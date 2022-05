Giá vàng miếng đang cao hơn thế giới 18 triệu đồng/lượng

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 69,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 69,9 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 150.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 54,6 triệu đồng/lượng và 55,3 triệu đồng/lượng, giảm 350.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 69,2 triệu đồng/lượng và 69,9 triệu đồng/lượng, giảm tương ứng 100.000 đồng/lượng và 150.000 đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 18 triệu đồng/lượng, từ chỗ cao hơn 18,2 triệu đồng/lượng vào sáng qua. Đây là mức chênh lệch vào hàng lớn nhất từ trước đến nay giữa giá vàng trong nước với thế giới.

Trong khi đó, ở nhiều thị trường châu Á khác, giá vàng bán lẻ đều chỉ cao hơn chút ít hoặc ngang bằng, hoặc thậm chí thấp hơn so với giá vàng thế giới. Theo hãng tin Reuters, giá vàng bán lẻ tại Ấn Độ trong tuần vừa rồi thấp hơn 8 USD/oz so với giá chính thức (tính bằng giá vàng thế giới cộng thuế nhập khẩu 10,75% và thuế tiêu thụ 3%), từ chỗ thấp hơn 10 USD/oz trong tuần trước đó.

Tại Trung Quốc, thị trường vàng vật chất tiếp tục trầm lắng vì Covid-19 bùng phát và phong toả ở nhiều địa phương. Trong tuần trước, giá vàng bán lẻ tại nước này thấp hơn 10 USD/oz so với giá vàng thế giới quy đổi. Tại Hồng Kông, giá vàng bán lẻ tuần trước thấp hơn hoặc ngang với giá quốc tế. Tại Singapore, giá vàng bán lẻ cao hơn 1,5-1,8 USD/oz so với giá thế giới. Tại Nhật Bản, giá vàng bán lẻ ngang bằng hoặc cao hơn 0,5 USD/oz so với giá trên thị trường quốc tế.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 10h trưa nay theo giờ Việt Nam đứng ở 1.863,5 USD/oz, giảm 5,5 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương 51,9 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 22.830 đồng (mua vào) và 23.110 đồng (bán ra).

Trong phiên Mỹ ngày thứ Ba, giá vàng tăng 4,6 USD/oz, tương đương tăng 0,3%, chốt ở 1.869 USD/oz.

Giá vàng giằng co khi nhà đầu tư thận trọng trước khi Fed công bố kết quả cuộc họp vào rạng sáng mai (5/5) theo giờ Việt Nam. Theo dự báo, trong lần họp này, Fed sẽ nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm và công bố kế hoạch cắt giảm bảng cân đối kế toán hiện có quy mô gần 9 nghìn tỷ USD với tốc độ 95 tỷ USD mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 6.

Gần đây, kỳ vọng vào sự cứng rắn của Fed đã đẩy tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng tăng mạnh, gây áp lực giảm lên giá vàng. Hiện tại, giá vàng đang ở gần vùng đáy của 2 tháng rưỡi thiết lập trong phiên thứ Hai tuần này.

“Thị trường đang hướng sự chú ý tới việc thắt chặt chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn, đặc biệt là Fed” – nhà phân tích cấp cao Ricardo Evangelista của ActiveTrades nhận định. “Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã vượt 3%, và đó là một đòn giáng mạnh vào những tài sản không mang lãi suất như vàng”.

Sau khi vượt ngưỡng tâm lý chủ chốt 3% vào đầu tuần, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn đang dao động quanh ngưỡng này. Chỉ số Dollar Index sáng nay dao động quanh ngưỡng 103,5 điểm, không thay đổi nhiều so với sáng qua và gần ngưỡng đỉnh của 20 năm thiết lập vào tuần trước.

“Giá vàng giao ngay đã xuyên thủng những mốc hỗ trợ xuất hiện lần gần đây nhất hồi giữa tháng 2 và có khả năng phá những mốc hỗ trợ tiếp theo nếu các yếu tố nền tảng nghiêng về các nhà đầu cơ vàng giá xuống”, nhà phân tích Warren Venketas của DailyFX nhận định. “Đồng USD vẫn đang hưởng lợi thế vì nền kinh tế có thể chống chọi được với sự tăng lãi suất, cho dù các yếu tố bên ngoài có như thế nào. Điều này đặt giá vàng trước nguy cơ giảm kéo dài”.