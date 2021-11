Giá tăng, Tập đoàn Hải Thạch đăng ký bán hết 4,56% vốn tại HHV

Công ty Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã HHV-UPCoM) vừa cho biết, CTCP Tập đoàn Hải Thạch vừa đăng ký bán hết 12,2 triệu cổ phiếu HHV của Công ty Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, tương đương 4,56% vốn điều lệ.

Theo đó, giao dịch dự kiến từ ngày 12/11 đến ngày 17/11/2021, theo phương thức thỏa thuận. Mục đích là nhằm bán cho cổ đông và đối tác chiến lược để huy động vốn đầu tư cho dự án của công ty.

Được biết, bà Võ Thụy Linh hiện là thành viên HĐQT HHV và là thành viên BKS của Tập đoàn Hải Thạch. Ngoài ra, bà Linh cũng đại diện cho gần 107 triệu cổ phần HHV thuộc sở hữu tại Đầu tư Hải Thạch B.O.T, tương ứng 39,94% vốn.

Trên thị trường, chốt phiên ngày 10/11, giá cổ phiếu HHV tăng 4,89% đạt 23.596 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, Tập đoàn Hải Thạch có thể thu về gần 288 tỷ đồng.

Trước đó, từ tháng 7 đến tháng 9/2021, CTCP Đầu tư Hạ tầng Miền Bắc đã bán tổng công 75 triệu cổ phiếu HHV và giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch từ 88.230.365 cổ phiếu, chiếm 33% xuống chỉ còn 13.230.365 cổ phiếu, chiếm 4,95% vốn điều lệ.

Về kết quả kinh doanh, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 81 tỷ đồng tăng 42,2 tỷ, gấp 2 lần so với cùng kỳ nguyên nhân là nhờ doanh thu tăng 156 tỷ đồng, trong đó chủ yếu doanh thu xây lắp tăng 170 tỷ, gấp 14 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng đạt gần 219 tỷ đồng, tăng 3,3 lần so với cùng kỳ là doanh doanh thu tăng 400 tỷ, chủ yếu nhờ doanh thu xây lắp tăng 232 tỷ, ngoài, công ty ghi nhận thu nhập từ hoạt động tài chính, hoạt động thanh lý tài sản.

Mới đây, trong ĐHCĐ bất thường vừa qua, cổ đông HHV quyết định tăng vốn điều lệ năm 2022 lên 5.347 tỷ đồng, gấp đôi so với hiện nay. Theo đó, công ty sẽ chào bán 267.384.090 cp cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1.



Đồng thời, HHV nâng mục tiêu doanh thu cả năm 2021 lên 2.000 tỷ đồng (tăng 65% so với kế hoạch cũ) và nâng mục tiêu lợi nhuận sau thuế lên 283 tỷ đồng (tăng 76% so với kế hoạch cũ).