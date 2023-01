Giá vàng thế giới leo lên đỉnh 7 tháng, trong nước tăng dè dặt

Giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất 7 tháng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau khi biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy các nhà hoạch định chính sách giữ quyết tâm chống lạm phát nhưng nhất trí về sự cần thiết giảm tốc độ tăng lãi suất trong năm 2023. Giá vàng miếng trong nước sáng nay (5/1) tăng yếu hơn, khiến chênh lệch giá vàng trong nước-quốc tế được rút ngắn.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch tại New York, giá vàng giao ngay tăng 15,2 USD/oz, tương đương tăng hơn 0,8%, chốt ở 1.855,9 USD/oz. Lúc hơn 9h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng thêm 3,6 USD/oz so với giá đóng cửa ở New York, đứng ở 1.859,5 USD/oz - theo dữ liệu từ trang Kitco.com.

Giá vàng thế giới đang cao nhất kể từ ngày 13/6/2022 và tương đương 53 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Trong nước, giá vàng miếng sáng nay tăng phổ biến 100.000 đồng/lượng.

Lúc hơn 9h, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 66,35 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,25 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá so với sáng hôm qua.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 53,6 triệu đồng/lượng và 54,45 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,45 triệu đồng/lượng và 67,25 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 14,25 triệu đồng/lượng, từ mức chênh 14,45 triệu đồng/lượng vào sáng hôm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz.

Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23-14/12 của Fed, công bố ngày thứ Tư, nói rằng ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới đã đạt được “tiến bộ quan trọng” trong năm qua khi tăng lãi suất đủ để khiến lạm phát dịu đi. Fed vẫn cam kết đưa lãi suất lên mức cao hơn “trong một thời gian nữa”, nhưng phát tín hiệu rằng tốc độ tăng lãi suất trong năm 2023 sẽ chậm lại.

Trong biên bản, các quan chức Fed “nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự linh hoạt và nhiều lựa chọn khi dịch chuyển chính sách tới một vị thế thắt chặt hơn nữa”, với khả năng mức tăng lãi suất giảm còn 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo vào ngày 31/1-1/2 sắp tới. Fed để ngỏ khả năng đưa lãi suất lên một mức cực đại cao hơn so với dự kiến ban đầu trong chu kỳ tăng này nếu lạm phát giảm chậm.

Tín hiệu giảm tốc từ Fed đã khiến giới đầu tư kim loại quý hưng phấn, cho dù mối lo lãi suất còn tăng và duy trì ở mức cao trong một thời gian tương đối dài vẫn đang là một mối lo đối với thị trường tài chính toàn cầu nói chung.

“Giá vàng đã trụ tốt cho dù biên bản của Fed khẳng định rõ ràng rằng lãi suất sẽ tiếp tục tăng và sẽ không có đợt cắt giảm lãi suất nào trong năm 2023 - trái ngược với những gì đã được phản ánh trước đó vào giá các tài sản”, nhà giao dịch cấp cao Tai Wong của Heraeus Precious Metals nhận định.

Tuy nhiên, ông Wong cũng cho rằng giá vàng có thể đuối sức nếu lực mua mạnh mẽ gần đây tại khu vực châu Á và châu Âu yếu đi. Ông dự báo giá vàng sẽ giằng co trong vùng từ 1.800-1.900 USD/oz trong ngắn hạn.

Ngoài tín hiệu ồng USD giảm giá là một động lực cho giá vàng đi lên trong phiên này. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,25% so với phiên trước, còn hơn 104,2 điểm.

Vàng là tài sản không mang lãi suất nên môi trường lãi suất tăng gây bất lợi cho giá vàng và ngược lại. Vàng được định giá bằng USD nên đồng USD tăng giá cũng là một nguồn áp lực giảm giá đối với vàng và ngược lại.

Trong nước, Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 23.360 đồng (mua vào) và 23.680 đồng (bán ra), tăng 10 đồng/USD so với sáng qua.