Elon Musk từng đòi làm CEO Apple

Dù Elon Musk thường được so sánh với Steve Jobs với điểm chung là khả năng nhìn xa trông rộng trong công nghệ, Giám đốc điều hành (CEO) Tesla chưa bao giờ lấn sân sang lĩnh vực điện tử tiêu dùng của nhà đồng sáng lập quá cố của Apple mà chủ yếu tập trung vào xe điện và tên lửa.

Tuy nhiên, theo cuốn sách mới của nhà báo Tim Higgins (tờ Wall Street Journal), sự nghiệp của ông Musk có thể đã đi theo hướng khác hẳn so với hiện tại nếu một yêu cầu trước đây của ông được đáp ứng.

Cụ thể, trong cuốn sách "Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century” (Tạm dịch: Trò chơi quyền lực: Tesla, Elon Musk và vụ cá cược thế kỷ”), nhà báo Higgins cho biết ông Musk từng ra điều kiện rằng nếu ông đồng ý bán Tesla cho Apple, thì ông phải được giữ chức CEO của hãng công nghệ khổng lồ.

Đó là thời điểm 5 năm về trước, rất lâu trước khi Tesla trở thành hãng ôtô có vốn hóa lớn nhất thế giới, và lúc này chưa có gì đảm bảo thành công của công ty này. Khi đó, Tesla đang gặp hàng loạt vấn đề từ sản xuất đình trệ cho tới những trục trặc cản trở việc ra mắt phiên bản Model 3. Trong khi đó, Apple lúc này đã bắt đầu nghiên cứu công nghệ xe điện.

Theo cuốn sách, thời điểm này, ông Tim Cook, người kế nhiệm ông Jobs giữ chức CEO của Apple, đã gọi điện cho ông Musk để đề nghị mua lại Tesla.

“Musk cho biết ông ấy đồng ý với đề nghị này nhưng với một điều kiện: ‘Tôi là CEO’”, cuốn sách viết.

Điều này đồng nghĩa rằng nếu Tesla về một nhà với Apple, ông Musk sẽ thay thế ông Cook điều hành gã công nghệ khổng lồ. Ông Cook tất nhiên không đồng ý với đề nghị này và thương vụ thâu tóm trên chưa bao giờ xảy ra.

Chia sẻ trên Twitter, ông Musk phủ nhận thông tin này.

“Ông Cook và tôi chưa bao giờ nói chuyện hay viết gì cho nhau cả”, Musk viết trên Twitter hôm 30/7 nhưng cho biết mình mới là người đề nghị Apple mua lại Tesla.

"Tôi từng đề nghị gặp Cook để thảo luận về việc Apple mua lại Tesla, nhưng cuộc gặp đó chưa bao giờ diễn ra và cũng không có điều kiện nào được đề xuất”, Musk chia sẻ trên Twitter hôm 30/7.

Tháng 12 năm ngoái, ông Musk cũng chia sẻ trên Twitter cho biết ông từng cân nhắc bán Tesla cho Apple nhưng thực ra chưa bao giờ nói chuyện với ông Cook. Ông cho biết mình đã tiếp cận ông Cook “trong những ngày đen tối nhất của dòng xe Model 3” để đề nghị Apple mua lại Tesla với “giá bằng 1/10 so với định giá hiện tại” nhưng bị từ chối.

Apple không bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, hồi tháng 4 năm nay, ông Cook từng đề cập tới ông Musk trong một chia sẻ với tờ New York Times.

"Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Elon Musk, dù tôi vô cùng ngưỡng mộ và tôn trọng công ty mà ông ấy lập nên. Tôi cho rằng Tesla đã đạt được thành tựu khó tin khi không chỉ trở thành công ty dẫn đầu mà còn duy trì vị trí dẫn đầu đó một khoảng thời gian dài trong lĩnh vực xe điện”, CEO Apple nói.

Phản hồi trước thông tin ông Musk đưa ra hôm 30/7, tác giả Higgins khẳng định câu chuyện này được chính ông Musk kể lại cho nhiều người.

Bức ảnh chụp ông Tim Cook và ông Elon Musk ngồi gần nhau vào tháng 12/2016 - Ảnh: Getty Images

Trở lại việc CEO Apple và Tesla phủ nhận từng nói chuyện với nhau. Ông Cook và ông Musk từng ngồi gần nhau, bên cạnh CEO Safra Catz của Oracle trong cuộc gặp với cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 12/2016. Tuy nhiên, không rõ hai người có nói chuyện với nhau không.