Giá vàng hoàn tất tuần giảm mạnh nhất 5 tháng, “thủ phạm” là đồng USD mạnh

Giá vàng thế giới lao dốc trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (8/11), hoàn tất tuần giảm mạnh nhất trong hơn 5 tháng trở lại đây, dưới áp lực từ xu hướng tăng giá của đồng USD trong bối cảnh nhà đầu tư nghiền ngẫm về chiến thắng bầu cử của ông Donald Trump và ảnh hưởng tiềm tàng của việc này đối với kỳ vọng lãi suất.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 22,4 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 0,83%, còn 2.684,7 USD/oz. Quy đổi tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương gần 82,4 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Báo giá USD tại Vietcombank chốt tuần ở mức 25.100 đồng (mua vào) và 25.470 đồng (bán ra), giảm 21 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng thứ Sáu nhưng tăng 16 đồng ở mỗi đầu giá so với mức chốt của tuần trước.

Giá vàng thế giới quy đổi giảm 1,5 triệu đồng/lượng trong tuần này, tương đương giảm gần 1,8%. Giá vàng thế giới cũng giảm 1,8% cả tuần.

Nguyên nhân chính khiến vàng giảm giá trong tuần này là đồng USD duy trì đà tăng giá. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt tăng hơn 0,4% trong phiên ngày thứ Sáu, chốt ở mức 104,95 điểm.

Trong tuần, có thời điểm Dollar Index vượt 105 điểm, cao nhất 4 tháng. Cả tuần, chỉ số tăng 0,64%, nâng tổng mức tăng trong 1 tháng trở lại đây lên 2%.

“Trong 1 tháng qua, câu chuyện là những bất định xung quanh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và câu hỏi là liệu việc chuyển giao quyền lực có diễn ra êm xuôi. Tuy nhiên, kết quả bầu cử đã rất rõ ràng. Nhiều tài sản rủi ro đang bắt đầu hưởng lợi từ các chủ trương của Tổng thống đắc cử. Bởi vậy, tiền đang chảy bớt khỏi thị trường kim loại quý để sang các tài sản này”, Giám đốc hoạt động Alex Ebkarian của công ty Allegiance Gold nhận định với hãng tin Reuters.

Hôm thứ Năm, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm, nhưng phát tín hiệu thận trọng về việc hạ lãi suất trong tương lai. Tại họp báo sau cuộc họp chính sách tiền tệ, Chủ tịch Fed Jerome Powell nói kết quả bầu cử sẽ không có ảnh hưởng tới chính sách tiền tệ trong ngắn hạn.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng các chính sách của ông Trump như áp thuế quan lên hàng hóa nhập khẩu, giảm thuế và trục xuất người nhập cư trái phép có thể khiến lạm phát ở Mỹ cao hơn trong 4 năm tới, khiến Fed khó giảm lãi suất hơn. Dù vàng là một tài sản chống lạm phát hàng đầu, nhưng môi trường lãi suất cao hơn lâu hơn gây bất lợi cho vàng vì vàng không mang lãi suất.

Triển vọng Fed hạ lãi suất, và việc ngân hàng trung ương này mạnh tay giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9 là một quan trọng đưa giá vàng tăng bùng nổ trong năm nay.

“Nhưng nếu thị trường còn đặt cược nhiều khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất trước Giáng sinh, giá vàng sẽ lấy lại được và duy trì được mốc tâm lý 2.700 USD/oz”, trưởng phân tích Han Tan của công ty Exinity Group phát biểu.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng gần 65% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp vào ngày 18/12, khả năng Fed không hạ lãi suất là hơn 35%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng nóng cũng là một nguyên nhân khiến giá vàng giảm tuần này. Dù vậy, lợi suất đã kết thúc tuần trong trạng thái giảm và hoàn tất một tuần giảm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 4 điểm cơ bản, còn 4,29%, so với mức 4,37% của tuần trước.