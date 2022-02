Gần 1.400 cuộc tấn công vào hệ thống thông tin mạng tại Việt Nam trong tháng 1/2022

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC, thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, trong tháng 1/2022, hệ thống kỹ thuật đã ghi nhận 1.383 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, tăng 10,29% so với tháng 12/2021.

Theo NCSC, số liệu thống kê nêu trên cho thấy, xu hướng gia tăng sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam trong bối cảnh các cơ quan, đơn vị thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số. Trước đó trong năm 2021, Cục An toàn thông tin đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý hơn 9.700 cuộc tấn công mạng dẫn đến sự cố đối với các hệ thống thông tin tại Việt Nam, tăng 42,42% so với năm 2020.

Đại diện Cục An toàn thông tin cho rằng, nguyên nhân khiến cho sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam gia tăng trong thời gian qua, do dịch Covid-19 nên người dân sử dụng internet nhiều hơn để học tập, làm việc, giao dịch. Ngoài ra, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các đối tượng xấu lợi dụng sự quan tâm của toàn xã hội để phát tán tin giả, lừa đảo nhằm lây nhiễm mã độc, lấy cắp thông tin.

Do vậy, trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, chủ động rà quét trên không gian mạng Việt Nam, đánh giá, thống kê và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dùng biết và phòng tránh.