Xuất khẩu cà phê lần đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD sau 2 tháng đầu năm

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tháng 2/2024, cả nước xuất khẩu 160.584 tấn cà phê, kim ngạch đạt 528,5 triệu USD, giảm 32,6% về lượng và giảm 27,3% về kim ngạch so với tháng trước.

Tính chung 2 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 438.000 tấn, với kim ngạch 1,38 tỷ USD, tăng 27,9% về lượng và tăng 85% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Kết quả này đã đưa kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam lập kỷ lục mới, vượt qua mốc 1 tỷ USD trong vòng chỉ hai tháng đầu năm.

GIÁ XUẤT KHẨU CAO KỶ LỤC

Nhìn lại xuất khẩu nhóm hàng nông sản năm 2023, chiếm vị trí số 1 là rau quả với kim ngạch 5,69 tỷ USD, thứ hai là gạo với kim ngạch 4,78 tỷ USD, cà phê đứng thứ ba với kim ngạch 4,24 tỷ USD.

Thế nhưng trong 2 tháng đầu năm nay, vượt qua rau quả (kim ngạch 815 triệu USD) và gạo (708 triệu USD), cà phê đã trở thành ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong nhóm các ngành hàng nông sản. Không những thế, cà phê còn vượt qua cả thủy sản (kim ngạch 2 tháng đạt 1,2 tỷ USD), để chiếm vị trí thứ hai trong nhóm nông lâm thủy sản, chỉ đứng sau gỗ và sản phẩm gỗ…

Đặc biệt, giá cà phê xuất khẩu bình quân của Việt Nam trong tháng 2/2024 đã thiết lập mốc kỷ lục cao nhất từ trước tới nay, bình quân 3.276 USD/tấn, tăng 7,4% so với tháng 1/2024 và tăng 50,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng, giá xuất khẩu bình quân của cà phê Việt Nam đạt mức 3.153 USD/tấn, tăng 44,7% so với cùng kỳ năm trước.

"Giá cà phê xuất khẩu bình quân 2 tháng đầu năm 2024 đã tăng tới 1.000 USD tấn so với 2 tháng đầu năm 2023. Việc tăng trưởng cả 3 tiêu chí về lượng, giá và trị giá bình quân của mặt hàng cà phê xuất khẩu đang giúp cho những người nông dân trồng cà phê, nhất là thủ phủ cà phê ở Tây Nguyên được hưởng niềm vui lớn". Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam.

Theo Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam, niên vụ 2023/2024, sản lượng cà phê của Việt Nam dự kiến sẽ giảm xuống 1,6 – 1,7 triệu tấn, thấp hơn so với 1,78 triệu tấn niên vụ 2022/2023. Dù sản lượng cà phê xuất khẩu ra thế giới có thể giảm nhưng giá trị kim ngạch có thể vẫn bứt phá. Dự kiến năm 2024, xuất khẩu cà phê của Việt Nam có thể đạt mốc 5 tỷ USD.

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), giá cà phê robusta thế giới tiếp tục tăng trong tháng 2 và duy trì ở mức cao nhất trong 30 năm. Trong khi đó, xuất khẩu cà phê nhân xanh toàn cầu cũng thiết lập cột mốc kỷ lục mới.

Giá cà phê thế giới được tổng hợp và theo dõi bởi ICO (I-CIP) đạt trung bình 182 US cent/pound trong tháng 2, tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức giá cao nhất đạt được trong 17 tháng trở lại đây, dao động trong khoảng 177,5 - 187,1 US cent /pound.

Trong đó, giá cà phê robusta trong tháng 2/2024 tiếp tục tăng 3,2% so với tháng 1/2024, lên mức bình quân 153,3 US cent/pound, mức cao nhất ghi nhận được kể từ tháng 11/1994.

Tương tự, giá cà phê arabica Colombia và arabica khác cũng tăng lần lượt 1,9% và 2,7%, đạt 209,5 US cent/pound và 208,8 US cent/pound. Arabica Brazil là nhóm có biến động mạnh nhất khi tăng 4,1% lên mức trung bình 186,7 US cent/pound.

Báo cáo của ICO cho thấy, xuất khẩu cà phê các loại từ khu vực châu Á và châu Đại Dương đã tăng tới 47,1% trong tháng 1/2024 lên gần 5,1 triệu bao. Chủ yếu là do xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng 66% lên hơn 4 triệu bao. Đây là khối lượng xuất khẩu hàng tháng lớn nhất từng được ghi nhận, vượt qua kỷ lục cũ là 3,6 triệu bao đạt được vào tháng 3/2022.

GIÁ CÀ PHÊ TRONG NƯỚC ĐANG Ở MỨC CAO

Giá cà phê tại thị trường nội địa Việt Nam đã tăng không ngừng nghỉ trong hơn một năm qua, từ mức 38.000 đồng/kg vào đầu tháng 1/2023, đã vọt lên mức 61.000 đồng/kg vào giữa tháng 11/2023. Đến đầu năm 2024, giá đạt 70.000 đồng/kg và tăng lên 80.000 đồng/kg vào ngày 15/2/2024.

Theo cập nhật của các trang thông tin chuyên về giá cà phê, thời điểm hiện tại, giá cà phê trong nước có xu hướng ổn định và đang đứng ở mức cao, vượt mốc 93.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê trong nước được cập nhật lúc 4 giờ 24 phút ngày 18/3/2024 như sau: giá mua cà phê nhân xô trung bình tại vườn trồng ở các tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum là 93.000 đồng/kg; giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 93.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 92.400 đồng/kg.

Đối với thị trường thế giới, giá cà phê được cập nhật trên sàn giao dịch Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam (MXV) vào lúc 4 giờ 24 phút rạng sáng ngày 18/3/2024, cho thấy giá cà phê trên các sàn đều ổn định ở mức cao. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn London lúc 4 giờ 24 phút ngày 18/3/2024 có xu hướng ổn định, ít biến động so với phiên giao dịch trước đó, dao động từ 3.038 - 3.318 USD/tấn.

Trong đó, kỳ hạn giao hàng tháng 5/2024 là 3.308 USD/tấn; kỳ hạn giao hàng tháng 7/2024 là 3.211 USD/tấn; kỳ hạn giao hàng tháng 9/2024 là 3.139 USD/tấn và kỳ hạn giao hàng tháng 11/2024 là 3.062 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 18/3/2024 có xu hướng ổn định, dao động từ 180,20 - 185,10 cent/lb. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 5/2024 là 182,95 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 7/2024 là 181,65 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 9/2024 là 181,35 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 12/2024 là 181,05 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil sáng ngày 18/3/2024 duy trì mức ổn định và vẫn giữ mức khá cao ở các kỳ hạn giao hàng. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 3/2024 là 219.05 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 5/2024 là 223,70 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 7/2024 là 224,85 USD/tấn và giao hàng tháng 9/2024 là 220,50 USD/tấn.

Theo nhận định của các chuyên gia, giá cà phê trên thế giới sẽ tiếp tục giữ ổn định ở mức cao trong thời gian từ nay đến tháng 5/2024 - đây là thời điểm các quốc gia ở Bán cầu Bắc (trọng điểm là Việt Nam) kết thúc vụ thu hoạch cà phê. Sang đến quý 2/2024, sẽ đến vụ thu hoạch cà phê của các nước ở Bán cầu Nam (trọng điểm là Brazil), giá cà phê có thể biên động tùy thuộc vào sản lượng thu hoạch của Brazil.