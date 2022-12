Chứng khoán Trí Việt có tân Chủ tịch

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (mã TVB-HOSE) công bố đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT.

Theo đó, ông Bùi Minh Tuấn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty vì lý do sức khoẻ và điều kiện cá nhân.

Ông Bùi Minh Tuấn mới đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB) từ ngày 06/07/2022. Đồng thời Ông là Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC).



Đồng thời, TVB thông báo bổ nhiệm ông Phạm Thanh Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty, từ ngày 2/12.

Ông Phạm Thanh Tùng đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT của TVB từ năm 2010 đến nay. Ông đồng thời là thành viên sáng lập, Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC).

Ông Tùng có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Chứng Khoán. Được biết, ông Tùng đã đưa Tập đoàn trở thành đơn vị tiên phong về QLTS với trụ cột chính là: Tài chính – Chứng khoán và các dịch vụ khác trong hệ sinh thái QLTS.

Trước đó, ngày 02/11/2022, Chứng khoán Trí Việt đã nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 791/QĐ-XPVPHC ngày 26/10/2022 của ủy ban chứng khoán Nhà nước. Theo đó, công ty bị phạt tiền 150 triệu đồng do vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng (căn cứ điểm g khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020). Cụ thể: tại một số thời điểm từ ngày 29/06/2020 đến ngày 18/01/2021, Công ty đã cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định.

Ngay sau đó, Phó Chủ tịch HĐQT TVB là ông Phạm Thanh Tùng đã đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu TVB theo phương thức giao dịch thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên sàn. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 29/11 đến ngày 18/12. Mục đích giao dịch để đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân. Nếu giao dịch thành công, lượng cổ phiếu ông Tùng nắm giữ sẽ giảm từ gần 2,8 triệu cổ phiếu, chiếm 2,48% xuống còn 777.387 cổ phiếu, chiếm 0,69%.

Được biết, vào tối ngày 20/4, Bộ Công an đã có quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt.

Liên quan đến sự việc này, Chứng khoán Trí Việt cho biết, vụ việc nêu trên có liên quan đến hành vi của cá nhân ông Đỗ Đức Nam. Công ty đã và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra làm rõ các vấn đề liên quan.

Công ty xin khẳng định vụ việc nêu trên không tác động hoặc làm thay đổi các định hướng trong kinh doanh của Công ty. Đồng thời không ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, cổ đông và các đối tác đang có giao dịch, hợp tác với Công ty.

Theo thông tin từ Bộ Công an, kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ đã thu thập có căn cứ xác định trong thời gian từ 4/1/2021 đến ngày 6/10/2021, ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land đã thông đồng với ông Đỗ Đức Nam - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty Cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu quý 3/2022 của TVB đạt 19,33 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ (83,67 tỷ); lợi nhuận sau thuế -6,16 tỷ trong khi cùng kỳ lãi 38,68 tỷ đồng. Theo TVB doanh thu giảm 77% so với cùng kỳ là do thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh, giá trị và khối lượng giao dịch giảm nhiều dẫn đến các khoản thu từ tự doanh, phí môi giới và margin đều giảm. Cụ thể: doanh thu tự doanh quý 3/2022 lỗ 3,8 tỷ; doanh thu môi giới chứng khoán chỉ đạt 8,8 tỷ, giảm tới 22,2 tỷ so với cùng kỳ...



Lũy kế 9 tháng đầu năm, TVB ghi nhận doanh thu đạt 127,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 34,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 58% và 83% so với cùng kỳ.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/12, giá cổ phiếu này giảm 6,32% xuống còn 5.420 đồng/cổ phiếu và giảm 76% trong vòng 1 năm qua.