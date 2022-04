Giá nhà ở tiếp tục xu hướng tăng

Một số loại hình bất động sản tại một số địa phương tăng giá khá cao so với tháng trước

Cụ thể, tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư tăng 1,53%; nhà ở riêng lẻ tăng 2,24%; đất nền cho xây dựng nhà ở tăng 2,85%; Tại TP. Hồ Chí Minh, căn hộ chung cư tăng 2,48%; nhà ở riêng lẻ tăng 2%; đất nền cho xây dựng nhà ở tăng 3,6%.

Đến nay, các địa phương đã khởi công 7 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, với tổng số khoảng 23.965 căn. Trong quý 3 và quý 4/2022, Hà Nội dự kiến khởi công 2 dự án nhà ở xã hội cung cấp 1.860 căn.

Với lĩnh vực quản lý vật liệu xây dựng, báo cáo của Bộ Xây dựng chỉ rõ: trong quý I/2022, giá xi măng từ 30.000 - 50.000 đồng/tấn so với quý 4/2021 (tăng 1-3% so với quý 4/2021 và tăng 11-15% so với cùng kỳ năm 2021). Thị trường xi măng hiện cung vượt cầu ở mức cao.

Trước ảnh hưởng thị trường thép thế giới và xu thế tăng của các nguyên liệu đầu vào sản xuất thép, giá thép trong nước trong quý 1/2022 cũng có xu hướng tăng mạnh. Bắt đầu từ giữa tháng 02/2022 đến thời điểm hiện nay, giá thép xây dựng trên cả nước đã tăng mạnh (khoảng tăng giá từ 600-1.200 đồng/kg) và chưa có dấu hiệu giảm xuống.

Giá thép xây dựng các loại hiện khoảng 18.600-20.600 đồng/kg tại các khu vực Bắc, Trung, Nam (giá thép tròn tại nhà máy trung bình sau thuế VAT của Hòa Phát, miền Nam, Việt Nhật lần lượt là 18.300 đồng/kg, 18.600 đồng, 19.000 đồng/kg...; giá thép hình các loại trung bình khoảng 20.600 đồng/kg). Trung bình quý 1/2022, giá thép xây dựng các loại khoảng 18.890 đ/kg, tăng 3,5% so với quý 4/2021.

Về lĩnh vực quản lý phát triển đô thị, tính đến thời điểm hiện tại, toàn quốc có 870 đô thị, trong đó có 02 đô thị loại đặc biệt, 22 đô thị loại I, 32 đô thị loại II, 48 đô thị loại III, 90 đô thị loại IV và 676 đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa cả nước ước đạt khoảng 40,5%.

Cũng theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2022 ước tính tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 4,72% của quý 1/2021. Riêng ngành Xây dựng đạt 2,57%, tuy thấp hơn tốc độ tăng 6,53% của quý 1/2021 nhưng đã đóng góp 0,16 điểm phần trăm vào GDP.