Ghi dấu ấn về đổi mới và phát triển bền vững, Vinamilk nâng cao vị thế ngành sữa Việt Nam

TINH THẦN ĐỔI MỚI TỪ ĐẠI DIỆN VIỆT NAM

Hội nghị sữa toàn cầu 2024 (The Global Dairy Congress) diễn tại London, Anh Quốc từ ngày 25/6 - 27/6 với sự tham gia của hơn 200 đại diện từ các quốc gia trên thế giới, cùng nhau thảo luận về vai trò và đóng góp của ngành sữa cho sự phát triển bền vững của cuộc sống, con người và trái đất. Năm nay, chủ đề được Hội nghị chọn để thảo luận mang tên “Healthy people - Healthy Planet” nhấn mạnh vào những thách thức và cơ hội cho ngành sữa ở tất cả các khía cạnh và đề cập đến những đổi mới chiến lược hướng đến sự phát triển bền vững của ngành.

Vinamilk xuất hiện tại hội nghị với nhận diện thương hiệu hoàn toàn mới, qua đó, kể câu chuyện về những đổi mới mạnh mẽ của một thương hiệu tỷ đô đại diện cho tinh thần Việt Nam, sẵn sàng hòa nhập với xu thế toàn cầu. Điều này thể hiện tầm nhìn lớn và sự năng động của doanh nghiệp sữa hàng đầu của Việt Nam với khát vọng khẳng định vị thế trên thế giới.

Chia sẻ về chủ đề và các tham luận năm nay, ông Richard Hall, Chủ tịch Hội nghị sữa toàn cầu cho biết: “Từ các tham luận năm nay, chúng ta có thể thấy rằng sản phẩm là yếu tố tiên quyết. Các doanh nghiệp cần tạo ra những sản phẩm chất lượng và tiên tiến, chứng minh những lợi ích dinh dưỡng từ sữa cho sức khỏe con người. Bên cạnh đó là sự nhận thức và hành động để hướng đến phát triển bền vững cho trái đất".

Ông Richard Hall, chủ tịch Hội nghị tìm hiểu về sản phẩm Vinamilk Green Farm.

Điển hình như trong chia sẻ của Vinamilk về các chiến lược của họ, với các trang trại trung hòa Carbon, tiến đến Net Zero hay sản phẩm sữa Green Farm. Đây là một điển hình cho thấy những giá trị mà thiên nhiên có thể mang đến cho sản phẩm của chúng ta, nhờ các nỗ lực của họ để giảm phát thải từ các trang trại, từ sản phẩm và rất nhiều khía cạnh khác trong chuỗi giá trị - ông Richard Hall nhận định.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - TƯƠNG LAI CỦA NGÀNH SỮA

Năm nay, Vinamilk đã đóng góp tham luận với thông điệp “Care to change” (Để tâm thay đổi) thuộc phần thảo luận Branding for future (Thương hiệu cho tương lai) tại Hội nghị. Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc điều hành Marketing Vinamilk chia sẻ về những đổi mới có tính chiến lược theo 04 định hướng: Thế hệ tương lai, Dinh dưỡng tốt hơn, Trải nghiệm khách hàng và Tương lai bền vững. Mà theo đại diện đến từ Việt Nam, đây được cho là những khía cạnh sẽ tạo ra sức bật cho sự phát triển mạnh mẽ của Vinamilk, ngành sữa nói chung trong bức tranh toàn cảnh của thế giới.

“Chúng tôi thay đổi, vì bạn - đó lời khẳng định mạnh mẽ từ Vinamilk và cũng là cam kết của chúng tôi đến với cộng đồng khi ra mắt nhận diện mới. Thay đổi một thương hiệu đã có chỗ đứng gần nửa thế kỉ, đối với chúng tôi đó là một quyết định đầy thách thức. Và thực tế đã cho thấy sự thay đổi đó đã được đón nhận trên cả mong đợi”, chia sẻ này của Vinamilk tại Hội nghị sữa toàn cầu đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc điều hành Marketing Vinamilk, trình bày bài tham luận về chiến lược đổi mới và phát triển bền vững của Vinamilk, với thông điệp “Để tâm thay đổi”.

Ở khía cạnh cung cấp các giải pháp dinh dưỡng đột phá, sáng tạo hơn nữa, ông Trí lấy ví dụ về bước tiến đột phá của dòng sản phẩm sữa tươi Vinamilk Green Farm. Đây là sản phẩm được Vinamilk áp dụng công nghệ kép hút chân không, giúp giữ được hương vị thơm tự nhiên, thoảng chút cỏ hoa và hậu vị ngọt ngào. Green Farm là sự tiếp nối hành trình xây dựng “thế giới mới” của Vinamilk, mở đầu cho hàng loạt các chiến dịch đổi mới ở các dòng sản phẩm khác tiếp sau đó.

Đối với chiến lược nâng cấp trải nghiệm khách hàng, ông Trí cho biết: “Việc áp dụng công nghệ chuyển đổi linh hoạt giữa online và offline sẽ đảm bảo trải nghiệm khách hàng của Vinamilk sẽ đồng nhất dù ở bất cứ đâu. Mục tiêu của chúng tôi là người tiêu dùng hiện hữu được gắn kết tốt nhất, và người tiêu dùng mới sẽ thấy hào hứng bước chân vào thế giới mới của Vinamilk”.

Là Top 5 thương hiệu sữa có tính bền vững cao nhất toàn cầu, phát triển bền vững được đề cập đến như là một trong những mục tiêu chính trong chiến lược của Vinamilk. Năm 2023, để đánh dấu cột mốc quan trọng Vinamilk chính thức công bố lộ trình mục tiêu Net Zero đến năm 2050.

Chưa đầy 1 năm từ ngày công bố lộ trình này, Vinamilk hiện đang có 3 đơn vị gồm 1 trang trại và 2 nhà máy được chứng nhận trung hòa Carbon theo tiêu chuẩn PAS2060:2014. Vinamilk cũng là đơn vị đầu tiên của Việt Nam đăng kí tham gia ủng hộ sáng kiến Ngành sữa toàn cầu về Net Zero - Pathways to Dairy Net Zero. Kết quả này nhận được rất nhiều sự chú ý từ hội nghị.

Phát triển bền vững là một vấn đề lớn của ngành sữa, và cũng là lý do vì sao năm nay, chủ đề này được đưa ra để thảo luận tại Hội nghị. Qua các chia sẻ từ Vinamilk, chúng tôi đánh giá cao những kết quả mà họ đã đạt được, như một điển hình của ngành sữa Việt Nam hướng đến mục tiêu Net Zero. Trong thời gian tới, tôi kì vọng sẽ có nhiều sự phối hợp, hợp tác hơn nữa giữa Việt Nam và Sáng kiến ngành sữa toàn cầu về Net Zero (Pathways to Dairy Net Zero) cũng như tham gia sâu hơn vào Khung phát triển bền vững ngành sữa, để có thể hỗ trợ nhiều hơn cho các chương trình của Vinamilk và Việt Nam.” - Tiến sĩ Timothy Robinson, cố vấn độc lập của Tổ chức Khung phát triển bền vững ngành sữa toàn cầu (DSF) chia sẻ.

Thế giới đang không ngừng thay đổi, các thế hệ người tiêu dùng mới đang định hình lại về tương lai của ngành sữa. Ngành sữa toàn cầu và Việt Nam nói riêng đồng thời cũng đang đứng trước thách thức về phát triển bền vững. Trong đó sự đóng góp tích cực của doanh nghiệp Việt Nam đã và đang giúp khẳng định được vai trò của ngành sữa đối với sức khỏe, môi trường và sự bền vững của các thế hệ tương lai.