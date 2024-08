Giá vàng bám trụ tốt, mức lãi từ đầu năm cao hơn chứng khoán và tiền ảo

Giá vàng thế giới duy trì tốt vùng giá trên 2.500 USD/oz và cách không xa mức kỷ lục mọi thời đại, nhờ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất sau chưa đầy 1 tháng nữa. Một ngân hàng lớn của Mỹ khuyến nghị nhà đầu tư mua vàng, nhấn mạnh xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương và khả năng sinh lời cao của kim loại quý này trong năm nay.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai (26/8) tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 5,5 USD/oz so với mức đóng cửa ngày thứ Sáu tuần trước, tương đương tăng 0,22%, đạt 2.518,6 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong tháng 8 này, giá vàng giao ngay có thời điểm lập đỉnh cao lịch sử gần 2.532 USD/oz.

Hơn 7h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á giảm 2,1 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, tương đương giảm 0,08%, giao dịch ở mức 2.516,5 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 75,9 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua. Nguyên nhân khiến giá vàng thế giới quy đổi giảm chủ yếu do tỷ giá USD/VND giảm mạnh theo tỷ giá đồng USD trên thị trường thế giới.

Theo chiến lược gia cấp cao Peter A. Grant của công ty Zaner Metals, tín hiệu mềm mỏng từ bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào hôm thứ Sáu và nhu cầu phòng ngừa rủi ro do bất ổn địa chính trị ở Trung Đông đang là những nhân tố thúc đẩy nhà đầu tư nắm giữ vàng.

Trong bài phát biểu tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole vào tuần vừa rồi, ông Powell đã có những phát biểu “dọn đường” cho việc xoay trục chính sách tiền tệ sang nới lỏng. Tuy ông Powell không đưa ra tín hiệu gì về thời điểm và mức độ cắt giảm lãi suất, công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME cho thấy thị trường đang đặt cược khả năng 100% Fed sẽ hạ lãi suất vào ngày 18/9, với khả năng giảm 0,25 điểm phần trăm là 68% và khả năng giảm 0,5 điểm phần trăm là 32%.

Tại Trung Đông, lực lượng du kích Hezbollah nã hàng trăm quả rocket và tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào Israel vào hôm Chủ nhật vừa rồi. Trong khi đó, nỗ lực đàm phán để đi đến một thỏa thuận ngừng bắn cho dải Gaza vẫn chưa mang lại kết quả.

“Trong ngắn hạn, mục tiêu sắp tới của giá vàng là 2.539,77 USD/oz, tiếp đó là mốc 2.597,15 USD/oz”, ông Grant nói thêm. “Có thể Trung Quốc sẽ quay trở lại mua vàng, nhưng ngay cả khi không như vậy, nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương nói chung vẫn tương đối mạnh dù đã giá vàng đã tăng cao trong năm nay. Xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục”.

Nhu cầu vàng của hai nước tiêu thụ vàng vật chất lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ đã suy yếu gần đây do giá vàng lập kỷ lục mới. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định nhu cầu vàng của hai nước này có thể khởi sắc trong những tháng sắp tới.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 5 năm trở lại đây. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong một báo cáo mới công bố, ngân hàng Bank of America (BOA) nói rằng vàng là tài sản có mức tăng trưởng tốt nhất trong năm nay, với mức tăng từ đầu năm đến hiện tại đạt khoảng 20%. Mức tăng này của vàng vượt mức tăng 17,7% của tiền ảo; 15,4% của chứng khoán Mỹ; 1,9% của giá hàng hóa cơ bản nói chung; 0,6% của trái phiếu chính phủ; và 0,2% của đồng USD.

BOA cũng dẫn số liệu từ Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) cho thấy các nhà đầu tư ở nước này đang mua ròng vàng và vị thế đầu cơ vàng giá lên trên thị trường hàng hóa tương lai ở Mỹ đang ở mức cao nhất trong 4 năm trở lại đây.

Theo BOA, một động lực chính cho giá vàng tăng trong năm nay là xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, và nhà đầu tư nên hành động theo các ngân hàng trung ương. “Hãy làm điều mà các ngân hàng trung ương đang làm… đó là mua vàng”, báo cáo viết, nhấn mạnh ràng vàng hiện là tài sản dự trữ chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trên toàn cầu, ở mức 16,1% so với mức 15,6% của đồng euro, và là một trong những tài sản có mối liên hệ thấp nhất với thị trường cổ phiếu.

Báo cáo của BOA cũng cho rằng nhà đầu tư sẽ tiếp tục đổ vốn vào vàng, vì áp lực bán trên thị trường chứng khoán tiếp tục tăng lên. Các nhà phân tích của ngân hàng này không cho rằng chỉ số S&P 500 của chứng khóan Mỹ sẽ hưởng lợi khi Fed bắt đầu giảm lãi suất vào tháng tới, và việc bán tháo cổ phiếu sớm muộn gì cũng diễn ra.