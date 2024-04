Giá xuất khẩu cà phê quý 1/2024 tăng mạnh

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) cho biết trong tháng 3/2024, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 185.281 tấn cà phê với kim ngạch khoảng 680,86 triệu USD. So với cùng kỳ trước, giảm 11,9% về lượng nhưng tăng 41,1% về giá trị.

Về giá cà phê xuất khẩu, bình quân trong tháng 3/2024 tiếp tục tăng và đang ở mức cao nhất trong 6 tháng qua, đạt 3.555 USD/tấn, tăng 8% so với tháng trước và tăng 55,0% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung quý 1/2024 đạt 3.289 USD/tấn, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu khoảng 579.449 tấn cà phê, kim ngạch xuất khẩu khoảng 1,93 tỷ USD. Mặc dù lượng chỉ tăng 4,9% nhưng giá trị tăng mạnh 57,3% so với cùng kỳ nhờ giá xuất khẩu tăng cao.

Trong đó, xuất khẩu cà phê Robusta nhiều nhất với 515.164 tấn, kim ngạch trên 1,57 tỷ USD; còn cà phê nhân Arabica chỉ xuất khẩu 16,474 tấn, kim ngạch trên 69,27 triệu USD. Đối với cà phê rang xay và hòa tan, xuất khẩu khoảng 35.853 tấn, đạt kim ngạch trên 246,41 triệu USD.

Những doanh nghiệp xuất khẩu cà phê nhân sống hàng đầu gồm có: Công ty Vĩnh Hiệp, Simexco Daklak, Louis Dreyfus Company Việt Nam, Tuấn Lộc Commodities, Intimex Group, Intimex Mỹ Phước, NKG Việt Nam, Phúc Sinh, Olam Việt Nam, và Mascopex…

Chủ tịch VICOFA Nguyễn Nam Hải đánh giá, đây là mức cao nhất trong những năm qua và mức tăng này là nhờ giá cà phê thế giới tăng cao. Trong 3 tháng đầu năm nay, châu Âu là thị trường nhập khẩu cà phê nhân của Việt Nam nhiều nhất với 278.718 tấn (chiếm 51,3%) và thị trường Đức dẫn đầu với khối lượng 69.924 tấn, Italy thứ 2 với 63.952 tấn, Tây Ban Nha thứ 3 với 43.287 tấn…

Hiện, mỗi tấn cà phê xuất khẩu có giá trên dưới 4.000 USD và giá cà phê nội địa là trên dưới 102.000 đồng/kg.

Theo các chuyên gia, với tình hình giá thị trường như hiện nay, thì kim ngạch xuất khẩu 5 tỷ USD của ngành cà phê trong năm 2024 chắc chắn đạt được. Tuy nhiên, việc quan trọng là phải xây dựng ngành này phát triển một cách bền vững.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), sau tuần tăng giá rất mạnh trước đó, giá cà phê ghi nhận tín hiệu suy yếu nhẹ vào đầu tuần này (ngày 8/4), chủ yếu do lực bán kỹ thuật, với giá Arabica giảm 0,66% sau khi chạm mức cao nhất 1 năm rưỡi, giá Robusta giảm không đáng kể 0,05% từ mức đỉnh lịch sử 30 năm. Tính đến 2/4, vị thế mua ròng đối với các hợp đồng cà phê Arabica đã ở mức 43.059 hợp đồng, cao nhất trong 2 năm trở lại đây.