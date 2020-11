Giá chung cư tại Hà Nội và Sài Gòn đều tăng

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo về nhà ở và thị trường bất động sản quý 3/2020 với nhiều thông tin đáng chú ý về phân khúc nhà ở cùng lượng giao dịch trong quý.

GIAO DỊCH THÀNH CÔNG TĂNG HƠN 100% SO VỚI QUÝ 2

Theo Bộ Xây dựng, tổng hợp từ 56/63 địa phương có báo cáo số liệu, trong quý 3/2020 có 36.884 giao dịch bất động sản thành công. Riêng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, trong quý 3/2020: Tại Hà Nội có 2.966 giao dịch thành công (bằng 219% quý 2/2020), tại TP. Hồ Chí Minh có 6.722 giao dịch thành công (bằng 170,6% Quý 2/2020).

Cụ thể, tại miền Bắc có 10.220 giao dịch thành công, tại miền Trung có 14.582 giao dịch thành công và tại miền Nam có 12.082 giao dịch thành công. Nhìn chung, các giao dịch thành công tập trung chủ yếu ở phân khúc bình dân, số lượng giao dịch bất động sản cao cấp giảm hơn so với quý trước.

Qua tổng hợp cho thấy lượng sản phẩm giao dịch thành công trong quý 3/2020 bình quân trên cả nước bằng khoảng 110-125% so với quý 2/2020 do các doanh nghiệp đã nhanh chóng thích ứng, bám sát các chính sách hỗ trợ của Chính phủ sau thời gian giãn cách xã hội.

Tính đến thời điểm tháng 10/2020, các bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng đã hoạt động trở lại cùng với các chính sách khuyến mãi để kích cầu du lịch trong nước, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng đang trên đà phục hồi sau làn sóng Covid-19 lần thứ hai diễn ra tại một số địa phương như Đà Nẵng, Quảng Nam, Tp.Hồ Chí Minh, Hải Dương.

Về biến động chỉ số giá nhà ở và một số loại bất động sản tại một số đô thị lớn.

Đối với bất động sản nhà ở: qua thống kê cho thấy chưa có xu hướng giảm giá, cụ thể: giá bán căn hộ chung cư trên cả nước, đối với phân khúc trung cấp từ 20-35 triêu/m2, phân khúc cao cấp từ 35 triệu/m2 trở lên; tại Hà Nội: giá bán căn hộ chung cư bình dân khoảng 24,8 triệu/m2, căn hộ chung cư trung cấp khoảng 31 triệu/m2, căn hộ chung cư cao cấp khoảng 37,7 triệu/m2; tại TP. Hồ Chí Minh, mức giá bán dao động từ 30-50 triệu/m2; tại Quảng Ninh, mức giá dao động từ 23-27 triệu/m2; tại Hải Phòng, mức giá dao động khoảng 30 triệu/m2; tại Bình Dương mức giá dao động khoảng 30-38 triệu/m2; tại Cần Thơ mức giá dao động khoảng 19-60 triệu/m2.

GIÁ CHUNG CƯ HÀ NỘI – SÀI GÒN ĐỀU TĂNG

Tại Hà Nội giá căn hộ chung cư tăng khoảng 0,24% so với quý 2/2020 (trong đó đối với phân khúc căn hộ cao cấp giá giảm khoảng 0,07%, căn hộ trung cấp giá tăng khoảng 0,44%, căn hộ bình dân giá tăng khoảng 1,02%).

Đối với nhà ở riêng lẻ giá tăng khoảng 0,03% so với quý 2/2020. Những dự án có sản phẩm thuộc phân khúc bình dân thường nằm tại các vùng ven đang phát triển như Đông Anh, Gia Lâm, Hà Đông….tỷ lệ hấp thụ ở phân khúc này luôn duy trì ở mức rất cao đạt khoảng 70%.

Ngược lại, sản phẩm phân khúc trung và cao cấp tiêu thụ rất chậm, đặc biệt ở phân khúc cao cấp. Kể từ khi khủng hoảng do dịch bệnh Covid 19 đến nay, có nhiều dự án không bán được hàng hoặc lượng bán không đáng kể.

Tại TP. Hồ Chí Minh giá căn hộ chung cư tăng khoảng 0,35% so với Quý 2/2020 (trong đó đối với phân khúc căn hộ cao cấp giá tăng khoảng 0,16%, căn hộ trung cấp giá tăng khoảng 0,72%, căn hộ bình dân giá tăng khoảng 0,85%).

Đối với nhà ở riêng lẻ giá tăng khoảng 0,26% so với quý 2/2020. Do khan hiếm nguồn hàng trong bối cảnh lượng cầu rất cao, dẫn đến giá căn hộ tại Thành phố này tăng vọt và tỷ lệ hấp thụ luôn ở mức cao. Chính vì vậy, nhiều nhà đầu tư phải tìm đến đất nền nên tại các huyện ven đô. Tạo ra sự tăng giá mạnh cho đất đai tại một số huyện như: Bình Chánh, Gò Vấp, Củ Chi…

Đối với bất động sản công nghiệp: trong quý 3/2020, tỷ lệ lấp đầy bình quân được ghi nhận tại các khu công nghiệp của bốn tỉnh và thành phố công nghiệp trọng điểm miền Nam đạt khoảng 84,5%. Đặc biệt, các khu công nghiệp đang hoạt động ở Bình Dương, Đồng Nai và Long An đều đã đạt tỷ lệ lấp bình quân trên 80%, riêng đối với TP.HCM, tỷ lệ này đã đạt trên 90%.

Mức giá chào thuê đất tại một số khu công nghiệp tại TP.HCM, Đồng Nai và Long An tăng từ 20% đến 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp tại năm tỉnh, thành phố công nghiệp chính tại miền Bắc bao gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng duy trì ở mức tích cực 78%. Trong đó, các khu công nghiệp tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương đạt tỷ lệ lấp đầy trung bình khoảng 90%. Giá thuê của một số khu công ngiệp tại Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương tăng từ 20% đến 30% so với năm trước.

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TĂNG TỶ LỆ TRỐNG, GIÁ THUÊ GIẢM

Đối với bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng: trong quý 3/2020, lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn giảm mạnh (giảm hơn 90% so với cùng kỳ năm 2019) do chưa mở cửa du lịch quốc tế, đường bay thương mại quốc tế cũng hạn chế chỉ mở với một số khu vực đã kiểm soát tốt dịch bệnh. Ngành du lịch đã có dấu hiệu phục hồi vào cuối quý 2 và đầu quý 3 khi Chính phủ thực hiện kích cầu du lịch trong nước, lượng khách du lịch nội địa trong tháng 6, 7 tăng cao trở lại.

Tuy nhiên, sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19 lần 2 đã tiếp tục tạo thêm cú sốc bất lợi mới cho phân khúc khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng. Công suất thuê phòng khách sạn bình quân toàn thị trường trong quý3 tăng nhẹ so với quý trước tuy nhiên lại giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019 do lượng khách du lịch, đặc biệt là lượng khách du lịch quốc tế giảm mạnh. Giá cho thuê phòng bình quân toàn thị trường vẫn có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Đối với phân khúc văn phòng cho thuê: Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh hiện vẫn là hai thị trường có nguồn cung văn phòng cho thuê lớn nhất cả nước. Trong Quý 3/2020, nguồn cung văn phòng hạng A tại Hà Nội và Đà Nẵng đều được bổ sung thêm trong khi đó tại TP. Hồ Chí Minh không ghi nhận dự án văn phòng cho thuê hạng A mới nào đi vào hoạt động.

Tuy nhiên, nhu cầu cho thuê văn phòng trong quý giảm, đặc biệt là phân khúc văn phòng cho thuê hạng A do sự chuyển đổi xu hướng thuê của doanh nghiệp để tiết kiệm chi phí. Do vậy, nhu cầu tìm thuê văn phòng hạng B, hạng C trong quý cao hơn văn phòng cho thuê hạng A.

Tỷ lệ trống văn phòng cho thuê trong quý cũng tăng so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu thay đổi mặt bằng thuê tăng lên cùng với ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến cho các doanh nghiệp nước ngoài mới chưa thể vào thuê mặt bằng tại Việt Nam. Giá thuê văn phòng bình quân toàn thị trường trong Quý 3/2020 giảm (khoảng 5%) so với quý trước, trong đó phân khúc văn phòng hạng A có mức giảm giá cao hơn (khoảng gần 7%).