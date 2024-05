Flex Home sẽ được quản lý vận hành theo tiêu chuẩn Nhật Bản

Nằm ở vị trí đắc địa trong “Thành phố tự do”, Flex Home là dòng sản phẩm căn hộ biển mang những thế mạnh đắt giá, khi sở hữu hệ thống tiện ích đẳng cấp và khả năng kết nối đa dạng. Không chỉ thừa hưởng tiện ích toàn đô thị biển, Flex Home còn được bao quanh bởi các dự án biểu tượng như: bán đảo tỷ phú Gran Meliá Nha Trang, tháp khách sạn 5 sao Meliá Nha Trang, khu shophouse 24/7, Nhà hát Đó, công viên Vạn San Đảo, nhà hàng Shibui, Hispania Nha Trang, Nature, Beach Club, du thuyền Vega Yacht, khu thể thao trên biển…

Nhiều ý kiến cho rằng cùng với tiềm năng phát triển du lịch to lớn của Nha Trang và hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, Flex Home hứa hẹn mang đến cho nhà đầu tư khả năng gia tăng giá trị bất động sản vượt trội trong tương lai.

Lấy cảm hứng từ phong cách Mid-century, Flex Home khéo léo kết hợp tinh hoa kiến trúc hiện đại và nét đẹp cổ điển, tạo nên một kiệt tác nghệ thuật ấn tượng, nơi sự hòa quyện giữa thiên nhiên và con người là yếu tố cốt lõi trong mỗi giai đoạn phát triển. Những mảng xanh mát, ánh sáng tự nhiên tràn ngập cùng nội thất gỗ mộc mạc, tinh tế, tạo nên một không gian sống ấm cúng, gần gũi thiên nhiên và vô cùng thư thái. Thiết kế mở, linh hoạt cùng những gam màu tươi sáng khơi gợi cảm hứng sáng tạo và khẳng định cá tính của mỗi cá nhân.

Không chỉ dừng ở đó, với mục tiêu nâng cao hơn nữa giá trị của Flex Home, đồng thời mang đến cho chủ nhân cũng như khách thuê chuẩn mực sống vượt trội, KDI Holdings đã lựa chọn Asahi Japan - nhà tư vấn quản lý vận hành hàng đầu để quản lý vận hành dự án này theo phong cách Nhật Bản. Asahi Japan cũng là đối tác chiến lược đồng hành cùng Libera Nha Trang trong hành trình phát triển bền vững, kiến tạo nơi an cư lý tưởng cho du khách và cư dân tương lai.

“Hợp tác cùng Asahi Japan là một cú hích mạnh mẽ giúp KDI Holdings có thêm nền tảng thiết lập trải nghiệm chuẩn Nhật cho Flex Home, đồng thời, một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong của KDI Holdings thông qua những dự án xứng tầm”, bà Nguyễn Hải Tâm, Tổng Giám đốc Tập đoàn KDI Holdings, chia sẻ tại lễ ký kết .

Sự chỉn chu, tinh tế trong văn hóa Nhật Bản cùng đội ngũ nhân sự được đào tạo chuyên nghiệp, tận tâm, chu đáo của Asahi Japan sẽ nâng tầm trải nghiệm dịch vụ, mang đến sự an tâm, tin tưởng cho chủ sở hữu và khách thuê. Song hành với việc cung cấp tiện ích hiện đại, dịch vụ tiện nghi, đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt, giải trí, thư giãn, tái tạo năng lượng của cư dân, vấn đề an ninh - an toàn cũng luôn được đơn vị quản lý vận hành chú trọng.

“Tôi tin rằng với bề dày kinh nghiệm tư vấn quản lý vận hành đã được Asahi Japan tích lũy trong suốt quá trình hình thành và phát triển, cùng với tư duy quản lý hiệu quả từ Nhật Bản sẽ giúp chủ sở hữu Flex Home vừa tối đa lợi nhuận cho thuê, vừa tối ưu chi phí vận hành…”, ông Huỳnh Ngọc Phong, đại diện Asahi Japan, bày tỏ.