Giá vàng tiếp tục tăng, USD tự do lên gần 23.700 đồng

Giá vàng thế giới tăng khi mở cửa tuần giao dịch mới, đưa giá vàng trong nước sáng nay (13/12) tăng trên 100.000 đồng/lượng. Giá USD tự do giữ đà đi lên và đang hướng tới mốc 23.700 đồng, trong khi giá ngoại tệ này tại một số ngân hàng giảm mạnh.

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 60,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,45 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối tuần, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 120.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 51,8 triệu đồng/lượng và 52,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối tuần.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 60,8 triệu đồng/lượng và 61,5 triệu đồng/lượng, tăng tương ứng 150.000 đồng/lượng và 50.000 đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 11,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 10h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.787,3 USD/oz, tăng 3,4 USD/oz so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York. Mức giá này tương đương 49,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

Vàng tăng giá sau khi số liệu công bố vào hôm thứ Sáu cho thấy lạm phát ở Mỹ tiếp tục ở mức cao, nhưng chưa đến mức gây sốc và có những dấu hiệu cho thấy sắp đạt đỉnh. Giới phân tích cho rằng với mức lạm phát như vậy, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể đẩy nhanh cắt giảm chương trình mua tài sản nhưng có thể không đẩy nhanh việc tăng lãi suất trong năm 2022.

Tâm điểm chú ý của nhà đầu tư vàng trong tuần này sẽ là cuộc họp của Fed vào ngày thứ Ba và thứ Tư.

Đối với giá vàng, sự kiên nhẫn của Fed luôn là một điều tốt. Đó là lý do vì sao chiến lược gia trưởng Bart Melek của TD Securities tin giá vàng sẽ tăng trong tuần này, nếu Fed không đưa ra một quyết định gây bất ngờ.

Công cụ dự báo lãi suất CME FedWatch Tool đang đưa ra khả năng 43,3% Fed nâng lãi suất trở lại từ tháng 6, nhưng ông Melek nói như vậy là quá sớm. “Quan điểm của tôi là họ sẽ không nâng lãi suất từ tháng 6. Dữ liệu lạm phát cho thấy đà tăng giá có vẻ đang chững lại”, ông nói.

Còn theo nhà phân tích cấp cao Edward Moya của Oanda, việc giá vàng tiếp tục giữ vùng biên độ từ 1.760 USD/oz đến dưới 1.800 USD/oz trong tuần trước là một chỉ báo cho thấy giá có thể đi lên trong tuần này. “Mức lạm phát cao vẫn đang hỗ trợ giá vàng. Chỉ cần vàng vượt qua được thách thức về việc Fed có thể nâng lãi suất bao nhiêu lần trong năm tới. Nếu lãi suất tăng nhanh, vàng có thể bị bán tháo. Nhưng điều đó ít khả năng xảy ra”, ông Moya nói.

Trong tuần này, “1.790-1.795 USD/oz là một vùng giá hợp lý mà vàng có thể đạt”, ông Melek phát biểu với trang Kitco News.

Diễn biến giá vàng thế giới từ đầu năm đến nay. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: TradingView.

Đồng USD tăng giá sáng nay, sau khi giảm nhẹ trong tuần trước. Chỉ số Dollar Index tăng lên mức 91,2 điểm, từ mức 96,05 điểm đóng cửa phiên ngày thứ Sáu. Cả tuần trước, chỉ số này giảm gần 0,1%.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.610 đồng (mua vào) và 23.670 đồng (bán ra), tăng 10 đồng ở cả hai đầu giá so với cuối tuần, và tăng 40-50 đồng so với hôm thứ Sáu.

Tại Vietcombank, báo giá USD sáng nay là 22.850 đồng và 23.090 đồng, tương ứng giá mua và bán, giảm 60 đồng ở cả hai đầu giá so với hôm thứ Sáu.