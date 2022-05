Giá cổ phiếu tăng mạnh, Quỹ ngoại Singapore đăng ký mua gần 7,9 triệu cổ phiếu REE

Platinum Victory Pte Ltd thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE).

Theo đó, Platinum Victory Pte. Ltd (Singapore) đã đăng ký mua 7.899.223 cổ phiếu REE, từ ngày 2/6 đến ngày 1/7 theo phương thức giao dich thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc giao dịch thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Nếu thành công, quỹ ngoại Singapore này sẽ nâng tỷ lệ sở hữu từ hơn 100 triệu cổ phiếu, chiếm 32,44% lên hơn 108,2 triệu cổ phiếu, chiếm 34,99% vốn điều lệ.

Trước đó, quỹ này đã mua vào gần 4 triệu cổ phần, nâng lượng sở hữu lên 100,3 triệu cổ phiếu REE, tỷ lệ 32,4% từ ngày 28/4 đến ngày 27/5. Nguyên nhân quỹ ngoại này không thực hiện mua được 11,9 triệu cổ phiếu REE như đăng ký do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Quỹ này là đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT Stephen Patrick Gore và Phó Chủ tịch HĐQT Alain Xavier Cany. Cả hai vị lãnh đạo này của Cơ khí Điện lạnh đều là đại diện theo ủy quyền tại Platinum Victory Pte. Ltd.

Trong cơ cấu cổ đông của REE, Platinum Victory đang là nhà đầu tư lớn nhất, tiếp đến là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Mai Thanh với 12,20%; chồng Chủ tịch là ông Nguyễn Ngọc Hải nắm giữ 5,47%, con trai Nguyễn Ngọc Thái Bình - thành viên HĐQT nắm giữ 1,96%.

Kết thúc quý 1/2022, REE ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 2.045 tỷ đồng, tăng 72,9% so với cùng kỳ, và hoàn thành 22% kế hoạch doanh thu năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 693 tỷ đồng, hoàn thành 33,6% kế hoạch lợi nhuận năm 2022. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng nhờ mảng năng lượng tăng 1,2 lần so với cùng kỳ.



Theo REE, mức tăng trưởng lợi nhuận này chủ yếu đến từ mảng năng lượng, đóng góp trọng yếu trong 262 tỷ đồng lợi nhuận tăng so với cùng kỳ.

Năm 2022, REE Group đặt mục tiêu kế hoạch doanh thu là 9.279 tỷ đồng và và lợi nhuận sau thuế là 2.064 tỷ đồng.



REE cho biết, kế hoạch doanh thu năm 2022 tăng 59,7% so với thực hiện năm 2021, dự kiến chủ yếu đến từ mảng Cơ điện lạnh, nước và năng lượng và lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2022 tăng 11,3% so với thực hiện năm 2021, nhờ mảng Cơ điện lạnh đặt mục tiêu tăng trưởng 118,9% và mảng Năng lượng tăng trưởng 17,6% so với cùng kỳ.

Qua đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã nâng giá mục tiêu cho cổ phiếu REE thêm 16% lên 86.000 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị "khả quan" đối với cổ phiếu này do REE là công ty hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng xanh của Việt Nam do các dự án có mức sinh lãi nhờ khả năng kiểm soát chi phí và chi phí tài chính thấp.

Đồng thời, giá mục tiêu tăng là do phân khúc điện (đặc biệt là thủy điện) được định giá cao hơn 20% và tác động tích cực của việc cập nhật mô hình định giá mục tiêu của chúng tôi đến giữa năm 2023 và VCSC cũng nâng dự báo tổng thu nhập giai đoạn 2022-2026 lên 7% khi chúng tôi tin rằng danh mục thủy điện của REE sẽ được hưởng lợi từ giá thị trường điện (CGM) có tiềm năng cạnh tranh cao trong giai đoạn dự báo (do giá khí và than cao).

Tuy nhiên trên thị trường, chốt phiên ngày 30/5, giá cổ phiếu REE đã có 5 phiên tăng giá liên tục và chốt phiên tại mốc 94.700 đồng/cổ phiếu và tạm tính mốc giá này, Quỹ ngoại phải chi hơn 748 tỷ đồng sử hữu số cổ phiếu trên.