Gein Academy chính thức trở thành đối tác độc quyền tiên phong tại châu Á với Maxwell Leadership

Buổi lễ công bố nằm trong khuôn khổ hội nghị quốc tế International Maxwell Conference 2023 - Florida, Hoa Kỳ, được chủ trì bởi bậc thầy hàng đầu thế giới về nghệ thuật lãnh đạo - Tiến Sĩ John C.Maxwell, với sự góp mặt của hàng ngàn nhà lãnh đạo trên khắp thế giới, có cùng chung một khát khao thay đổi và chuyển hóa hàng ngàn, hàng triệu cuộc đời.

Trong hơn 4.000 nhà lãnh đạo đang hiện diện, đất nước VIỆT NAM đã được tôn vinh, bởi những nhà lãnh đạo tại GEIN thể hiện cho ý chí sắt đá của dân tộc máu đỏ da vàng, là sự khẳng định vị thế góp phần không nhỏ trên hành trình đưa Việt Nam sánh ngang với những nước phát triển trên khắp năm châu.

Ngày 14 tháng 8 vừa qua, đội ngũ những người đứng đầu của GEIN đã có mặt tại Mỹ, tham gia Hội nghị quốc tế International Maxwell Conference. Bằng cách ghi danh mình lên bảng vàng là một trong những người Việt Nam đầu tiên chính thức trở thành thành viên của Maxwell Certified Team, GEIN Academy đã khẳng định được vị thế và sánh vai với các cường quốc khắp năm châu.

International Maxwell Conference 2023 là một sự kiện đặc biệt được tổ chức thường niên bởi Maxwell Leadership - Công ty đào tạo về lãnh đạo số 1 Thế giới do John C. Maxwell sáng lập. Ông là một bậc thầy nổi tiếng về nghệ thuật lãnh đạo với hơn 16 triệu bản sách bán ra trên toàn thế giới và là nhà huấn luyện cho trên hai triệu nhà lãnh đạo quốc tế. Ngoài ra, ông còn là một tác giả nổi tiếng khi những cuốn sách của ông được đánh giá rất cao và liên tục xuất hiện trong danh sách Best-Seller của các thời báo hàng đầu thế giới như: New York Times, Wall Street Journal, Business Week,…

Đội ngũ lãnh đạo GEIN Academy có mặt tại Hội nghị quốc tế International Maxwell Conference.

Theo lời bà Thạch Thảo - Co-founder của GEIN Academy phát biểu trước 4.000 nhà lãnh đạo toàn cầu tại IMC.

“Lý do chúng tôi ở đây là vì chúng tôi muốn mang sự nhiệt huyết và ý chí của con người Việt Nam đến với International Maxwell Conference. Chúng tôi muốn học hỏi từ Maxwell Leadership và từ tiến sĩ John C. Maxwell để có thể trở thành những nhà Life Coach chuyên nghiệp, trở thành những nhà lãnh đạo tương lai của Việt Nam và trên toàn thế giới. Chúng tôi muốn tạo ra tầm ảnh hưởng tích cực đến với cộng đồng”

“Chúng tôi chọn GEIN là đối tác đầu tiên của mình tại châu Á bởi vì chúng tôi ngưỡng mộ khát khao to lớn mà GEIN có - khát khao đưa đất nước của mình trở nên hùng cường hơn nữa!” - Lời nhắn nhủ từ bậc thầy số 1 thế giới về Nghệ thuật lãnh đạo - Dr. John C. Maxwell & CEO Mark Cole

Những lời chia sẻ đến từ Dr. John C. Maxwell & CEO Mark Cole chính là một lời khẳng định đanh thép về giá trị, vị thế của GEIN trên đấu trường quốc tế, cũng chính là lời bày tỏ cảm xúc chính xác nhất của GEIN hiện tại: có hồi hộp, có hào hứng và hơn cả, đó chính là niềm tự hào to lớn khi được xướng tên đất nước, con người Việt Nam trước những cường quốc lớn.

Khoảnh khắc đội ngũ Co-founder của GEIN cùng đội ngũ lãnh đạo Maxwell Leadership.

Với cột mốc lịch sử này, tầm nhìn “Khẳng định vị thế - Vươn tầm quốc tế” một lần nữa được đội ngũ Co-founder khẳng định qua những chia sẻ:

“Từ một cô con gái của gia đình bán sắt vụn, giờ đây tôi đã trở thành nhà lãnh đạo của hơn 20.000 con người. Đó cũng chính là lý do vì sao tôi ở đây với tư cách là đối tác độc quyền của Maxwell Leadership tại Việt Nam.” - CEO của GEIN Academy - Ms. Diệu Thu

“Tôi tin rằng sự hợp tác mạnh mẽ này có thể tạo ra thêm thật nhiều nhà lãnh đạo tài ba, không chỉ ở Việt Nam mà con trên toàn thế giới, mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho chính quốc gia của mình.” - Co-founder của GEIN Academy - Ms. Thạch Thảo

“Tôi hy vọng rằng sự hợp tác này sẽ truyền cảm hứng và tạo ra thêm thật nhiều giá trị cho những nhà lãnh đạo tại Việt Nam!” - Co-founder của GEIN Academy - Mr. Lang Công Đạt

Khoảnh khắc cú bắt tay lịch sử giữa GEIN Academy và Maxwell Leadership được diễn ra chính là dấu ấn trọng đại, đánh dấu một chương mới trên hành trình kiến tạo giá trị cộng đồng của cả GEIN và Maxwell Leadership. Khi mối quan hệ hợp tác độc quyền được thiết lập, sức mạnh và trí tuệ được cộng hưởng, GEIN và Maxwell Leadership chắc chắn sẽ có thể cùng nhau hiện thực hóa sứ mệnh chuyển hóa, giáo dục và phát triển con người Việt Nam nhằm góp phần đưa Việt Nam trở thành một quốc gia hùng cường trong tương lai.