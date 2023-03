F88 được rót thêm 50 triệu USD từ vòng gọi vốn Series C, IPO vào 2024

Theo Công ty cổ phần Đầu tư F88 (F88), nguồn vốn mới sẽ được đầu tư vào phát triển công nghệ, dữ liệu và khoa bọc dữ liệu. Đồng thời, xây dựng thương hiệu và gia tăng khách hàng mới cũng như phát triển đội ngũ và thu hút nhân tài.

Ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc F88, cho biết F88 là đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân có quy mô và tốc độ phát triển khá nhanh tại Việt Nam. F88 cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện cho những khách hàng dưới chuẩn ngân hàng (unbanked và underbanked) và các doanh nghiệp - siêu nhỏ (micro SME) chưa đáp ứng được các yêu cầu của các tổ chức tài chính ngân hàng.

Bên cạnh đó, F88 định vị là chuỗi cửa hàng tài chính tiện ích hoạt động theo nguyên tắc "đa dịch vụ, một điểm đến" với mạng lưới 830 chi nhánh trên toàn quốc, cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính như dịch vụ cho vay cầm cố, phân phối bảo hiểm, thanh toán và chuyển tiền.

Trong khi đó, ông Chris Freund, Nhà sáng lập và Tổng Giám đốc Mekong Capital chia sẻ: Khi Mekong Enterprise Fund III đầu tư vào F88 tháng 1 năm 2017, F88 chỉ có 15 phòng giao dịch. F88 đang có nhiều kỳ vọng thành công như Thế Giới Di Động.

“Sáu năm sau, vào tháng 3/2023, quỹ mới nhất của chúng tôi, MEF IV, tiếp tục đầu tư vào F88 nhưng giờ đây là một trong những chuỗi dịch vụ tài chính lớn tại Việt Nam. Tôi có niềm tin vững chắc vào sự phát triển và thành công không ngừng của F88 với đội ngũ đồng sáng lập tài năng, cởi mở và sẵn sàng chuyển mình nên chắc rằng F88 sẽ ngày càng phát triển”, ông Chris Freund cho biết thêm.

Trước đó năm 2017-2018, F88 đã gọi thành công vòng gọi vốn đầu tiên (Series A) từ quỹ Mekong Enterprise Fund III và vòng tiếp theo (Series B) từ quỹ Granite Oak liền sau đó. Năm 2022, F88 tiếp tục nhận được khoản huy động 70 triệu USD các quỹ tài chính CLSA Capital Partners (HK) Limited (Lending Ark) và Lendable (London).

Cũng trong năm 2022, F88 được FiinRatings xếp hạng tín nhiệm BBB (ổn định) và được Trung tâm Tài chính Toàn diện (Center for Financial Inclusion - trước đây tên là The Smart Campaign) xếp hạng và cấp Chứng chỉ Bảo vệ khách hàng ở mức cao nhất trong giai đoạn 2022-2025. F88 đặt mục tiêu IPO vào năm 2024, khi đạt 1.400 chỉ nhánh và vốn hóa thị trường đạt 1 tỷ USD.