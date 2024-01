Nha Trang: Kiểm tra loạt dự án bất động sản

Từ ngày 08/01 - 30/3/2024, UBND TP. Nha Trang phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng (tỉnh Khánh Hòa) và UBND các xã, phường liên quan thực hiện kế hoạch thanh, kiểm tra trật tự xây dựng các dự án đô thị tại TP. Nha Trang.

Các dự án đưa vào kế hoạch thanh tra gồm: Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I và Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II (phường Phước Hải) do Công ty cổ phần Bất động sản Hà Quang làm chủ đầu tư;

Khu đô thị VCN Phước Hải, Khu đô thị VCN Phước Long và Khu đô thị VCN Phước Long II (2 phường Phước Long và Phước Hải) do Công ty cổ phần Đầu tư VCN làm chủ đầu tư;

Khu đô Thị Hoàng Long (phường Phước Long) do Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và địa chất UPGC làm chủ đầu tư;

Khu đô thị mới Phước Long (phường Phước Long) do Công ty Phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang làm chủ đầu tư;

Khu đô thị An Bình Tân (phường Phước Long) do Công ty cổ phần Xây lắp vật tư kỹ thuật làm chủ đầu tư;

Khu đô thị Mipeco Nha Trang (phường Vĩnh Nguyên) do Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Xăng dầu quân đội làm chủ đầu tư;

Khu đô thị biển An Viên (phường Vĩnh Nguyên) do Công ty cổ phần An Viên làm chủ đầu tư;

Khu nhà ở gia đình Quân đội K98-NT (phường Phước Hòa) do Tổng Công ty Xây dựng công trình hàng không ACC làm chủ đầu tư;

Khu đô thị Mỹ Gia (xã Vĩnh Thái) do Công ty cổ phần phát triển đô thị Vĩnh Thái làm chủ đầu tư.

Theo UBND TP. Nha Trang, đợt kiểm tra này nhằm tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị. Cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng.

Trong đó cấp huyện chịu trách nhiệm xử lý trật tự xây dựng với nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Việc kiểm tra được thực hiện theo các hướng dẫn Thông báo số 884 (ngày 04/10/2023) của Thành ủy Nha Trang về Kết luận của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 18 (ngày 28/4/2022) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai khoáng sản, trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị. Đồng thời, nhằm tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp xây dựng vi phạm tại các dự án trên địa bàn TP. Nha Trang.

Ông Phan Việt Hoàng, Tổng Thư ký Hội môi giới Bất động sản Khánh Hòa, cho biết tỉnh Khánh Hòa đã chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều dự án mới trong năm 2023, nhưng các dự án vẫn đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục pháp lý nên nguồn hàng về căn hộ, nhà ở khu đô thị… vẫn khan hiếm. Với những chính sách được tháo gỡ, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh sẽ là tín hiệu khả quan cho thị trường bất động sản tại địa phương trong thời gian tới.

Còn theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, thời gian qua UBND tỉnh đã có nhiều chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp để phục hồi thị trường bất động sản, cũng như thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.