Cập nhật lợi nhuận quý 1/2024: Thất vọng với nhóm ngân hàng và bất động sản

Cập nhật mới nhất của FiinTrade cho thấy tính đến ngày 28/4/2024, đã có 787/1641 doanh nghiệp niêm yết đại diện 83,8% vốn hóa trên ba sàn công bố báo cáo tài chính quý 1/2024, trong đó có nhiều doanh nghiệp đầu ngành.

Theo đó, bức tranh lợi nhuận quý 1/2024 đã trở nên rõ ràng hơn, cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế tăng chậm lại trong quý 1/2024: Tổng lợi nhuận sau thuế của 787 doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng 14,8% so với cùng kỳ, đóng góp chủ yếu nhờ nhóm Phi tài chính tăng 19,3% trong khi nhóm Tài chính đạt mức tăng thấp hơn tăng 12,4%. Tăng trưởng lợi nhuận chung chậm lại đáng kể so với mức tăng của quý 4/2023 (+48,6%).

Tăng trưởng được dẫn dắt bởi Dịch vụ tài chính (Chứng khoán), Tài nguyên Cơ bản (Thép), Xây dựng, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (Cảng hàng không, Cảng biển), Viễn thông, Công nghệ Thông tin. Tuy nhiên, Chứng khoán và Thép đang có triển vọng không mấy tích cực cho quý 2.

Với Chứng khoán, lợi thế nền so sánh thấp sẽ không còn khi đây là một trong những ngành có tăng trưởng vượt trội trong quý 2/2023. Với Thép, rủi ro biên lợi nhuận thu hẹp hiện hữu khi các doanh nghiệp đang chịu áp lực cạnh tranh với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trong khi hoạt động xây dựng trong nước chưa thực sự hồi phục.

Hai ngành “trụ cột” của thị trường Ngân hàng, Bất động sản cùng có kết quả kinh doanh kém sắc: Với Ngân hàng, lợi nhuận sau thuế của 27/27 ngân hàng tăng 9,6%, kém xa mức tăng trưởng dự kiến cho cả năm 2024 (+19%) cũng như kỳ vọng của giới phân tích cho quý 1 12-15%.

Với Bất động sản, Lợi nhuận sau thuế của 60/130 doanh nghiệp đại diện 74,4% vốn hóa toàn ngành) giảm mạnh 82% do Vinhomes (VHM) không còn ghi nhận thu nhập từ bán buôn dự án như cùng kỳ. Nếu không tính đến VHM, lợi nhuận của 59 doanh nghiệp bất động sản còn lại giảm 15,1% do ảnh hưởng của nhóm bất động sản nhà ở (NVL, KDH, DIG, NLG). Trong khi đó, bất động sản Khu công nghiệp duy trì tăng trưởng 26,5% so với cùng kỳ nhờ BCM, SZC, SZB.

Nhóm Xuất khẩu phân hóa mạnh: Lợi nhuận của nhóm Cao su, Nhựa, Phân bón tăng mạnh; Thủy sản và Dệt may hồi phục chậm; Hóa chất tiếp tục dò đáy.