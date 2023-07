EPS 2023 dự phóng tăng trưởng 8%, P/E tương đương nhiều thị trường khác, chứng khoán Việt còn hấp dẫn?

Mirae Asset vừa có báo cáo triển vọng vĩ mô và chứng khoán cuối năm với kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận theo quý của các công ty niêm yết sẽ phục hồi trong nửa cuối năm 2023.

Việc chuyển trọng tâm động lực tăng trưởng GDP sang đầu tư công tạo ra tiền đề thuận lợi cho ngành xây dựng và vật liệu xây dựng. Trong khi đó, với kỳ vọng lãi suất giảm, các ngành nhạy cảm với lãi suất được kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng. Ngoài ra, Quy hoạch Phát triển Điện lực VIII được phê duyệt gần đây dự kiến sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng, điều này có hàm ý đối với khoản đầu tư dài hạn.

Trong bối cảnh kinh tế ảm đạm, EPS quý 1 của VN-Index ước tính giảm 20,7% so với cùng kỳ, dựa trên dữ liệu của Bloomberg. Mirae Asset kỳ vọng tăng trưởng EPS theo quý sẽ phục hồi theo hình chữ U theo sự phục hồi của nền kinh tế, sau mức giảm của EPS quý 1/2023.

Tính chung cho cả năm 2023, kỳ vọng EPS của VN-Index sẽ tăng 8%. So với mức dự phóng này, Đại hội đồng cổ đông của 326/393 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE (~92% vốn hóa thị trường) đặt mục tiêu tổng lợi nhuận trước thuế tăng 3% trong năm nay.

Về mặt định giá, P/E của VN-Index đã tăng từ mức trung bình 5 năm trừ hai độ lệch chuẩn (11 lần) vào tháng 11/2022 lên 15,3 lần vào cuối tháng 6/2023. Đối với triển vọng nửa cuối năm 2023, động lực thị trường dự kiến sẽ vẫn mạnh mẽ nhờ kỳ vọng cải thiện cả về tăng trưởng kinh tế và yếu tố cơ bản của doanh nghiệp. Với tâm lý tích cực của nhà đầu tư cá nhân trong nước, cùng với mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2 sắp tới, kỳ vọng P/E của thị trường sẽ tiếp tục tăng, hướng về mức trung bình 5 năm.

Trong khi đó, định giá tương đối so với các thị trường khác đang ở mức đáng lo ngại do P/E hiện tại của VN-Index đã ngang bằng với nhiều thị trường khác như Malaysia (FBMKLCI: 14,9x), Indonesia (JCI: 14,7x), Philippines (PCOMP: 13,9x), và cao hơn nhiều so với chỉ số thị trường mới nổi MSCI (12,9x).

"Như vậy, chỉ có khả năng giữ mức tăng trưởng EPS dương và duy trì ROE cao mới giữ được sức hấp dẫn của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài", Mirae Asset nhấn mạnh.

Cho 6 tháng cuối năm, công ty chứng khoán này cũng đưa ra một số nhóm ngành đáng chú ý. Thứ nhất là Dầu khí: Chính phủ và Bộ Công Thương đang đẩy nhanh tiến độ để sớm phê duyệt FID (quyết định đầu tư cuối cùng), từ đó làm cơ sở để dự án Lô B Ô Môn được triển khai đồng bộ.

Trong cuối tháng 6/2023, nhiều sự kiện ghi nhận sự chuyển biến tích cực liên quan đến lô B: 1) PVN nhận bàn giao hai dự án nhiệt điện (Ô Môn III & IV) từ EVN; 2) Thủ tướng chấp nhận gia hạn hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) đến năm 2049; 3) Gói thầu EPCI#1 thi công phần giàn xử lý trung tâm (Central Production Platform), hệ thống nhà ở (Living Quarter Platform) và tháp đốt khí (Flare Tower) với giá trị 1.1 tỷ USD đã được phê duyệt và giao cho Liên danh PVS và McDermott.

Thứ hai là ngành sữa: Trong 5T2023, giá trung bình WMP & SMP thế giới đã giảm gần 30% so với cùng kỳ. Kỳ vọng mức giảm của giá bột sữa nguyên liệu sẽ tác động rõ hơn lên biên lợi nhuận gộp các doanh nghiệp ngành sữa trong 2H23, khi lượng tồn kho nguyên liệu giá cao được tiêu thụ hết. Trong 2024, giá sữa bột nguyên liệu sẽ tăng nhẹ trở lại khi nhu cầu tiêu dùng phục hồi.

Thứ ba, Ngân hàng: Luận điểm đầu tư được chia thành hai chủ điểm chính như sau: Trong ngắn hạn, Mirae Asset ưa thích các ngân hàng có mức định giá tương đối hấp dẫn (TCB và MBB), hay có các chất xúc tác ngắn hạn như phát hành riêng lẻ (VPB và VCB) và khả năng phục hồi (VPB).

Đối với chiến lược đầu tư trung và dài hạn, ưu tiên chọn các ngân hàng có chiến lược kinh doanh thận trọng và kết quả kinh doanh bền vững trong nhiều năm trở lại đây như ACB và nhóm các ngân hàng quốc doanh với nhiều lợi thế trong huy động và cho vay kinh doanh.

Ngoài ba nhóm trên, bất động sản, công nghệ thông tin và khu công nghiệp cũng là 3 nhóm ngành Mirae Asset khuyến nghị nhà đầu tư chú ý.