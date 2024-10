Gen Z “đổ xô” tham gia chương trình Back to School của Saymee

Đồng hành cùng các bạn học sinh - sinh viên chào đón năm học mới, nhà mạng Saymee triển khai chương trình Back to School 2024: “Mua SIM mê say - Trúng ngay laptop” với kho quà tặng siêu hấp dẫn. Danh sách quà tặng ‘đỉnh nóc” bao gồm: 15 E-voucher Quà tặng Laptop Acer Aspire Go, 15 E-voucher Quà tặng Samsung Galaxy Tab S9 FE Wifi 128GB, 15 E-voucher Quà tặng Tai nghe Bluetooth choàng đầu Marshall Major V và 10.000 E-voucher 10.000 điểm Meetik.

CÁC HOẠT ĐỘNG “BACK TO SCHOOL” ĐẦY THÚ VỊ TẠI CÁC ĐIỂM TRƯỜNG

Hàng loạt các điểm booth đầy màu sắc của Saymee được đặt tại nhiều trường học trên cả nước để hỗ trợ các bạn trẻ đăng ký tham gia vòng quay trúng thưởng. Khi ghé thăm booth, các Saymeer còn có thêm cơ hội trải nghiệm nhiều minigame tương tác vui nhộn và rinh về những món quà xinh xắn, đáng yêu của "Quay quà xinh".

Nếu chưa thấy booth của Saymee tại điểm trường, bạn vẫn có thể rinh về Laptop siêu xịn cùng nhiều phần thưởng giá trị khác khi tham gia quay thưởng trực tuyến "Quay quà xịn" trên ứng dụng Saymee.

HÉ LỘ NHỮNG KHÁCH HÀNG MAY MẮN NHẬN “QUÀ XỊN”

Diễn ra từ ngày 5/9/2024 đến ngày 5/11/2024, chương trình đã thu hút đông đảo sự tham gia từ các bạn học sinh, sinh viên. Chỉ với 1 thao tác quay thưởng, các bạn đã nắm trong tay cơ hội nhận quà siêu giá trị từ nhà mạng Saymee. Sau gần 1 tháng tổ chức, chương trình “Back to School 2024” đã nhanh chóng tìm ra những chủ nhân đầu tiên của loạt giải thưởng vô cùng hấp dẫn.

Trong chương trình lần này, người dùng sẽ được trải nghiệm quy trình Chơi - Trúng - Nhận quà “online” trên nền tảng ứng dụng Saymee. Không còn phải chờ đợi thời gian trao quà lâu, các bạn học sinh - sinh viên có thể nhận quà trong cùng 1 ngày ngay khi nhận được thông báo trúng thưởng.

Hiện tại, chương trình vẫn đang diễn ra tại các điểm trường trên cả nước với 2 vòng quay “Quay quà xinh” và “Quay quà xịn”. Cơ hội nhận các phần quà hấp dẫn và giá trị của Saymee dành cho các bạn còn rất nhiều! Chần chờ gì nữa mà không đăng ký mua eSIM/SIM Saymee ngay qua app hoặc website Saymee? Ngay khi kích hoạt eSIM/SIM thành công, bạn có thể đăng nhập ứng dụng Saymee để tham gia quay thưởng chớp cơ hội săn Laptop Acer Aspire Go AG15 và vô vàn những phần quà hấp dẫn khác.

Để nhận thêm lượt quay thưởng, khách hàng có thể thực hiện một trong số các tác vụ sau: Tương tác với các tính năng trong mục “Saymee muôn màu”: “free” tối đa 05 lượt/ngày; Đăng ký mới các gói cước trên ứng dụng Saymee: ME5: +05 lượt, ME70: +07 lượt, ME90: +09 lượt, ME120: +12 lượt, BIGME: +15 lượt. Tải app Saymee và tham gia ngay tại https://saymee.vn/cp/882 để sẵn sàng săn quà.

Saymee - Nhà mạng GenZ ra mắt vào tháng 4/2023, là thương hiệu dành riêng cho giới trẻ, yêu thích công nghệ từ nhà mạng di động đầu tiên tại Việt Nam - MobiFone. Saymee mang đến “hệ sinh thái” cực phong phú với việc chọn số SIM đẹp hoàn toàn miễn phí, khẳng định cá tính bản thân, thật nhiều gói cước giá “hạt dẻ” đáp ứng nhu cầu của đông đảo học sinh - sinh viên.

Ngoài các tiện ích viễn thông, ứng dụng Saymee còn cung cấp những tính năng công nghệ phục vụ nhu cầu học tập - giải trí của các bạn GenZ như: học thử - thi thử IELTS - TOEIC miễn phí; Chat GPT miễn phí với trợ lý Umee AI; chơi game; nắm bắt Tín hiệu zũ trụ… Đặc biệt, mỗi hoạt động trên Saymee đều cho bạn cơ hội tích điểm và đổi lấy những phần quà giá trị, tiết kiệm tối đa với vô số ưu đãi độc quyền dành riêng cho bạn!