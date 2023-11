Giá vàng tăng dữ dội vì nhà đầu tư tin lãi suất Fed đã đạt đỉnh

Giá vàng thế giới tăng mạnh, có thời điểm vượt mốc 2.000 USD/oz, trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (21/11), khi giới đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất đến mức cực đại trong chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ này.

Trong nước sáng nay (22/11), giá vàng miếng tiếp tục tăng trên ngưỡng 71 triệu đồng/lượng, chênh lệch gần 13 triệu đồng/lượng so với giá vàng quốc tế quy đổi.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao sau tại thị trường New York tăng 20,1 USD/oz, tương đương tăng 1,02%, chốt ở mức 1.998,7 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Có thời điểm trong phiên giá vàng giao ngay đạt 2.008,5 USD/oz.

Giá vàng giao tháng 12 trên sàn COMEX tăng 21,3 USD/oz, tương đương tăng 1,1%, chốt ở mức 2.001,6 USD/oz. Đây là lần đầu tiên giá vàng giao sau đóng cửa trên ngưỡng chủ chốt 2.000 USD/oz kể từ hôm 31/10 - theo dữ liệu từ Dow Jones Market Data.

Fed công bố biên bản cuộc họp ngày 31/10-1/11 cho thấy các nhà hoạch định chính sách tiền tệ đang loay hoay với những tín hiệu trái chiều từ nền kinh tế và giữ quan điểm thận trọng khi đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở mức 5,25-5,5%. Theo biên bản này, giới chức Fed nhất trí rằng việc tăng lãi suất thêm sẽ chỉ cần thiết nếu tiến trình giảm lạm phát trong thời gian tới chậm lại.

Nhà đầu tư trên thị trường vàng hào hứng khi cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy lãi suất của chu kỳ tăng này đã đạt đỉnh, dù không loại trừ khả năng Fed sẽ giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài để đảm bảo chắc chắn rằng lạm phát sẽ giảm về 2% một cách bền vững.

Việc Fed có thể không tăng lãi suất thêm là một yếu tố có lợi cho giá vàng vì kim loại quý này là một tài sản không mang lãi suất. Giá vàng đã tăng mạnh từ tuần trước, sau khi số liệu cho thấy sự xuống thang của lạm phát ở Mỹ củng cố khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Theo trang MarketWatch, giá vàng còn đang được hỗ trợ nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương và sự gia tăng nhu cầu vàng vật chất ở khu vực châu Á trong dịp cuối năm. “Thị trường vàng đang chứng kiến nhu cầu mua mạnh từ châu Á. Trong tháng 10 vừa qua, Ấn Độ đã nhập khẩu nhiều vàng hơn so với dự báo’, Giám đốc Peter Spina của Goldseek.com phát biểu, cho biết lượng vàng nhập khẩu của Ấn Độ trong tháng 10 đạt cao nhất 31 tháng.

“Kết hợp với việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm gần đây, hy vọng Fed xoay trục, và sự giảm giá của đồng USD, vàng đang ở vào một vị thế thuận lợi để vượt 2.000 USD/oz và có khả năng thiết lập kỷ lục mới”, ông Spina nhận định. “Một khi các nhà đầu tư phương Tây cũng gia tăng mua vàng, giá vàng có thể bứt phá lên 2.500 USD/oz, thậm chí là 3.000 USD/oz”.

Dù vậy, không phải chuyên gia nào cũng có quan điểm lạc quan về triển vọng giá vàng như ông Spina. Nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nói với hãng tin Reuters rằng khả năng Fed giữ lãi suất cao hơn lâu hơn vẫn có thể gây áp lực giảm lên giá vàng.

“Biên bản cuộc họp Fed cũng nói lên rằng các nhà đầu cơ vàng giá lên không nên quá vui mừng vào lúc này”, ông Wong nói.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng thế giới tăng khoảng 9,5%. Đơn vị: USD/oz.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác có lúc giảm xuống mức thấp nhất 2 tháng rưỡi trong phiên ngày thứ Ba, sau đó chốt phiên trong trạng thái tăng. Chỉ số đóng cửa ở mức gần 103,6 điểm, từ mức 103,3 điểm của phiên trước.

Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục đi xuống. Sáng nay, lợi suất của kỳ hạn 10 năm có lúc giảm còn 4,402%, từ mức đóng cửa của phiên ngày thứ Hai là 4,408%. Cuối tháng 10, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 5% lần đầu tiên sau 16 năm.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 9h sáng nay theo giờ Việt Nam đứng ở mức 1.996,7 USD/oz, giảm 2 USD/oz, tương đương giảm 0,1%, so với đóng cửa phiên ngày thứ Ba tại New York - theo dữ liệu từ Kitco.

Mức giá này tương đương gần 58,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 200.000 đồng/lượng so với sáng qua, tương đương tăng 0,34%. Giá vàng thế giới quy đổi tăng chậm so với giá quốc tế là do tỷ giá USD/VND duy trì xu hướng giảm mạnh.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 23.930 đồng (mua vào) và 24.300 đồng (bán ra), giảm 20 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua. Từ đầu tuần đến nay, giá USD niêm yết tại ngân hàng này đã giảm 115 đồng.

Giá vàng miếng đã vượt 71 triệu đồng/lượng từ chiều qua và tiếp tục tăng trên mức này trong sáng nay.

Lúc gần hơn 9h sáng, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 70,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 71,3 triệu đồng/lượng (bán ra). So với sáng qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 350.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 59,85 triệu đồng/lượng và 60,85 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán, tăng 300.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 70,6 triệu đồng/lượng và 71,3 triệu đồng/lượng, tăng 350.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 12,8 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn đang cao hơn 2,3 triệu đồng/lượng.