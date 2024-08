Giá vàng giảm mạnh vì biến động kỳ vọng lãi suất Fed sau số liệu lạm phát

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (30/8) do tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng tăng sau báo cáo lạm phát. Tuy nhiên, giá vàng vẫn hoàn tất một tháng 8 khả quan với thành quả tăng và kỷ lục mới được thiết lập trong tháng.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch tại New York, giá vàng giao ngay giảm 17,6 USD/oz, tương đương giảm 0,7%, còn 2.504,3 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 75,5 triệu đồng/lượng.

Tính cả tháng 8, giá vàng tăng khoảng 2%. Giá vàng giao ngay lập đỉnh cao mọi thời đại ở mức 2.531,6 USD/oz vào hôm 20/8. Động lực tăng giá của vàng trong tháng này chủ yếu là việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu rõ rệt về việc giảm lãi suất vào tháng 9.

Theo báo cáo ngày 30/8 từ Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 7 tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Các mức tăng này phù hợp với dự báo mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. PCE lõi - thước đo loại trừ hai nhóm hàng hóa có nhiều biến động là năng lượng và thực phẩm - tăng 0,2% so với tháng trước.

Số liệu PCE là thước đo lạm phát quan trọng đối với các quyết định chính sách tiền tệ của Fed. Báo cáo lần này có thể có ảnh hưởng mang tính quyết định tới cuộc họp vào tháng tới của ngân hàng trung ương Mỹ.

Theo Giám đốc hoạt động (COO) Alex Abkarian của công ty Allegiance Gold, báo cáo trên là một sự xác nhận rằng lạm phát không còn là mối lo chính của Fed, và Fed đã dịch chuyển trọng tâm sang chống lại sự leo thang của thất nghiệp. Điều này càng làm chắc chắn thêm khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 9.

Sau khi báo cáo được công bố, kỳ vọng của nhà đầu tư về cuộc họp ngày 18/9 của Fed về cơ bản không thay đổi. Thị trường vẫn đặt cược 100% Fed hạ lãi suất trong lần họp này, nhưng đặt cược vào mức giảm 0,25 điểm phần trăm tăng nhẹ lên mức 67% và đặt cược vào mức giảm 0,5 điểm phần trăm giảm nhẹ còn 33%.

Khả năng Fed lựa chọn mức giảm lãi suất khiêm tốn đã đưa đồng USD hồi phục trong phiên này. Dollar Index tăng 0,38%, chốt ở mức 101,73 điểm. Tuần này, chỉ số tăng hơn 1%, nhưng vẫn giảm 1,43% trong tháng 8 - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng 4,2 điểm cơ bản, chốt phiên ở mức 3,909%.

Tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng đều là những yếu tố gây áp lực giảm lên giá vàng.

Tuần tới, tâm điểm chú ý của nhà đầu tư sẽ là báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 8 của Mỹ. Bên cạnh báo cáo PCE, báo cáo việc làm cũng là một điểm dữ liệu đặc biệt quan trọng, có khả năng chi phối quyết định lãi suất của Fed trong cuộc họp tháng 9.

“Số liệu công bố vào tuần tới sẽ quyết định Fed giảm lãi suất 0,5 hay 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tới”, chiến lược gia trưởng Phillip Streible của công ty Blue Line Futures nhận định.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Thị trường vàng vật chất ở châu Á tiếp tục ảm đạm trong tuần này - hãng tin Reuters cho hay. Việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) mới đây cấp hạn ngạch nhập khẩu vàng mới chưa thể giúp cải thiện nhu cầu vàng của nước này.

“Các nhà đầu cơ vàng giá lên theo xu hướng về cơ bản đã đạt tới vị thế tối đa rồi. Chúng tôi cũng cho rằng lượng đặt cược giá lên ở thị trường vàng Thượng Hải đã gần cao kỷ lục. Trong khi đó, nhu cầu vàng vật chất ở Trung Quốc tương đối yếu và nhu cầu của các quỹ ETF vàng Trung Quốc cũng đang yếu”, chiến lược gia Daniel Ghali của công ty TD Securities nhận định.

Theo ông Ghali, rủi ro giảm giá đối với vàng trong ngắn hạn đang tăng lên đáng kể, xét tới việc vị thế đặt cược vào sự tăng giá của vàng đang căng quá mức.