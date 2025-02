Gần 50% nhà đầu tư Hà Nội quan tâm tới thị trường chung cư TP.HCM

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Group, thị trường bất động sản TP.HCM năm 2024 ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về nguồn cung mới, khi tổng số căn hộ được mở bán trong năm chỉ đạt khoảng 5.200 căn, giảm 40% so với 2023.

Tuy nhiên, tới quý 4/2024, thị trường đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ. Nguồn cung mới đạt hơn 3.400 căn, chiếm tới 66% tổng nguồn cung mới của cả năm. Đáng chú ý, lượng tiêu thụ/nguồn cung mở mới đã vượt 100%, phản ánh tâm lý thị trường tích cực và nhu cầu nhà ở vẫn duy trì ở mức cao .

“Sự khởi sắc này phản ánh tác động tích cực từ các bộ Luật sửa đổi bắt đầu có hiệu lực, cùng với quá trình tháo gỡ vướng mắc pháp lý tại nhiều dự án, giúp thị trường TP.HCM dần lấy lại đà tăng trưởng”, ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thị trường & Am hiểu Khách hàng One Mount Group nhận định.

Ông Tiến cho rằng động lực phát triển thị trường bất động sản TP.HCM tiếp tục được đẩy mạnh từ đầu năm 2025, khi UBND TP. Thủ Đức chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư cho 12 dự án, với tổng vốn đầu tư lên đến 33.000 tỷ đồng, đồng thời, chuẩn bị đấu giá 49 lô đất tại Thủ Thiêm để phát triển khu đô thị và thương mại. Động thái này hứa hẹn tạo ra làn sóng đầu tư mới, thu hút nhiều chủ đầu tư trong và ngoài nước.

Tất cả những tín hiệu tích cực đó không chỉ củng cố vị thế của thị trường TP.HCM trong chu kỳ phát triển mới mà còn mở ra cơ hội lớn cho nhà đầu tư và người mua nhà có nhu cầu ở thực, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu căn hộ chất lượng vẫn duy trì ở mức cao mà nguồn cung mở mới trong giai đoạn 2025 - 2026 được dự báo vẫn còn khá “dè dặt”, chỉ khoảng 10.000 căn mỗi năm.

Hiện nay, dù thị trường chung cư TP.HCM không sôi động như ở Hà Nội nhưng vẫn được các nhà đầu tư đánh giá là rất tiềm năng.

Dự báo nguồn cung căn hộ tại TP.HCM 2025 - 2026 - Nguồn: One Mount Group

Kết quả khảo sát mới đây của One Mount Group về xu hướng đầu tư bất động sản của các nhà đầu tư tại Hà Nội cho thấy gần 50% khách hàng thể hiện sự quan tâm đến phân khúc căn hộ chung cư tại TP. HCM. Trong số đó, 20% sẵn sàng xuống tiền, tức là họ đã có ý định rõ ràng và sẵn sàng thực hiện giao dịch khi có cơ hội phù hợp; 65% cân nhắc tìm hiểu - đây là nhóm khách hàng có nhu cầu nhưng vẫn trong quá trình đánh giá thị trường, cần thêm thông tin và các yếu tố thuyết phục để đưa ra quyết định đầu tư.

“Với các nhà đầu tư, lợi nhuận luôn là ưu tiên hàng đầu, do đó, việc lựa chọn thị trường tiềm năng và sản phẩm phù hợp là tất yếu. TP.HCM vốn là một điểm đến hấp dẫn trong các giai đoạn trước, nên khi thị trường có dấu hiệu hồi phục, việc dòng tiền đầu tư quay trở lại là điều dễ hiểu. Xu hướng này cũng phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào sự tăng trưởng bền vững của bất động sản TP.HCM trong thời gian tới”, ông Tiến đánh giá.