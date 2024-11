Giá vàng nhẫn thủng mốc 80 triệu đồng/lượng, các tiệm vàng giao dịch trái chiều

Theo đó, chiều ngày 13/11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 79,7 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào so với phiên sáng nhưng giảm 200 nghìn đồng/lượng so với kết phiên hôm qua. Giá vàng nhẫn chiều bán ra ở mức 82,2 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với phiên sáng và giảm 200 nghìn đồng/lượng so với kết phiên hôm qua.

So sánh với mức giá kỷ lục được thiết lập ngày 31/10 (87,7-89,2 triệu đồng/lượng hai chiều mua - bán), giá vàng nhẫn do Công ty SJC niêm yết đã giảm mạnh hơn 9% chiều mua vào, tương ứng giảm 8 triệu đồng/lượng và 7 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Như vậy, sau gần nửa tháng, người dân mua vàng nhẫn đã chịu mức lỗ gần 10 triệu đồng/lượng.

Cùng niêm yết giá vàng nhẫn giảm so với phiên trước, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 80,8-82,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trái ngược, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji nâng giá vàng nhẫn với chiều mua vào lên mức 81,1 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng so với phiên sáng và tăng tới 600 nghìn đồng/lượng so với kết phiên hôm qua; trong khi đó, giá bán ra đi ngang giữ ở mức 83,2 triệu đồng/lượng.

Hiện giá vàng trong nước và thế giới đang ngang bằng nhau, cùng với việc giá vàng nhẫn đang chiết khấu đáng kể so với mức đỉnh, nhiều người dân nắm bắt cơ hội để mua tích trữ, hay trả nợ.

Nhiều người dân xếp hàng mua vàng ở cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên "phố vàng" Trần Nhân Tông, bà Nga (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết tiệm vàng giới hạn 2 chỉ vàng mỗi lần mua nhưng người mua vẫn kiên nhẫn đợi mua để trả nợ. Một phụ nữ cho biết trước đây vay vàng nhẫn với giá chỉ khoảng 40 triệu đồng/lượng, thời điểm này giá đã giảm nên tranh thủ mua vào.

Trái lại, nhiều người trót mua vàng ở mức đỉnh lại đang nín thở chờ giá vàng hồi phục nên không vội giao dịch. Chị Nhung (Hà Nội) cho biết giai đoạn này nếu cần tiền đầu tư hoặc có việc mới nên bán, không nên nghe theo nhiều ý kiến trái chiều cho rằng vàng tiếp tục sập giá cần bán tháo.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức khoảng 80,8 triệu đồng/lượng, bao gồm thuế và phí. Do giá vàng trong nước sập mạnh hơn giá vàng quốc tế kể từ ngày 7/11, đến nay giá vàng mua vào trong nước tương đương giá vàng thế giới; còn giá bán ra trong nước cao hơn giá thế giới 3,2 triệu đồng/lượng.

Về giá vàng miếng, Công ty SJC, Doji và PNJ đều niêm yết ở mức 80,5-84 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với phiên liền trước.

So với mức đỉnh ngày 31/10, giá vàng miếng tại Công ty SJC giảm 7,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 6 triệu đồng/lượng chiều bán.

Ở một diễn biến liên quan, kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ chặn đứng đà tăng của giá vàng thế giới cũng như Việt Nam.

Chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt vẫn tiếp đà tăng khi vượt mốc 106 điểm và tăng tới gần 6% trong 1,5 tháng. Ngoài sức mạnh của đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ gia tăng, còn có mối lo ngại liên quan đến tiền điện tử do chính quyền mới có khả năng ủng hộ nhiều hơn và tạo lực đẩy cho đợt tăng giá hiện tại của tiền điện tử.

Thực tế đó dẫn đến sự bứt phá gần đây của Bitcoin, với mức tăng hơn 10% trong phiên, tiến sát mốc 90.000 USD khiến thị trường phấn khích. Kể từ cuộc bầu cử, Bitcoin đã tăng hơn 26% và nhiều ý kiến cho rằng đà tăng này sẽ không dừng lại cho đến khi đạt mốc 100.000 USD vào cuối năm nay.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hồi phục nhẹ trong phiên hôm nay, hiện ở mức 2.610 USD/ounce. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày hôm qua giá vàng có thời điểm thủng ngưỡng 2.600 USD/ounce.