Giá vàng thế giới lao dốc chóng mặt, trong nước “bốc hơi” nửa triệu đồng mỗi lượng

Đóng cửa phiên đầu tuần tại thị trường New York, giá vàng giao ngay sụt 23,9 USD/oz, tương đương giảm 1,32%, so với đóng cửa cuối tuần trước, còn 1.781,1 USD/oz. Lúc hơn 10h trưa nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 1,3 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, đứng ở 1.782,4 USD/oz.

Trong một dự báo đưa ra vào cuối tuần trước, chiến lược gia Bart Melek của TD Securities nói rằng nếu không giữ được mốc 1.783 USD/oz, giá vàng có thể trượt về 1.772 USD/oz.

Nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 50,55 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC bán lẻ khoảng 16,4 triệu đồng/lượng.

Lúc hơn 10h, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 66 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,95 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm tương ứng 400.000 đồng/lượng và 450.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 52,45 triệu đồng/lượng và 53,25 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66 triệu đồng/lượng và 67 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Vàng tụt giá do đồng USD mạnh lên, trong bối cảnh nhà đầu tư thận trọng trước khi biên bản cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố trong tuần này. Lý do của sự thận trọng này là những phát biểu mang tính cứng rắn gần đây của các quan chức Fed, cho dù các số liệu công bố vào tuần trước cho thấy lạm phát ở Mỹ đã dịu đi.

Tuần trước, giá vàng tăng khoảng 1,6% do giới đầu tư tin rằng lạm phát có thể đã qua đỉnh và Fed có thể sẽ giãn tiến độ tăng lãi suất. Đồng USD cũng giảm giá mạnh trong tuần trước, tạo thêm động lực cho giá vàng tăng.

“Giá vàng đã gặp khó trong phiên ngày hôm nay do tỷ giá đồng USD hồi phục và mối lo về nhu cầu vàng vật chất ở Trung Quốc khi nền kinh tế nước này giảm tốc”, nhà phân tích Lukman Otunuga của FXTM nói với hãng tin CNBC về phiên giao dịch ngày thứ Hai.

Biên bản cuộc họp ngày 26-27/7 của Fed sẽ được công bố vào ngày thứ Tư tuần này. Giới đầu tư kỳ vọng biên bản sẽ cho thấy rõ hơn về định hướng chính sách tiền tệ của Fed. “Xét tới việc giá vàng vẫn rất nhạy cảm và dễ dàng phản ứng với bất kỳ thứ gì liên quan đến lãi suất và lạm phát, có thể nói rằng giá vàng có thể biến động mạnh trong những phiên tới”, ông Otunuga nói thêm.

Hôm thứ Sáu, Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond, ông Thomas Barkin nói rằng ông muốn lãi suất tăng cao hơn nữa để đưa lạm phát về tầm kiểm soát.

Phiên đầu tuần, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD tăng 0,5%. Sáng nay, chỉ số này dao động quanh mức 106,5 điểm, từ mức 105,8 điểm vào sáng hôm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới từ đầu năm đến nay. Đơn vị: USD/oz.

Các số liệu kinh tế mới nhất của Trung Quốc cho thấy nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới giảm tốc mạnh trong tháng 7, với hoạt động của các nhà máy và doanh thu bán lẻ cùng suy yếu do chính sách chống dịch Zero Covid và cuộc khủng hoảng tiếp diễn trong ngành bất động sản. Trung Quốc là nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, nên sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc khiến nhà đầu tư vàng lo ngại.

Tuy nhiên, nhà phân tích Rupert Rowling của Kinesis Money nói rằng những gì xảy ra ở Mỹ, đặc biệt là các động thái của Fed, vẫn là nhân tố ảnh hưởng nhiều nhất đến giá vàng.

Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới xả mạnh vàng trong gần 1 tuần trở lại đây. Tính từ phiên ngày thứ Tư tuần trước tới nay, quỹ này đã bán ròng khoảng 4,4 tấn vàng, hiện còn nắm chưa đầy 994 tấn vàng.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 23.260 đồng (mua vào) và 23.540 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.