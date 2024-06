Giá cà phê đang chững lại nhưng xuất khẩu vẫn có thể đạt 6 tỷ USD trong năm 2024

Giá cà phê thế giới rạng sáng ngày 20/6/2024 được cập nhật trên sàn giao dịch Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam (MXV - kênh duy nhất ở Việt Nam cập nhật liên tục liên kết với các sàn giao dịch trên thế giới), đang cho thấy đã ngừng tăng, có dấu hiệu giảm.

Theo đó, giá cà phê Robusta trên sàn London ngày 20/6/2024 lúc 4h30 giảm nhẹ ở mức 3.749 - 4.148USD/tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 7/2024 là 4.148 USD/tấn (giảm 15 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 9/2024 là 4.035USD/tấn (giảm 22 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 11/2024 là 3.895 USD/tấn (giảm 20 USD/tấn) và kỳ hạn giao hàng tháng 1/2025 là 3.749 USD/tấn (giảm 18 USD/tấn).

GIÁ CÀ PHÊ ĐANG CHỮNG LẠI

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 20/6/2024 giảm nhẹ, mức giảm từ 223.85 - 225.80 cent/lb. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 7/2024 là 225.80 cent/lb (giảm 1.35%); kỳ giao hàng tháng 9/2024 là 225.85 cent/lb giảm 1.45%); kỳ giao hàng tháng 12/2024 là 224.55 cent/lb (giảm 1.50%) và kỳ giao hàng tháng 3/2025 là 223.85 cent/lb giảm 0.90%).

Các phân tích cho thấy, những nhà đầu cơ phi thương mại đang giảm vị thế mua ròng của họ xuống 3,55% để đăng ký vị thế mua ròng mới là 44.939 lô, tương đương với 12.740.007 bao. Như vậy cả ba thành phần quan trọng của thị trường cà phê hiện vẫn đang còn nắm một lượng vị thế mua khá lớn, hứa hẹn việc tiếp tục phải thanh lý vị thế mua của họ (tức là phải bán ra) sẽ làm chao đảo thị trường trong thời gian còn lại của tháng 7.

Tồn kho cà phê Arabica đã qua phân loại được chứng nhận nắm giữ trên thị trường New York đã tăng 6.060 bao vào ngày hôm qua (19/6/2024), đạt mức tồn kho là 821.091 bao.

Tại thị trường trong nước, giá cà phê được cập nhật lúc 4h30 ngày 20/6/2024 (theo trang www.giacaphe.com) nằm trong khoảng 119.000-120.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai (Chư Prông) là 119.800 đồng, ở Pleiku và La Grai cùng giá 119.700 đồng/kg. Tại tỉnh Kon Tum ở mức giá 119.800 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 120.000 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 118.800 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức khoảng 119.800 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 119.700 đồng/kg.

XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CÓ THỂ VƯỢT KỶ LỤC

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 5/2024, Việt Nam xuất khẩu 95.000 tấn cà phê, đem về 400 triệu USD. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cà phê đạt 833.000 tấn, trị giá 2,9 tỷ USD, giảm 3,9% về lượng, nhưng tăng 43,9% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Với kết quả này, chắc chắn xuất khẩu cà phê cả năm 2024 sẽ vượt qua mốc kỷ lục 5 tỷ USD, thậm chí có thể lên tới 6 tỷ USD.

"Trong 5 tháng đầu năm 2024, cà phê Robusta vẫn là chủng loại cà phê xuất khẩu chủ lực, lượng đạt xấp xỉ 650.000 tấn, trị giá trên 2 tỷ USD, tăng 0,4% về lượng và tăng 58,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái". Theo Tổng cục Hải quan.

Tỷ trọng xuất khẩu cà phê Robusta chiếm 82,17% tổng lượng và chiếm 82,15% tổng kim xuất khẩu cà phê. Do đó, tăng trưởng xuất khẩu cà phê Robusta đóng góp phần lớn vào tốc độ tăng trưởng của ngành.

Trong tháng 5/2024, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt mức 4.208 USD/tấn, tăng 11,7% so với tháng 4/2024 và tăng 63,6% so với tháng 5/2023. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt mức 3.482 USD/tấn, tăng 49,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, giá xuất khẩu bình quân cà phê Robusta sang tất cả các thị trường lớn đều tăng mạnh. Trong đó, giá xuất khẩu bình quân cà phê Robusta sang Đức tăng 50,4%, đạt mức 3.211 USD/ tấn; Italia tăng 59,2%, đạt 3.085 USD/tấn; Tây Ban Nha tăng 135,8%, đạt 3.164 USD/tấn…

Hiện tại đang là thời điểm các nước ở Bán Cầu Nam thu hoạch cà phê (thời vụ thu hoạch từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm), Trong khi đó, Việt Nam nằm ở Bán cầu Bắc đã hết vụ thu hoạch cà phê (thời vụ thu hoạch từ tháng 10 năm trước đến hết tháng 5 năm sau).

Theo thông tin từ Cooxupee, lượng thu hoạch của Brazil từ tháng 5/2024 đến tháng 7/2024 sẽ có sản lượng tăng khoảng 13,33%, xuất khẩu kỳ vọng sẽ tăng thêm khoảng 22,22% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi Conab (Công ty Cung ứng Quốc gia Brazil) đã điều chỉnh ước tính sản lượng cà phê của nước này năm 2024 lên 58,8 triệu bao, so với dự báo tháng 1/2024 là 58,1 triệu bao. Trong đó, Brazil sẽ thu hoạch 42,11 triệu bao cà phê Arabica và 16,71 triệu bao cà phê Robusta. Năng suất trung bình của cà phê Arabica và Robusta niên vụ này tại Brazil cũng được dự đoán sẽ tăng thêm gần 6% so với năm ngoái.

Theo Safras & Mercado, vụ thu hoạch cà phê ở Brazil năm nay có tốc độ nhanh hơn một chút so với cùng kỳ năm ngoái, được báo cáo là khoảng 34%. Dựa trên dự báo của họ về sản lượng cf phê vụ mùa mới là 69,50 triệu bao.

Báo cáo cũng cho thấy, đến nay, khoảng 25,72 triệu bao vụ mới đã được thu hoạch, trong đó, khoảng 11,83 triệu bao là Conillon Robusta. Thời tiết được dự báo sẽ mát mẻ và khô ráo trong khi vụ thu hoạch cà phê có sản lượng cao theo chu kỳ hai năm một lần của Brazil đang diễn ra.

Các phân tích trên thế giới nhận định, giá cà phê đang tạm thời dừng tăng và đang giảm, do sản lượng thu hoạch cà phê của Brazil tăng cao. Tuy nhiên, một số dự báo cho rằng giá cà phê sẽ tiếp tục tăng trong quý 4/2024, khi Brazil hết vụ thu hoạch và Việt Nam vào vụ thu hoạch mới.

Thông tin từ nhà giao dịch Volcafe, sản lượng cà phê Robusta niên vụ 2024/2025 của Việt Nam ước đạt 24 triệu bao, mức thấp nhất trong vòng 13 năm qua, do thời tiết không thuận lợi.

Thị trường cà phê cũng sẽ chịu tác động từ Quy định về chống phá rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR) có hiệu lực vào cuối năm 2024. Luật này yêu cầu rằng tất cả sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu không được gây mất rừng hoặc suy thoái rừng. Các sản phẩm như thịt gia súc, ca cao, cà phê, cao su, dầu cọ, đậu nành, và gỗ phải đáp ứng các tiêu chuẩn mới này.

Quy định EUDR yêu cầu thu thập dữ liệu chính xác và đáng tin cậy, để chứng minh điều này có thể gây khó khăn cho nông dân sản xuất nhỏ, những người thậm chí còn không biết về yêu cầu tuân thủ sắp xảy ra hoặc thiếu thông tin, nguồn lực cũng như sự hỗ trợ cho sự tuân thủ.

Các thành viên của Đối tác Cà phê Quốc tế ICP đã vận động các nhà hoạch định chính sách EUDR trì hoãn việc thực hiện thời hạn thực thi EUDR, họ bày tỏ lo ngại về việc thiếu hỗ trợ và thông tin mà ở nhiều nước sản xuất vẫn chưa phổ biến đến tất cả các ngành và nông dân sản xuất nhỏ.