được ưu tiên triển khai theo Đề án Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh, dự án nâng cấp, mở rộng QL13 đã động thổ chính thức vào cuối tháng 4 vừa qua.

“ĐẠI LỘ THƯƠNG MẠI” LỘ DIỆN

Sau khi ban hành các quyết định thúc đẩy tốc độ hoàn thiện dự án nâng cấp QL13, sáng ngày 26/4, UBND tỉnh Bình Dương đã chính thức khởi công dự án mở rộng trục giao thông "xương sống" lên 8 làn xe. Theo đó, QL13 được mở rộng đoạn từ cổng chào Vĩnh Phú (thành phố Thuận An, giáp thành phố Thủ Đức) đến nút giao Lê Hồng Phong (thành phố Thủ Dầu Một) chiều dài 12,7km, tổng kinh phí khoảng trên 1.400 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu năm 2023.



Trước đó, theo Quyết định 1071/QĐ-UBND, Bình Dương quy hoạch QL13 (đoạn từ trung tâm Lái Thiêu tới đường Nguyễn Văn Tiết thuộc địa phận thành phố Thuận An) thành đại lộ thương mại - dịch vụ - tài chính lớn nhất tỉnh. Theo quy hoạch, trên QL13 sẽ phát triển các khu dân cư, đô thị gắn với trung tâm thương mại - dịch vụ và hạ tầng kinh tế - xã hội; ưu tiên các công trình dịch vụ và khối nhà cao tầng để tạo nét kiến trúc đặc trưng cho đô thị; xây dựng các khu liên hợp kết hợp với trung tâm thương mại,… hình thành kiến trúc đô thị dọc các tuyến đường chính và đường sông Sài Gòn,...

Lấy cảm hứng từ những đại lộ nổi tiếng thế giới như: Champs-Elysees (Pháp), Broadway (Mỹ), Amsterdam (Hà Lan), Sapporo (Nhật), Orchard (Singapore),…, Bình Dương sẽ phát triển đại lộ thương mại - dịch vụ - tài chính thành tâm điểm thương mại, du lịch, giải trí lớn nhất tỉnh, đáp ứng các nhu cầu giải trí, mua sắm, vui chơi, chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn cao cấp.

Hiện nay, dọc theo trục QL13 (thành phố Thuận An) đã và đang tập trung nhiều tiện ích lớn như trung tâm thương mại Aeon Mall, Lotte Mart, Minh Sáng Plaza, sân golf Sông Bé, bệnh viện Hạnh Phúc, Columbia Asia, Becamex, trường học quốc tế,… Đáng chú ý, chỉ trong vòng khoảng 5km trên trục QL13 đã lần lượt xuất hiện các trung tâm thương mại cao cấp nhất nhì Bình Dương, quy mô thậm chí còn vượt xa các trung tâm thương mại cùng chuỗi tại Tp.HCM. Điều này cho thấy sức hút của thành phố trẻ Thuận An cùng mức sống tại đây được nâng cao liên tục.

Sắp tới, QL13 sẽ xuất hiện thêm một trung tâm thương mại chuẩn quốc tế tại Phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City. Đây cũng là một trong những dự án đầu tiên phát triển loại hình căn hộ thương mại đa năng tại Bình Dương, thu hút sự quan tâm rất lớn của thị trường.

CĂN HỘ THƯƠNG MẠI ELITEZ HƯỞNG LỢI ĐA KÊNH ĐƯỢC SĂN ĐÓN

Sở hữu tọa độ vàng ôm trọn 300m mặt tiền QL13, phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City liền kề khu công nghiệp lớn như VSIP1, Đồng An, Việt Hương 1,… Với quy mô 3,7ha, Astral City bao gồm 23.000m2 trung tâm thương mại, cảnh quan, tiện ích nội khu và 8 tòa tháp 40 tầng có độ cao thuộc top đầu Bình Dương. Trong đó, các căn hộ thương mại đa năng Elitez by Astral City có diện tích phổ biến khoảng 28 - 40m² được bố trí ở tầng 3 - 5, ngay trên khối đế thương mại của phức hợp Astral City.

Với thiết kế tinh tế, tối ưu không gian, tích hợp “3 trong 1”: vừa ở, vừa làm việc, kinh doanh, căn hộ thương mại đa năng Elitez by Astral City là giải pháp tối ưu giúp những doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như cộng đồng start-up tiết kiệm chi phí đầu tư, tự do tận hưởng không gian an cư, làm việc và sáng tạo theo phong cách, cá tính riêng.

Bên cạnh khả năng cho thuê hấp dẫn với tỷ suất sinh lời lên đến 10-12%/năm, chủ nhân Elitez by Astral City có thể chủ động khai thác lợi thế kinh doanh, phát triển thương mại, dịch vụ đáp ứng nhu cầu rất lớn của hơn 50.000 chuyên gia người nước ngoài đang lưu trú tại Bình Dương, cũng như cộng đồng 12.000 cư dân phức hợp Astral City và khu vực lân cận.

Chưa kể, khi Tập đoàn Lego quyết định đầu tư thêm 1 tỷ USD để xây dựng nhà máy thứ 6 tại Bình Dương, giới chuyên gia dự báo, lực lượng quản lý người nước ngoài, chuyên viên chất lượng cao,… sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong thời gian sắp tới.

Không chỉ cộng hưởng giá trị từ 4 tầng trung tâm thương mại ngay khối đế phức hợp cùng hệ tiện ích đỉnh cao tại tầng 20 các tòa tháp, Elitez by Astral City còn được bố trí sảnh đón sang trọng và thang máy riêng biệt mang đến không gian riêng tư, đẳng cấp cho người sử dụng. Với dịch vụ tư vấn quản lý - vận hành đến từ thương hiệu CBRE, căn hộ thương mại đa năng Elitez đảm bảo chất lượng hoạt động lưu trú - làm việc - kinh doanh theo tiêu chuẩn quốc tế.

