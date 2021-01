FPT báo lãi hơn 5.200 tỷ đồng năm 2020

Tập đoàn FPT vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2020 với doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 29.830 tỷ đồng và 5.261 tỷ đồng, tăng 7,6% và 12,8% so với cùng kỳ.



Theo đó, trong cơ cấu doanh thu, khối công nghệ đóng góp 56% với 16.805 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Khối viễn thông chiếm 39% với 11.466 tỷ đồng, tăng 10,3% so với 2019. Khối giáo dục và đầu tư đóng góp 5%.

FPT cho biết, trong khối công nghệ, do nhu cầu đầu tư chuyển đổi số tăng trưởng mạnh trên phạm vi toàn cầu, doanh thu ký mới năm 2020 đạt 13.095 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2019. Số lượng khách hàng có doanh thu trên 500 ngàn USD tăng gần 19% trong khi số dự án có quy mô hàng triệu USD tăng 38,5% so với năm trước.

Nhờ vậy, chuyển đổi số - hoạt động kinh doanh chiến lược của FPT ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 31%, từ 2.453 tỷ đồng năm 2019 lên 3.219 tỷ đồng trong năm vừa qua.

Đối với khối viễn thông, do kiểm soát tốt chi phí và tối ưu hóa các dịch vụ mới như PayTV, biên lợi nhuận dịch vụ viễn thông của FPT đã tăng mạnh. Cụ thể, biên lợi nhuận trước thuế dịch vụ băng thông rộng tăng lên gần 20% trong khi các dịch vụ khác đạt mức trên 12%.

Doanh thu khối giáo dục tăng 22% so với năm 2019. Số học sinh trung bình cả năm 2020 của khối giáo dục đạt 52.005 người, tăng 30,4% so với cùng kỳ.

Đối với thị trường nước ngoài, FPT cho biết, dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài trong năm 2020 đạt doanh thu 12 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.970 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 10,6% và 14,4% so với năm 2019.

Trong đó, các thị trường như Nhật Bản và APAC có mức tăng trưởng doanh thu ở mức 9% và 28%.

FPT cho biết, có được kết quả kinh doanh trên là nhờ việc tập đoàn đã nhanh chóng thích nghi với những bất ổn của nền kinh tế, đề cao việc bảo toàn sức khỏe tài chính doanh nghiệp, đảm bảo dòng tiền ổn định, cắt giảm hoạt động không mang lại doanh thu hay hiệu quả trong ngắn hạn và đặc biệt tập trung đầu tư cho công nghệ lõi...