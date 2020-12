Giải mã đà tăng nóng của chứng khoán năm 2020

Xét trên bình diện chung, thị trường chứng khoán Việt Nam là một trong số các thị trường có mức hồi phục nhanh dưới tác động của đại dịch Covid-19. Đặc biệt, hệ số P/E (forward) hiện đang ở mức 16,5 lần thấp hơn so với các nước ASEAN 6, thấp hơn so với bình quân các thị trường mới nổi. Trong khi đó, mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của Việt Nam đang mức cao hơn hẳn so với mặt bằng chung khu vực Emerging market (thị trường mới nổi), cho thấy thị trường còn sức hấp dẫn dòng tiền đầu tư.