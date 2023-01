Em gái cựu Chủ tịch muốn mua 2 triệu cổ phiếu TVC

CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (mã TVC-HNX) thông báo giao dịch cổ phiếu Phạm Thanh Hoa.

Theo đó, bà Phạm Thanh Hoa, em gái ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT TVC đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu TVC từ ngày 27/1 đến ngày 24/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Hiện bà Hoa chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu TVC nào. Nếu giao dịch thành công, bà Hoa sẽ sở hữu 1,69% vốn điều lệ Trí Việt.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 27/1 giá cổ phiếu TVC tăng 4,17% lên 5.000 đồng/cổ phiếu và tạm tính theo mức giá này, bà Hoa cần chi 10 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Được biết, TVC đã chốt ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 02/02/2023, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 01/02/2023. Thời gian họp dự kiến ngày 15/3 tới nhằm kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị; các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật (nếu có). Thời gian và địa điểm công ty sẽ thông báo sau.

Trước đó, ngày 9/12/2022, ông Phạm Thanh Tùng đã bị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 298/QĐ-VKSTC-V5. Theo đó, phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối về tội thao túng thị trường chứng khoán căn cứ theo Quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại CTCP Louis Holdings, CTCP Louis Capital, CTCP Louis Land, CTCP Chứng khoán Trí Việt số 20/QĐ-CSKT-P10 ngày 20/4/2022.

Được biết, ông Tùng, 43 tuổi, giữ cương vị Chủ tịch HĐQT của Chứng khoán Trí Việt từ năm 2010 đến tháng 7/2022. Sau 5 tháng gián đoạn, ngày 5/12, ông trở lại vị trí Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt. Ông còn là thành viên sáng lập, Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC).

Ngày 12/12, Chứng khoán Trí Việt thông báo, việc ông Tùng bị khởi tố là trách nhiệm cá nhân và chưa có kết luận chính thức. Trí Việt khẳng định sự việc trên không tác động hoặc làm thay đổi định hướng trong kinh doanh của công ty và "không ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của cổ đông, khách hàng đang có giao dịch".

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 4 cá nhân về tội “Thao túng thị trường chứng khoán" gồm Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Louis Holding; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Dịch vụ tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Trong thời gian từ 04/01/2021 đến ngày 06/10/2021, Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land thông đồng với Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty Cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.