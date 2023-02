Giá vàng thế giới tuột dốc không phanh vì báo cáo việc làm của Mỹ, trong nước mất nửa triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới giảm chóng mặt trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/2), xuống mức thấp nhất 3 tuần, khi báo cáo việc làm khả quan của Mỹ đẩy lui những kỳ vọng trước đó của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm dịch chuyển sang một lập trường chính sách tiền tệ mềm mỏng hơn. Giá vàng miếng trong nước sáng nay (4/2) tụt về sát mốc 67 triệu đồng/lượng.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 48,3 USD/oz, tương đương giảm hơn 2,5%, còn 1.865,3 USD/oz. Đây là mức giá thấp nhất của vàng kể từ đầu tháng 10 năm ngoái.

Trong phiên ngày thứ Năm, giá vàng đã “bốc hơi” gần 40 USD/oz. Như vậy, chỉ trong vòng hai phiên giao dịch, giá vàng đã mất gần 90 USD/oz, tương đương giảm hơn 4,6%.

Cả tuần này, giá vàng giao ngay giảm 3,7%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể đầu tháng 10.

Dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy khu vực phi nông nghiệp của nước này có thêm 517.000 công việc mới trong tháng 1, vượt xa mức dự báo 187.000 công việc mà các chuyên gia kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của Dow Jones. Cùng với đó, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức 3,4%, thấp nhất 53 năm rưỡi, cho thấy thị trường việc làm thắt chặt dai dẳng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 12 điểm cơ bản sau khi báo cáo được công bố, lên mức 3,5%. Tỷ giá đồng USD cũng tăng mạnh, với chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng hơn 1,2%, chốt ở mức 102,99 điểm, cao nhất trong 3 tuần.

Lợi suất tăng và tỷ giá đồng USD tăng gây áp lực mất giá “kép” lên vàng, vì kim loại quý này là tài sản vừa không mang lãi suất vừa được định giá bằng đồng USD.

“Số liệu việc làm sẽ củng cố lập luận rằng Fed còn phải giữ lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn trong một thời gian nữa”, nhà phân tích cấp cao Edward Moya của Oanda nhận định.

Diễn biến giá vàng thế giới trong vòng 1 năm trở lại đây. Đơn vị: USD/oz.

Giá vàng đang bị chi phối chủ yếu bởi kỳ vọng của thị trường vào chính sách của Fed, mà kỳ vọng này lại chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các số liệu kinh tế Mỹ.

Tuần này, Fed giảm tốc độ tăng lãi suất còn 0,25 điểm phần trăm, mức tăng thấp nhất kể từ khi chu kỳ thắt chặt chính sách tiền này này bắt đầu vào tháng 3 năm ngoái. Ngoài ra, Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng thừa nhận rằng quá trình giảm lạm phát ở Mỹ đã bắt đầu. Giá vàng đã tăng mạnh ngay sau cuộc họp của Fed vào hôm thứ Tư.

Tuy nhiên, một cú đảo chiều chóng mặt đã xảy ra vào ngày thứ Năm do đồng USD hồi phục. Đà giảm sâu duy trì trong phiên ngày thứ Sáu khi thị trường đón nhận báo cáo việc làm tốt hơn nhiều so với dự báo. Đối với giới đầu tư ở Phố Wall, tin tốt về kinh tế ở thời điểm này có thể là tin xấu, bởi tin tốt củng cố khả năng Fed giữ chính sách thắt chặt lâu hơn.

“Chừng nào việc làm và các dữ liệu kinh tế khác của Mỹ còn chắc chắn, tôi cho rằng chúng ta sẽ phải bắt đầu chứng kiến Fed nghieng về thận trọng và sẽ không sớm xoay trục”, chiến lược gia trưởng Bart Melek của TD Securities nhận định.

Cũng sau báo cáo việc làm, giới giao dịch tăng đặt cược khả năng Fed nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 3. Lãi suất cực đại được dự báo bình quân sẽ thiết lập trước tháng 6 ở mức 4,95%, tăng so với mức 4,91% đưa ra trước báo cáo của Bộ Lao động Mỹ.

Lúc hơn 9h sáng nay, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 66,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,2 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm tương ứng 500.000 đồng/lượng và 400.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 53,7 triệu đồng/lượng và 54,7 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng và 400.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,2 triệu đồng/lượng và 67,2 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng và 400.000 đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn 14,1 triệu đồng/lượng, từ chỗ cao hơn 13,1 triệu đồng/lượng vào sáng qua. Trong vòng 2 ngày, chênh lệch giá vàng miếng so với giá quốc tế quy đổi tăng thêm 2 triệu đồng/lượng, phản ánh giá vàng trong nước giảm chậm so với giá quốc tế.

Ngân hàng Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 23.280 đồng (mua vào) và 23.620 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.