Giá vàng thế giới vẫn giảm, trong nước nhảy qua mốc 67 triệu đồng/lượng

Lúc hơn 9h sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở 1.788,7 USD/oz, giảm 2,3 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Năm tại thị trường New York. Trong phiên Mỹ đêm qua, giá vàng giảm 2,4 USD/oz, tương đương giảm hơn 0,1%, chốt ở 1.791 USD/oz.

Vàng giảm giá ngay cả khi Phố Wall nghiêng về khả năng Fed nâng lãi suất với bước nhảy ngắn hơn trong cuộc họp tháng 9 và đồng USD tiếp tục mất giá do đặt cược này.

Số liệu công bố ngày thứ Năm tiếp tục cho thấy sự dịu đi của lạm phát ở Mỹ. Theo báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 7 so với cùng kỳ năm trước tăng 9,8%, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 10/2021 và giảm mạnh so với mức tăng 11,3% ghi nhận trong tháng 6 và mức tăng kỷ lục 11,7% ghi nhận trong tháng 3. Trước đó, số liệu công bố hôm thứ Tư cũng cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này tăng thấp hơn so với dự báo.

Theo hãng tin Reuters, các nhà hợp đồng lãi suất tương lai ở Mỹ đang phản ánh khả năng khoảng 60% Fed nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tới và khả năng khoảng 40% cho mức tăng 0,75 điểm phần trăm.

Do có khả năng Fed tăng lãi suất với bước nhảy ngắn hơn, đồng USD đã giảm giá mạnh liên tiếp trong hai phiên giao dịch vừa qua, tạo ra lực hỗ trợ cho giá vàng. Trong phiên ngày thứ Năm, có lúc chỉ số Dollar Index giảm 0,6% trước khi chốt phiên với mức giảm 0,1%. Phiên thứ Tư, chỉ số này giảm hơn 1%.

Sáng nay, Dollar Index hồi phục lên mức 105,3 điểm, nhưng vẫn thấp hơn mức 105,4 điểm ghi nhận vào sáng hôm qua.

Áp lực lãi suất dịu bớt và đồng USD xuống giá lẽ ra hỗ trợ cho giá vàng, nhưng vàng vẫn có hai ngày mất giá liên tiếp. Theo giới phân tích, đó là bởi thị trường cho rằng đồng USD sẽ không giảm giá nhiều hơn từ thời điểm này, và Fed dù sao vẫn phải tiếp tục tăng lãi suất để kéo lạm phát xuống.

“Chúng ta có thể đã chứng kiến mức đỉnh của đồng USD, nhưng tôi cảm thấy thận trọng với việc cho rằng đồng USD sẽ giảm giá thêm nhiều từ mức hiện tại”, chiến lược gia Vassili Serberiakov của ngân hàng UBS nhận định.

Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco, bà Mary Daly, nói rằng mức tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9 là “hợp lý” nếu xét đến các dữ liệu kinh tế gần đây, bao gồm lạm phát. Tuy nhiên, bà để ngỏ khả năng tăng lãi suất mạnh hơn nếu các số liệu kinh tế tiếp theo cho phép điều đó.

Ngoài ra, việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trở lại cũng đang gây áp lực giảm lên giá vàng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang dao động ở gần mức đỉnh của 3 tuần.

Từ đầu tuần đến nay, giá vàng thế giới đã tăng 0,7%, tiến tới hoàn tất tuần tăng giá thứ tư liên tục. Động lực cho chuỗi tăng này của giá vàng là sự suy yếu của đồng USD sau khi lập đỉnh 20 năm vào trung tuần tháng 7. Đồng bạc xanh đang chuẩn bị hoàn tất tuần giảm thứ ba liên tiếp.

Lúc hơn 10h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 66,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,1 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 52,55 triệu đồng/lượng và 53,35 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá so với hôm qua.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,2 triệu đồng/lượng và 67,2 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 16,4-16,5 triệu đồng/lượng.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 23.250 đồng (mua vào) và 23.530 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.