Nhà đầu tư thấy điều gì từ báo cáo lạm phát tháng 7 của Mỹ?

Điều này có thể mở đường cho những đợt tăng lãi suất với bước nhảy ngắn hơn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - giới phân tích nhận định.

Theo dữ liệu được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 10/8, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này tăng 8,5% trong tháng trước so với cùng kỳ năm ngoái và đi ngang so với tháng 6. Trước đó, các chuyên gia kinh tế được Dow Jones khảo sát đưa ra con số dự báo là tăng 8,6% trong năm và 0,2% trong tháng.

Nếu so với tháng trước, giá năng lượng ở Mỹ giảm 4,6%, trong đó giá xăng giảm 7,7%. Ngược lại, giá lương thực-thực phẩm tăng 1,1% và nhóm nhà ở tăng 0,5%.

Không tính đến hai nhóm có mức độ biến động lớn là giá lương thực-thực phẩm và năng lượng, CPI lõi tháng 7 tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,3% so với tháng trước. Nhưng con số này cũng thấp hơn so với dự báo tương ứng là tăng 6,1% và tăng 0,5%.

Những con số lạm phát yếu hơn dự báo được giới đầu tư ở Phố Wall đón nhận với tâm trạng phấn khởi, nhưng áp lực lạm phát trong nền kinh tế Mỹ vẫn còn lớn.

Trong vòng 12 tháng, giá lương thực-thực phẩm ở nước này tăng 10,9% - mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 5/1979. Giá bơ tăng 26,4%; giá trứng tăng 3,8%; và giá cà phê tăng hơn 20%.

Hoá đơn năng lượng đã giảm trong tháng 7, nhưng giá điện ở Mỹ vẫn tăng 1,6% so với tháng 6 và tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong vòng 1 năm, nhóm năng lượng tăng 32,9%.

Giá ô tô cũ giảm 0,4% so với tháng 6; giá quần áo giảm 0,1%; giá dịch vụ giao thông giảm 0,5%; giá vé máy bay giảm 1,8% so với tháng 6 và giảm 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã có một phiên tăng điểm mạnh, với chỉ số Dow Jones đóng cửa với mức tăng hơn 500 điểm.

“Mọi thứ đang đi đúng hướng. Đây là báo cáo tốt nhất mà chúng ta có được trong thời gian gần đây”, chuyên gia kinh tế trưởng Aneta Markowska của Jefferies phát biểu.

Báo cáo lạm phát cũng mang đến tin tốt cho người lao động Mỹ, cho thấy tiền lương thực tế của họ tăng 0,5% trong tháng. Tuy nhiên, tiền lương bình quân theo giờ sau khi điều chỉnh theo lạm phát đã giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhóm nhà ở, chiếm tỷ trọng khoảng 1/3 trong rổ hàng hoá tính CPI, tiếp tục tăng và đã tăng 5,7% trong vòng 12 tháng.

Những số liệu trên cho thấy áp lực lạm phát ở Mỹ đang dịu đi, nhưng vẫn ở gần mức cao nhất kể từ đầu thập niên 1980.

Tắc nghẽn chuỗi cung ứng, nhu cầu hàng hoá lớn, và hàng nghìn tỷ USD tiền kích cầu mà Chính phủ Mỹ đã bơm ra trong đại dịch Covid 19 đã kết hợp thành một môi trường thuận lợi cho giá cả leo thang. Lạm phát “nóng” đã khiến Fed có 4 đợt nâng lãi suất liên tiếp trong năm nay, với tổng mức tăng 2,25 điểm phần trăm. Đà tăng nhanh của lạm phát đặt ra nguy cơ kinh tế Mỹ sụt tốc mạnh, thậm chí có thể rơi vào suy thoái. Năm nay, nền kinh té lớn nhất thế giới đã có hai quý tăng trưởng âm liên tiếp.

Giá xăng giảm mạnh trong tháng 7 đã mang lại hy vọng về sự xuống thang của lạm phát ở Mỹ, sau khi giá bán lẻ xăng trung bình toàn quốc ở nước này lập kỷ lục trên 5 USD/gallon. Tuy đã giảm, giá xăng ở Mỹ vẫn tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái; giá dầu nhiên liệu cũng tăng 75,6% so với cùng kỳ năm ngoái dù đã giảm 11% so với tháng trước.

Fed đang cố gắng đưa lạm phát về mức mục tiêu 2% thông qua thắt chặt chính sách tiền tệ. Sau khi báo cáo lạm phát được công bố, các nhà giao dịch cho rằng Fed sẽ giãn tiến độ tăng lãi suất so với dự kiến. Họ đặt cược khả năng Fed nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng tới, thay vì áp dụng bước nhảy 0,75 điểm phần trăm như kỳ vọng trước đó.

Tuần này cũng mang đến một số tin tức khả quan khác liên quan đến lạm phát ở Mỹ. Một cuộc khảo sát của Fed chi nhánh New York cho thấy người tiêu dùng đã giảm kỳ vọng lạm phát tương lai.

“Ít nhất, báo cáo này giải toả áp lực đối với Fed trong cuộc họp tới. Họ đã nói là sẵn sàng tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ là họ sẽ không phải làm như vậy”, ông Markowska nhận định.

Dù vậy, các quan chức Fed đã nhanh chóng kiềm chế kỳ vọng của thị trường vào một sự dịch chuyển sang mềm mỏng trong chính sách của ngân hàng trung ương này.

Phát biểu ngày 10/8, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Charles Evans nói rằng lạm phát vẫn cao “không thể chấp nhận được” và Fed cần tiếp tục tăng lãi suất. Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis Neel Kashkari nói số liệu lạm phát mới nhất là tin tốt nhưng Fed “còn rất, rất xa đến chỗ có thể tuyên bố chiến thắng” và cần tăng lãi suất cao hơn nhiều.

Ngoài ra, từ nay đến cuộc họp tháng 9 của Fed, thị trường còn đón nhận một báo cáo việc làm và một báo cáo lạm phát nữa. Hai báo cáo về tháng 8 này cũng sẽ giữ vai trò cơ sở cho quyết định lãi suất của Fed.

Báo cáo việc làm tháng 7 công bố vào tuần trước cho thấy thị trường lao động Mỹ tăng trưởng mạnh mẽ hơn dự báo, tạo điều kiện để Fed tiếp tục tăng lãi suất với bước nhảy lớn.