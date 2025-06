Giới phân tích dự báo giá vàng khó bứt phá trong tuần này

Nhiều nhà phân tích cho rằng trong bối cảnh thiếu vắng các yếu tố hỗ trợ ngắn hạn và tình trạng ảm đạm của giao dịch do yếu tố mùa vụ, giá vàng có thể sẽ giằng co dưới mốc 3.300 USD/oz trong tuần này, dù triển vọng tăng giá trong dài hạn vẫn duy trì.

Lúc 8h sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 9 USD/oz so với đóng cửa tuần trước tại thị trường New York, tương đương giảm gần 0,3%, giao dịch ở mức 3,265,8 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 103,4 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với cuối tuàn.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.880 đồng (mua vào) và 26.270 đồng (bán ra).

Giá vàng thế giới đã giảm 2,8% trong tuần vừa rồi, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp. Áp lực giảm giá lên vàng đến từ việc căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông lắng xuống nhờ thỏa thuận ngừng bắn Israel - Iran, và một vài thông tin khả quan về đàm phán thương mại giữa Mỹ với các đối tác lớn, nhất là với Trung Quốc.

Đến nay, thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran sau 12 ngày chiến tranh vẫn duy trì dù được đánh giá là mong manh. Tuần vừa rồi, giới chức Mỹ cho biết đã hoàn tất một thỏa thuận khung về thương mại với Trung Quốc và có thể sắp đi đến thỏa thuận với hàng chục nước khác, trong bối cảnh ngày 8/7 - ngày cuối cùng của thời hạn hoãn thuế đối ứng trong 90 ngày - đang đến gần.

Đồng USD giảm giá mạnh trong tuần vừa rồi nhưng dường như không có nhiều tác dụng trong việc hỗ trợ giá vàng. Cả tuần, chỉ số Dollar Index giảm gần 1,5%, nâng tổng mức giảm từ đầu năm lên hơn 10%.

Sáng nay, đồng USD tiếp tục đà giảm giá. Lúc hơn 8h theo giờ Việt Nam, Dollar Index giảm hơn 0,1%, giao dịch dưới mức 97,3 điểm - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Thị trường vàng toàn cầu đang dần bước vào một thời kỳ giao dịch trầm lắng trong những tháng mùa hè hàng năm. Giai đoạn này thường bắt đầu từ nghỉ lễ Quốc khánh 4/7 của Mỹ.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong một cuộc trao đổi với trang tin Kitco News, nhà phân tích kim loại quý độc lập Jesse Colombo dự báo giá vàng có thể giảm trong tuần này, khi nhiều nhà giao dịch bước vào kỳ nghỉ lễ và trước mắt dường như không có một yếu tố ngắn hạn nào giúp vàng bứt phá. Ông cũng nhận thấy giá vàng có khả năng cao sẽ bị kẹt trong một phạm vi từ 3.200 đến 3.500 USD/oz trong những tháng hè.

Cùng quan điểm, nhà phân tích thị trường cấp cao Lukman Otunuga tại công ty FXTM cho rằng tâm lý ham thích tài sản rủi ro của nhà đầu tư tăng lên đang đặt ra áp lực giảm đối với giá vàng.

“Với việc Mỹ và Trung Quốc hoàn thiện thỏa thuận khung về thương mại và Israel - Iran tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn, các nhà đầu tư đang đổ xô quay lại các tài sản rủi ro, khiến các tài sản an toàn như vàng có phần thất thế. Tâm lý thị trường cải thiện như vậy có thể sẽ không có lợi cho giá vàng”, ông nói với Kitco News.

Cũng theo vị chuyên gia này, việc giá vàng đóng cửa tuần dưới mức 3.300 USD/oz có thể dẫn tới việc giảm sâu hơn về mức 3.250 USD/oz và thậm chí là mức tâm lý 3.200 USD/oz. Ngược lại, “nếu giá tăng trở lại trên 3.300 USD/oz, điều này có thể kích hoạt sự phục hồi lên mức 3.330 USD/oz và 3.360 USD/oz”, ông nói.

Dù vậy, ông Colombo cho rằng giá vàng vẫn đang được hỗ trợ bởi một số yếu tố dài hạn. Ông nhận định ngoài nhu cầu “hầm trú ẩn” trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu còn nhiều bấp bênh, tình trạng gia tăng không bền vững của nợ công và sự tăng trưởng trở lại của nguồn cung tiền M2 toàn cầu sẽ là những yếu tố hỗ trợ vững chắc cho giá vàng trong suốt mùa hè này.

“Chúng ta có thể thấy vàng còn đương đầu áp lực bán, nhưng tôi không lo lắng về đợt điều chỉnh này”, ông nói.

Về phần mình, ông Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư tại công ty Zaye Capital Markets, cho biết ông vẫn lạc quan về giá vàng trên cơ sở đồng USD tiếp tục suy yếu.

“Hầu hết các nhà đầu tư đều cho rằng USD sẽ tiếp tục giảm giá và kỳ vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải giảm. Bởi vậy, bất kỳ sự giảm giá nào của vàng cũng là cơ hội mua vào. Tuy nhiên, sự trở lại của tâm lý ham thích rủi ro có thể hạn chế đà tăng của giá vàng, đặc biệt là khi không có sự gia tăng của căng thẳng địa chính trị”, ông Aslam nói với Kitco News.